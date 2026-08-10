Ba chị em ngộ độc sau nhiều ngày ăn chuột đồng

Ba chị em 7-10 tuổi sau một tuần ăn thịt chuột đồng gia đình chế biến xuất hiện đau bụng nôn ói tiêu chảy bầm da rối loạn đông máu một bé phải thở máy vì xuất huyết nặng.

Bệnh nhi được điều trị tích cực và theo dõi nguy cơ xuất huyết tái diễn do ngộ độc hóa chất diệt chuột. Ảnh: BVCC.

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) vừa tiếp nhận 3 chị em gồm bé V. (10 tuổi), H. (9 tuổi) và Â. (7 tuổi) nhập viện cấp cứu do ngộ độc thuốc diệt chuột ngấm trong thịt chuột, dẫn đến biến chứng rối loạn đông máu nặng.

Khai thác tiền sử ghi nhận, khoảng một tuần trước khi nhập viện, cả 3 trẻ được gia đình cho ăn thịt chuột đồng mỗi ngày. Đến ngày thứ 7, các bệnh nhi bắt đầu xuất hiện tình trạng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, kèm các vết mảng xuất huyết bầm tím rải rác ở tay, đùi, cẳng chân, mông và bụng.

Trong đó, bé Â. (7 tuổi) có diễn tiến nặng nhất khi xuất hiện biến chứng xuất huyết tiêu hóa và đường tiết niệu với biểu hiện nôn ra máu đen, bụng chướng và tiểu ra máu.

Gia đình đưa các trẻ đến bệnh viện địa phương. Tại đây, cả 3 được chẩn đoán ngộ độc thức ăn, rối loạn đông máu, được truyền dịch, sử dụng kháng sinh. Kết quả xét nghiệm cho thấy các em đều bị rối loạn đông máu ngoại sinh tăng nên được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, các bác sĩ chẩn đoán 3 trẻ bị ngộ độc thuốc diệt chuột, nghi do siêu warfarin. Đây là nhóm chất có độc tính mạnh, có thể tồn tại nhiều tuần đến nhiều tháng trong mô cơ thể.

Các trẻ được rửa dạ dày, cho uống than hoạt và xét nghiệm chức năng đông máu hàng ngày. Kết quả cho thấy tình trạng rối loạn đông máu tiếp tục diễn tiến nặng.

Các bác sĩ điều trị bằng vitamin K1 truyền tĩnh mạch, sau đó chuyển sang vitamin K1 đường uống liều cao 20 mg mỗi 6 giờ. Trẻ cũng được điều chỉnh điện giải và tình trạng toan kiềm.

Riêng bé Â. diễn tiến nặng, phải đặt nội khí quản và thở máy do tràn máu màng phổi hai bên gây suy hô hấp. Trẻ được truyền huyết tương tươi đông lạnh và truyền máu do xuất huyết nặng.

Kết quả siêu âm và CT scan bụng, ngực ghi nhận trẻ bị tràn máu màng phổi, tiểu máu, nôn ra máu, tụ máu quanh bao thận và khoang sau phúc mạc.

Sau gần 3 tuần điều trị, sức khỏe của cả 3 trẻ dần ổn định, không còn biểu hiện xuất huyết trên lâm sàng, các xét nghiệm chức năng đông máu trở về gần mức bình thường. Bé Â. được cai máy thở.

Các trẻ tiếp tục được điều trị vitamin K1 đường uống và theo dõi ít nhất 5 ngày sau khi ngưng thuốc. Nguyên nhân là chất siêu warfarin có thể tồn tại trong mô cơ thể nhiều tuần đến nhiều tháng, khiến tình trạng rối loạn đông máu có nguy cơ tái diễn.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, cho biết ngộ độc warfarin hoặc siêu warfarin có thể xảy ra do ăn, uống nhầm, sử dụng thực phẩm bị nhiễm độc hoặc trong một số trường hợp cố ý sử dụng. Tình trạng này gây rối loạn đông máu và có thể dẫn đến nguy hiểm tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.

Warfarin, còn gọi là coumarine, có thể gây rối loạn đông máu trong thời gian ngắn. Trong khi đó, nhóm siêu warfarin gồm brodifacoum, bromadiolone, coumatetralyl, difenacoum, là những thành phần thường có trong thuốc diệt chuột và có khả năng gây rối loạn đông máu kéo dài từ nhiều tuần đến nhiều tháng.

Từ trường hợp trên, bác sĩ Tiến khuyến cáo phụ huynh cần lựa chọn thực phẩm an toàn cho trẻ, có nguồn gốc sản xuất rõ ràng và được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Việc sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, đặc biệt những loại có nguy cơ nhiễm hóa chất độc hại, có thể gây hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe trẻ.