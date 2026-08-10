Ca sĩ cứu nhóm nhạc sau 8 năm mờ nhạt

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San - thành viên nhóm nhạc Ateez - gây chú ý suốt những ngày qua. Nam thần tượng trở thành hiện tượng sau khi đoạn video ghi lại màn trình diễn Bad của anh lan truyền trên mạng xã hội. Cụ thể, động tác giật ngực và hạ tay từ trên xuống dưới của San trở thành trào lưu, được rất nhiều tài khoản mạng yêu thích, cover. Nam diễn viên Ma Dong Seok cũng thực hiện video ghi lại cảnh anh bắt chước vũ đạo này. Trong trang phục ba lỗ đơn giản, San được khen thực hiện động tác cuốn hút, dứt khoát. Ảnh: SBS.
Nhờ đó, ca khúc Bad của Ateez cũng thu hút lượt nghe lớn. Bài hát đứng hạng 9 trên trang nghe nhạc Melon tính tới tối 10/8. Đây là lần đầu tiên họ lọt top 100 của BXH hàng đầu Hàn Quốc này. Có thể nói Bad là ca khúc thành công nhất sự nghiệp của Ateez tính tới hiện tại. Bài hát thậm chí đã cứu Ateez khỏi tình cảnh mờ nhạt ở thị trường âm nhạc Kpop sau suốt nhiều năm hoạt động. Ảnh: SBS.
Ateez được thành lập năm 2018 bởi KQ Entertainment. Nhóm bao gồm 8 thành viên: Hongjoong, Seonghwa, Yunho, Yeosang, San, Mingi, Wooyoung và Jongho. Kể từ khi ra mắt, nhóm gắn liền với hình tượng cá tính, những bài hát mạnh mẽ. Với MV Bad, họ chuyển sang phong cách nam tính, trưởng thành và quyến rũ hơn. Ảnh: KQ Entertainment.
San (tên đầy đủ Choi San) sinh năm 1999, đảm nhận vai trò nhảy chính trong nhóm. Năm 2021, San cùng với Seonghwa, Yunho và Jongho ra mắt với tư cách diễn viên trong bộ phim truyền hình Hàn Quốc Imitation. Anh đóng vai Minsu, một thành viên của nhóm SPARKLING. Ảnh: ELLE.
Theo tờ Ten Asia, năm ngoái, trong thời gian quảng bá ca khúc Ice On My Teeth, San được người hâm mộ đặt biệt danh “Đại Công tước phương Bắc” nhờ phong thái lạnh lùng, mạnh mẽ trên sân khấu. Đến đợt quảng bá Bad hiện tại, nam thần tượng tiếp tục có biệt danh mới là “Đại Công tước phương Nam” khi thể hiện hình ảnh mãnh liệt và giàu năng lượng hơn. Cách San liên tục chuyển động cơ thể theo nhịp nhạc kết hợp biểu cảm gương mặt, trở thành chủ đề được bàn luận trên các nền tảng video ngắn. Ảnh: ELLE.
Ateez trước đó đã có thời gian dài xây dựng vị thế tại thị trường quốc tế nhờ âm nhạc và khả năng trình diễn. Năm 2023, Ateez lần đầu đứng đầu Billboard 200 với album phòng thu thứ hai The World EP.Fin: Will. Sau đó, nhóm tiếp tục đạt vị trí số 1 với mini album thứ 11 Golden Hour: Part.2 vào 2024 và mini album thứ 14 Golden Hour: Part.5 vừa ra mắt. Thành tích này giúp ATEEZ có tổng cộng 3 lần dẫn đầu Billboard 200, qua đó củng cố vị thế tại thị trường quốc tế. Ảnh: SBS, KNC.
Theo truyền thông Hàn Quốc, sức hút của Ateez hiện đến từ sự kết hợp giữa cá tính nổi bật của San, màu sắc âm nhạc được nhóm xây dựng trong nhiều năm và khả năng trình diễn đồng đều của các thành viên. Từ một nhóm từng được biết đến chủ yếu ở thị trường quốc tế, Ateez đang dần mở rộng sức ảnh hưởng tại Hàn Quốc. Khi bước sang năm thứ 9 kể từ ngày ra mắt, nhóm được kỳ vọng tiếp tục tạo dấu ấn mới trong sự nghiệp.
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