Ca sĩ cứu nhóm nhạc sau 8 năm mờ nhạt

San - thành viên nhóm nhạc Ateez - gây chú ý suốt những ngày qua. Nam thần tượng trở thành hiện tượng sau khi đoạn video ghi lại màn trình diễn Bad của anh lan truyền trên mạng xã hội. Cụ thể, động tác giật ngực và hạ tay từ trên xuống dưới của San trở thành trào lưu, được rất nhiều tài khoản mạng yêu thích, cover. Nam diễn viên Ma Dong Seok cũng thực hiện video ghi lại cảnh anh bắt chước vũ đạo này. Trong trang phục ba lỗ đơn giản, San được khen thực hiện động tác cuốn hút, dứt khoát. Ảnh: SBS.