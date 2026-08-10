Ca sĩ tỷ phú Taylor Swift đọc gì?

Không chỉ thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc hay kỷ lục doanh thu tour diễn, Taylor Swift còn lan tỏa sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến thói quen đọc sách của cộng đồng người hâm mộ.

Không dừng lại ở danh xưng biểu tượng âm nhạc toàn cầu, Taylor Swift từ lâu đã trở thành mẫu hình về phong cách sống cho hàng triệu người hâm mộ trên toàn cầu. Từ gu thời trang, ẩm thực cho đến thói quen sinh hoạt thường nhật của ngôi sao sinh năm 1989 đều nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi. Trong đó, tủ sách cá nhân cùng thói quen đọc sách của giọng ca Cruel Summer luôn thu hút sự tò mò đặc biệt từ cộng đồng Swifties.

Đối với người hâm mộ, danh sách những tác phẩm yêu thích của Taylor Swift không đơn thuần là gợi ý giải trí, mà còn đem lại cái nhìn sâu sắc về nơi cô tìm kiếm chất liệu sáng tác. Lối kể chuyện đa tầng trong the last great american dynasty hay những tổn thương tâm lý dồn nén trong All Too Well đều mang đậm hơi thở văn học. Xuất hiện trong chương trình The Late Show with Stephen Colbert, khi được hỏi về thói quen nghe audiobook và đọc sách, nữ ca sĩ không giấu được sự hào hứng khi chia sẻ về những câu chuyện từng mê hoặc cô.

Dưới đây là 5 cuốn sách xuất hiện trong danh sách yêu thích của Taylor Swift, góp phần định hình tư duy sáng tác và phong cách nghệ thuật của nữ ca sĩ.

1. Rebecca

Trong cuộc phỏng vấn với Apple Music vào năm 2020, Taylor Swift từng tiết lộ cuốn tiểu thuyết tâm lý giật gân Rebecca của nữ nhà văn Daphne du Maurier chính là nguồn cảm hứng trực tiếp để cô viết nên ca khúc tolerate it (thuộc album Evermore).

Những câu hát chứa đựng sự chịu đựng cay đắng: "If it's all in my head tell me now / Tell me I've got it wrong somehow / I know my love should be celebrated / But you tolerate it" đã khắc họa trọn vẹn sự dồn nén và vô vọng trong mối quan hệ giữa nữ chính và người chồng giàu có.

Ra đời năm 1938, Rebecca xoay quanh một cô gái trẻ kết hôn với quý ông góa vợ và chuyển đến sống tại dinh thự Manderley xa hoa. Nhưng thay vì một khởi đầu mới, cô nhanh chóng nhận ra bản thân vĩnh viễn chỉ là bóng hình mờ nhạt đứng sau người vợ quá cố. Sự hiện diện vô hình nhưng đè nặng của Rebecca bao trùm lên từng ngóc ngách của căn nhà, chi phối toàn bộ tâm lý và cuộc hôn nhân mới.

Trên nền tảng Goodreads, tác phẩm giữ vững điểm số ấn tượng 4,25/5 sao từ hơn 700.000 lượt đánh giá. Nhiều độc giả thừa nhận họ tìm đến cuốn sách vì lời giới thiệu của Taylor Swift và bị chinh phục bởi không khí trinh thám, tâm lý đầy kịch tính.

2. The Fault in Our Stars

Mối duyên giữa Taylor Swift và nhà văn John Green từng gây xôn xao mạng xã hội Tumblr vào năm 2014, khi cả hai công khai bày tỏ sự ngưỡng mộ lẫn nhau. Swift không ngần ngại gọi John Green là tác giả yêu thích của mình, đồng thời chia sẻ sự đồng cảm sâu sắc với nhân vật Hazel Grace trong cuốn tiểu thuyết đình đám The Fault in Our Stars.

Câu chuyện theo chân Hazel Grace Lancaster, một thiếu nữ đang từng ngày chống chọi với căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Cuộc sống ảm đạm, đếm ngược từng ngày của Hazel dần thay đổi khi cô gặp Augustus Waters tại nhóm hỗ trợ bệnh nhân ung thư. Sự xuất hiện của Augustus đã thổi bùng lại niềm tin, tình yêu và khát khao sống trong lòng cô gái trẻ.

Với hơn 5 triệu lượt đánh giá trên Goodreads cùng điểm số trung bình 4,1/5 sao, tác phẩm không chỉ là một hiện tượng văn học đương đại mà còn chứng minh sức hút vượt thời gian qua nhiều thế hệ độc giả.

3. Conversations with Friends

Tháng 5/2019, trong bài đăng trên Instagram cá nhân, Taylor Swift đã dành nhiều lời khen ngợi cho văn phong của nữ nhà văn người Ireland - Sally Rooney. "Tôi rất thích cuốn Conversations with Friends. Tôi thích văn phong của cô ấy. Nó tạo cảm giác như chúng ta đang trực tiếp bước vào tâm trí của một ai đó", nữ ca sĩ chia sẻ.

Tiểu thuyết xoay quanh Frances, một nữ sinh viên đại học vướng vào những mối quan hệ tình cảm phức tạp, qua đó bộc lộ những khát khao, sự nhạy cảm và quá trình tìm kiếm bản ngã của giới trẻ đương đại. Tác phẩm sau đó cũng được chuyển thể thành series truyền hình ăn khách vào năm 2022.

Không chỉ nhận được sự ủng hộ từ Taylor Swift hay nữ diễn viên Sarah Jessica Parker, cuốn sách còn tạo nên cơn sốt trên cộng đồng BookTok. Nhiều Swifties khẳng định có thể tìm thấy sự tương đồng rõ nét về mặt chủ đề, từ sự tổn thương, ranh giới cá nhân đến việc thẳng thắn đối diện với bản thân, giữa Conversations with Friends và album Folklore phát hành năm 2020 của nữ ca sĩ.

4. The Dark Tower I: The Gunslinger

Xuất hiện trên chương trình The Late Show with Stephen Colbert vào tháng 4/2021, Taylor Swift từng kể rằng bản hit Hey Stephen của cô được viết tặng nhà văn bậc thầy Stephen King. Dù câu nói mang tính hài hước, Swift khẳng định đầy nghiêm túc: "Bộ sách The Dark Tower đã làm thay đổi cuộc đời tôi".

Xuất bản tập đầu tiên vào năm 1982 với tên gọi The Gunslinger, series kỳ ảo - viễn tưởng này theo chân một tay súng đơn độc trải qua hành trình qua thế giới đang tan rã, nơi thời gian và thực tại bị bóp méo. Tác phẩm mở ra một không gian nghệ thuật đồ sộ, tràn ngập sự ám ảnh, hy sinh và những lựa chọn định mệnh.

Dù sở hữu phong cách kịch tính, u tối khác biệt so với dòng nhạc pop lãng mạn của Swift, The Dark Tower chính là minh chứng cho thị hiếu đọc đa dạng và chiều sâu tư duy của nữ ca sĩ.

5. Stargirl

Stargirl của tác giả Jerry Spinelli là cuốn sách được Taylor Swift nhắc đến nhiều lần như một tác phẩm đã làm thay đổi hoàn toàn góc nhìn của cô về cuộc sống, định hình cách ca sĩ đối diện với sự độc lập và bản sắc cá nhân.

Ra mắt năm 2000, Stargirl kể về một cô gái trung học tự do, tràn đầy năng lượng và không ngần ngại sống thật với chính mình. Tuy nhiên, sự khác biệt của cô nhanh chóng vấp phải áp lực đám đông và sự tò mò của môi trường học đường. Tác phẩm đặt ra câu hỏi lớn về việc giữ vững bản ngã hay chấp nhận hòa tan để được số đông đón nhận.

Với thông điệp nhân văn sâu sắc, Stargirl không chỉ dành cho lứa tuổi học đường mà còn chạm đến trái tim của đông đảo độc giả trưởng thành, trở thành nguồn cảm hứng lớn cho tinh thần tự do và sự kiên định trong sự nghiệp âm nhạc của Taylor Swift.