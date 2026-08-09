Cú sốc của Hà An Huy

Nam ca sĩ nếm thất bại đầu tiên tại Anh trai vượt ngàn chông gai mùa hai. Trong khi đó, Đinh Mạnh Ninh giành chiến thắng, xóa thẻ đỏ, đưa đội khỏi thế nguy hiểm.

Tối 8/8, sân khấu chính thức của vòng công diễn 2 Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 “khai hỏa”. Với chủ đề “Đi qua vùng tối sáng”, các đội thi gồm Nhà Thám Hiểm; Nhà Chiến Mã; Nhà Hiển Nhiên và Nhà Long Mã lần lượt mang tới cho người xem những tiết mục được đầu tư chỉn chu.

Ở màn đối kháng solo, Hà An Huy bất ngờ thất bại trước Đinh Mạnh Ninh. Với 2040 điểm bình chọn từ khán giả, giọng ca sinh năm 1989 chính thức thành công xóa thẻ đỏ và cứu Nhà Hiển Nhiên khỏi thế nguy hiểm.

Luật chơi khắc nghiệt

Ở công diễn 2, luật chơi tiếp tục thay đổi, yêu cầu 4 Nhà kể trên phải thi đấu đối kháng 1:1. Trong đó, mỗi Nhà phải chuẩn bị hai tiết mục riêng, gồm một màn thể hiện tập trung vào giọng hát, còn lại nghiêng về trình diễn và đội hình biểu diễn không được trùng lặp. Đáng chú ý, luật chơi của vòng đấu đề cao việc sử dụng ánh sáng và tối giản hóa đạo cụ. Một tiết mục có kết hợp đạo cụ tự sáng tạo sử dụng trong phạm vi vùng sáng của đèn spotlight có đường kính 3 m.

Đêm thi sẽ chọn ra hai Nhà an toàn, còn lại rơi vào vòng nguy hiểm và có thành viên phải ra về.

Đinh Mạnh Ninh (Nhà Hiển Nhiên) giành chiến thắng với Giã từ dĩ vãng.

Sau vòng đấu giá bằng tổng điểm hỏa lực cá nhân của các thành viên với nhiều chiến thuật, 8 ca khúc đã tìm được chủ nhân. Các Nhà đã tính toán kỹ lưỡng để lựa chọn những bài hát phù hợp nhất với sở trường, sở đoản của từng thành viên trong đội.

Trong đó, Nhà Hiển Nhiên do Huỳnh Lập làm thủ lĩnh sở hữu hai ca khúc gồm Trước khi em tồn tại và Tan biến. Nhà Chiến Mã với thủ lĩnh Hà An Huy chọn được ca khúc Em chỉ im lặng và Chim sáo ngày xưa. Thái VG cùng các thành viên của Nhà Long Mã mang về Mời buồn sang chơi cùng Ánh sáng của đời tôi. Nhà Thám Hiểm dưới sự dẫn dắt của Hoàng Tôn đã quyết định thử sức với X-Song và Người về nơi đâu.

Trước khi chính thức bước vào vòng công diễn 2, các đội phải trải qua buổi Thử lửa nhằm kiểm tra khả năng xử lý bài toán đạo cụ trong phạm vi ánh sáng spotlight. Với yêu cầu này, mỗi Nhà chỉ có khoảng 7 phút để trình bày ý tưởng và mô phỏng phần trình diễn trước 42 khán giả.

Kết quả, Nhà Hiển Nhiên và Nhà Chiến Mã nhận về số điểm bình chọn thấp hơn từ khán giả. Đồng nghĩa với việc cả hai Nhà phải nhận thẻ đỏ nguy hiểm và trực tiếp bước vào trận đấu xóa thẻ.

Đinh Mạnh Ninh (Nhà Hiển Nhiên) và Hà An Huy (Nhà Chiến Mã) là hai thành viên được lựa chọn để bước vào màn đối kháng solo. Đinh Mạnh Ninh thể hiện ca khúc Giã từ dĩ vãng theo phong cách rock trong khi thủ lĩnh của Nhà Chiến Mã chọn Giọt nắng bên thềm. Tiết mục của Đinh Mạnh Ninh gây ấn tượng với khán giả tại trường quay và nhận về 2040 điểm bình chọn. Anh chính thức thành công xóa thẻ đỏ và cứu Nhà Hiển Nhiên khỏi nguy hiểm. Trong khi, Hà An Huy chỉ có 1390 điểm bình chọn, thua cuộc trước Đinh Mạnh Ninh.

Tiết mục đầu tiên của đội Hà An Huy ở công diễn 2.

Đây là thất bại đầu tiên của Hà An Huy tại hành trình ở Anh trai vượt ngàn chông gai. Cú sốc khiến nam ca sĩ sinh năm 2002 lặng người trên sân khấu. "Tôi không suy nghĩ được gì nữa vì sẽ có một người trong nhóm bị loại. Đấy là điều tồi tệ nhất", Hà An Huy nói.

Trong khi đó, Đinh Mạnh Ninh khóc và chia sẻ: "Khi đứng trên sân khấu với Giã từ dĩ vãng, tôi tự nhủ phải làm một điều gì đó thực sự ý nghĩa, không chỉ để chuộc lại những giọt nước mắt lo lắng của anh em ở vòng trước, mà còn dành tặng cho cả 32 người đàn ông đang cùng nhau vượt chông gai. Tôi không nghĩ mình đang cứu riêng ai, chỉ tâm niệm rằng càng nhiều anh em được an toàn càng tốt. Bởi suy cho cùng, ranh giới các Nhà không quan trọng, tất cả chúng tôi đều là một gia đình".

Thái VG mạo hiểm

Ở trận đối kháng đầu tiên, Nhà Thám Hiểm với ba thành viên đầu tiên gồm Osad, Hồ Đông Quan và K.O mang tới sân khấu tiết mục Sao phải xoắn. Đây là ca khúc mới hoàn toàn, do cả ba tham gia vào khâu sáng tác, hoàn thiện. Hồ Đông Quan tham gia dàn dựng vũ đạo, hỗ trợ cho hai đồng đội còn lại. Màn trình diễn sôi động, tiết tấu nhanh, bộ ba đồng đều về visual, vũ đạo. Tuy nhiên, Sao phải xoắn không gây bất ngờ về âm nhạc với giai điệu, cách triển khai ca khúc có phần cũ kỹ. Phần hook của bản nhạc này thiếu tính catchy và khả năng nghe lại không cao. Bên cạnh đó, tiết mục này yêu cầu cao về mặt trình diễn song màn vũ đạo của bộ ba khá đơn giản.

Nhà Chiến Mã với màn xuất quân của Hà An Huy, Trịnh Thăng Bình, Phùng Minh Cương và Thuận Nguyễn lại gây ấn tượng hơn. Bộ tứ thể hiện ca khúc Em chỉ im lặng và điểm mới là thay đổi hoàn toàn cấu trúc, concept của bản gốc.

Các thành viên hóa thân thành những chiến binh biển cả, hát và lần lượt thể hiện những màn đu dây, nhảy, múa lửa... Dù có sự chênh lệch về giọng hát giữa các thành viên, tổng thể tiết mục vẫn ghi điểm nhờ sự đầu tư chỉn chu, dàn dựng kỹ lưỡng, hiệu ứng visual, âm thanh bắt tai. Kết quả cuối cùng, team Nhà Chiến Mã giành chiến thắng thuyết phục trước đối thủ.

Nhà Long Mã hất cẳng đội của Huỳnh Lập ở trận đối kháng đầu tiên.

Trận đối kháng thứ hai chứng kiến màn so tài giữa Nhà Long Mã và Nhà Hiển Nhiên. Với thử thách về giọng hát, 4 thành viên của Nhà Long Mã gồm Thái VG, Jun Phạm, Hoàng Dũng và Hoàng Rob thể hiện tiết mục Ánh sáng của đời tôi. Với một bản ballad, Thái VG mạo hiểm khi hát bằng tiếng Việt. Nam rapper cũng viết thêm lời rap cho tiết mục này. Dù vậy, nỗ lực của Thái VG không trọn vẹn khi phần hát của anh tỏ ra lạc lõng, gượng gạo trong tổng thể màn trình diễn.

Điểm sáng của tiết mục nằm ở quyết định đưa cả dàn nhạc cổ điển lên sân khấu từ phía Hoàng Rob. Màn đánh đàn violin của nghệ sĩ nâng tầm cho Ánh sáng của đời tôi. Trong bộ tứ, giọng hát của Hoàng Dũng nổi bật nhất. Anh cũng đóng góp công sức khi viết thêm X-Part cảm xúc cho bài hát.

Với Nhà Hiển Nhiên, các thành viên mang tới màu sắc khác cho ca khúc Trước khi em tồn tại. Cheng là thành viên đóng góp nhiều nhất khi tạo ra bản phối mới cho tiết mục của nhóm. Trong khi đó, Thái Lê Minh Hiếu đóng vai trò kiệu bài và hướng dẫn từng động tác vũ đạo cho ba người còn lại trong đội. Màn trình diễn cho thấy sự dụng công ở ý tưởng, sáng tạo concept, phục trang, làm mới tiết mục. Song giọng hát của các thành viên không để lại nhiều ấn tượng.

Ở màn ra quân đầu tiên, đội của Huỳnh Lập nhận thất bại trước Nhà Long Mã. Trong đêm thi tiếp thêm, những thành viên còn lại của Nhà Hiển Nhiên và Nhà Thám Hiểm buộc phải chiến thắng để giành vé an toàn trước khi bước vào giai đoạn quyết định kẻ ở lại, người ra đi.