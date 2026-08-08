Ca sĩ Việt cảnh báo nội dung giả mạo

Phía Quang Hùng MasterD bày tỏ bức xúc khi hình ảnh của anh bị giả mạo để trục lợi. Trước đó, nhiều nghệ sĩ Việt cũng lên tiếng với lý do tương tự.

Tối 8/8, MasterD Entertainment, công ty quản lý của Quang Hùng MasterD đăng tải thông báo về việc một đơn vị đã sử dụng hình ảnh trái phép nam ca sĩ để trục lợi. Cụ thể, đơn vị này đã dùng công nghệ AI để tạo dựng hình ảnh/nội dung có sự xuất hiện hoặc liên quan đến nam ca sĩ, sau đó đăng tải và phát tán trên các nền tảng trực tuyến.

"Chúng tôi khẳng định các nội dung nêu trên không được MasterD Entertainment hoặc nghệ sĩ Quang Hùng MasterD cho phép, phê duyệt hay ủy quyền dưới bất kỳ hình thức nào. Việc sử dụng hình ảnh nghệ sĩ dưới bất kỳ hình thức nào nhằm tạo sự liên tưởng, gây hiểu nhầm về việc anh có liên quan hoặc ủng hộ các hoạt động của đơn vị này là không được sự cho phép của công ty", theo phía công ty quản lý.

Ca sĩ Quang Hùng MasterD. Ảnh: FBNV.

Công ty MasterD Entertainment cho biết đã tiến hành các biện pháp pháp lý cần thiết và làm việc với các bên liên quan để yêu cầu chấm dứt, gỡ bỏ toàn bộ nội dung sử dụng hình ảnh trái phép, đồng thời xem xét các biện pháp phù hợp để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nghệ sĩ. Phía Quang Hùng MasterD đề nghị các cá nhân, nền tảng đang đăng tải, chia sẻ hoặc sử dụng lại những nội dung nêu trên chấm dứt việc sử dụng, phát tán, đồng thời không tiếp tục tạo dựng hoặc đăng tải bất kỳ nội dung nào có thể gây hiểu nhầm.

"Chúng tôi cũng khuyến cáo khán giả và cộng đồng không tương tác, chia sẻ hoặc thực hiện bất kỳ giao dịch nào dựa trên những nội dung có sử dụng hình ảnh nghệ sĩ mà chưa được xác nhận từ các kênh chính thức. Nghệ sĩ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ nội dung, hoạt động, giao dịch hoặc cam kết nào được thực hiện bởi đơn vị sử dụng hình ảnh trái phép nói trên. MasterD Entertainment sẽ tiếp tục theo dõi vụ việc và có những thông báo chính thức khi cần thiết. Chúng tôi trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành và bảo vệ hình ảnh nghệ sĩ của quý khán giả", phía MasterD Entertainment nhấn mạnh.

Thời gian qua, nhiều nghệ sĩ Việt đã lên tiếng, đăng thông tin cảnh báo việc bị lợi dụng hình ảnh để khán giả cảnh giác và không bị lừa.

Gần nhất, vào cuối tháng 7, ca sĩ Quang Lê lên tiếng sau khi phát hiện một số trang và tài khoản mạng xã hội tự ý sử dụng hình ảnh, tên tuổi của anh để quảng cáo sản phẩm liên quan đến bệnh tiểu đường.

"Tôi xin khẳng định: Tôi không tham gia, không xác nhận và không cho phép sử dụng hình ảnh, tên tuổi của mình trong quảng cáo này. Kính mong quý khán giả không tin, không chia sẻ và không mua sản phẩm từ những quảng cáo giả mạo sử dụng hình ảnh của tôi", anh cho biết.

Ngày 21/7, công ty quản lý Ninh Dương Lan Ngọc cảnh báo nhiều tài khoản, trang mạng xã hội sử dụng AI tạo hình ảnh, video có sự xuất hiện của nữ diễn viên để quảng bá một sản phẩm cà phê. Phía Lan Ngọc khẳng định cô không tham gia quảng cáo, đại diện hình ảnh hay có bất kỳ hợp tác truyền thông nào liên quan đến sản phẩm này.

Vào ngày 26/6, đơn vị quản lý của ca sĩ Mỹ Tâm cũng phát đi thông báo cảnh báo việc xuất hiện nhiều hình ảnh và video giả mạo được tạo bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Những hình ảnh này lan truyền trên mạng xã hội với nội dung sai sự thật liên quan đến nữ ca sĩ.

Đơn vị này khẳng định toàn bộ các nội dung trên đều là giả mạo và có dấu hiệu lợi dụng công nghệ AI để tạo ra thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của nghệ sĩ, đồng thời tác động tiêu cực đến môi trường thông tin trên không gian mạng. Phía Mỹ Tâm cũng kêu gọi khán giả và cộng đồng mạng nâng cao cảnh giác, chỉ tiếp nhận và kiểm chứng thông tin từ các kênh chính thức.