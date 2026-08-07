Cách RB Leipzig biến 20 triệu thành 140 triệu euro

Mười thương vụ bán cầu thủ đắt nhất giúp RB Leipzig thu gần 700 triệu euro, biến đội bóng Đức thành một trong những “lò kinh doanh” hiệu quả nhất châu Âu.

Yan Diomande có thể mang về cho RB Leipzig tổng cộng 140 triệu euro từ thương vụ chuyển sang Real Madrid.

Yan Diomande trở thành thương vụ mới nhất chứng minh khả năng kiếm tiền đáng nể của RB Leipzig. Real Madrid trả 125 triệu euro, chưa kể 15 triệu euro phụ phí, để sở hữu cầu thủ chạy cánh 19 tuổi.

Với mức giá có thể chạm 140 triệu euro, Diomande trở thành cầu thủ được bán đắt nhất lịch sử Leipzig. Anh cũng vượt hàng loạt tên tuổi như Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai hay Christopher Nkunku trong danh sách những thương vụ lớn nhất của đội bóng Đức.

Chỉ riêng 10 vụ bán đắt giá nhất, Leipzig thu về gần 700 triệu euro. Con số ấy phản ánh một mô hình rõ ràng: mua những cầu thủ còn nhiều tiềm năng, tạo môi trường để họ phát triển rồi bán khi giá trị đạt đỉnh.

Những thương vụ trăm triệu euro

Leipzig chỉ mất khoảng 20 triệu euro để chiêu mộ Diomande từ Leganes. Sau thời gian ngắn thi đấu tại Bundesliga, cầu thủ người Bờ Biển Ngà tiến bộ nhanh chóng và lọt vào tầm ngắm của Real Madrid.

Mức phí 125 triệu euro giúp Leipzig thu khoản lợi nhuận khổng lồ. Nếu các điều khoản phụ được kích hoạt, tổng giá trị thương vụ sẽ tăng lên 140 triệu euro.

Trước Diomande, Gvardiol giữ kỷ lục bán cầu thủ của Leipzig. Man City chi 90 triệu euro cho trung vệ Croatia vào hè 2023, sau khi anh gây ấn tượng tại Bundesliga và World Cup 2022.

RB Leipzig thu gần 700 triệu euro từ 10 thương vụ bán cầu thủ đắt giá nhất lịch sử CLB.

Benjamin Sesko đứng tiếp theo với mức phí 76,5 triệu euro khi chuyển sang Manchester United. Liverpool từng trả 70 triệu euro để sở hữu Szoboszlai, gần gấp đôi khoản tiền Leipzig bỏ ra để mua tiền vệ người Hungary từ Salzburg.

Xavi Simons mang về 65 triệu euro khi gia nhập Tottenham. Nkunku và Naby Keita cùng được bán với giá khoảng 60 triệu euro, lần lượt cho Chelsea và Liverpool.

Leipzig còn thu 55 triệu euro từ Dani Olmo, 53 triệu euro từ Timo Werner và 42,75 triệu euro từ Lois Openda. Phần lớn những cầu thủ này đều gia nhập khi chưa phải ngôi sao hàng đầu, trước khi được nâng tầm tại Bundesliga.

Mô hình không cần giữ ngôi sao

Leipzig không xây dựng đội bóng theo cách giữ chân mọi cầu thủ giỏi bằng mọi giá. Ban lãnh đạo CLB chấp nhận để các trụ cột ra đi nếu nhận được đề nghị phù hợp.

Nguồn tiền từ những thương vụ lớn sau đó được tái đầu tư vào các tài năng trẻ. Leipzig tiếp tục tìm kiếm cầu thủ tại những thị trường giàu tiềm năng, trao cho họ cơ hội thi đấu thường xuyên ở Bundesliga và Champions League.

Mô hình này giúp Leipzig duy trì vị thế cạnh tranh mà không cần chạy đua chi tiêu với Bayern Munich hay những đội bóng giàu nhất châu Âu. Khi một ngôi sao ra đi, CLB thường đã chuẩn bị sẵn phương án thay thế trẻ hơn và có giá thấp hơn.

Josko Gvardiol từng là cầu thủ được RB Leipzig bán với giá cao nhất trước khi kỷ lục bị Diomande phá vỡ.

Ngoài 10 thương vụ dẫn đầu, Leipzig còn thu 42,5 triệu euro từ Dayot Upamecano, 40 triệu euro từ Ibrahima Konate và 35 triệu euro từ Mohamed Simakan. Những con số này cho thấy khả năng tạo giá trị của CLB không phụ thuộc vào một vài trường hợp cá biệt.

Không phải cầu thủ nào rời Leipzig cũng thành công tại bến đỗ mới. Keita và Werner từng gặp nhiều khó khăn ở Premier League, trong khi một số cái tên khác không duy trì được phong độ như thời còn chơi tại Đức.

Tuy nhiên, Leipzig hiếm khi là bên chịu thiệt trên bàn đàm phán. CLB thường bán cầu thủ đúng thời điểm, khi sức hút và giá trị chuyển nhượng của họ ở mức cao nhất.

Diomande đưa mô hình ấy lên một tầm mới. Chỉ sau thời gian ngắn tại Leipzig, cầu thủ 19 tuổi đã được bán với giá cao hơn nhiều ngôi sao thành danh của bóng đá thế giới.

Trong khi các CLB lớn chi hàng trăm triệu euro để tìm kiếm ngôi sao, Leipzig chọn cách phát hiện họ từ sớm. Đó là lý do đội bóng Đức không chỉ trở thành một bệ phóng tài năng, mà còn là một trong những cỗ máy kiếm tiền hiệu quả nhất bóng đá châu Âu.