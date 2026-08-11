Cầu thủ rơi thẳng xuống đường hầm khi ăn mừng giờ ra sao

Jacy Maranhao, hậu vệ đội trưởng của Coritiba, trở thành tâm điểm chú ý sau màn ăn mừng bàn thắng đầy phấn khích trong trận đấu với Chapecoense tại giải VĐQG Brazil.

Maranhao rơi thẳng xuống đường hầm sân, tạo cảnh tượng gây sốc.

Tình huống xảy ra ở trận đấu hôm 8/8. Sau khi lập công, Jacy lao về phía đường biên rồi nhảy qua hàng rào quảng cáo. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục ăn mừng trên sân, hậu vệ 28 tuổi bất ngờ rơi xuống khu vực dẫn vào cầu thang và đường hầm dành cho cầu thủ.

Đoạn video ghi lại sự cố nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và thu hút lượng bình luận lớn. Jacy sau đó cố gắng trèo trở lại mặt sân, có thời điểm bước đi loạng choạng nhưng vẫn tiếp tục ăn mừng cùng các đồng đội. Đáng chú ý, bàn thắng của anh sau đó bị VAR xác định là việt vị và không được công nhận.

Jacy được thay ra trong hiệp hai do gặp vấn đề về thể trạng. Dù vậy, Coritiba vẫn giành chiến thắng 2-1 trước Chapecoense tại giải VĐQG Brazil.

Sau trận đấu, Jacy thừa nhận quá phấn khích bởi các hậu vệ không thường xuyên ghi bàn. Cầu thủ này cũng tiết lộ muốn chạy đến ăn mừng cùng người vợ đang mang thai, nhưng quên mất lối xuống đường hầm nằm phía bên kia các bảng quảng cáo.

“Cảm giác lúc tôi nhảy xuống giống như khi bạn mơ thấy mình đang rơi khỏi một tòa nhà”, Jacy chia sẻ.

Hậu vệ Coritiba cho biết ban đầu anh khá hoảng sợ, đồng thời bị đau ở bàn chân và khó chịu lực. Tuy nhiên, tình trạng hiện tại đã tốt hơn và anh đang hồi phục tích cực.

Đây không phải lần đầu sân Couto Pereira chứng kiến sự cố tương tự. Năm 2014, tiền đạo Joel Tagueu cũng từng rơi xuống đường hầm khi ăn mừng bàn thắng cho chính Coritiba.

Khoảnh khắc hy hữu tại giải trẻ Brazil Sáng 26/7, đàn ong tràn vào sân khiến trận chung kết giải U20 Brazil giữa Bahia và Fluminense phải tạm dừng.