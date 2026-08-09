Dinh Độc Lập thu 500.000 đồng với khách mang máy ảnh

Từ ngày 1/8, khách tham quan Dinh Độc Lập mang theo một máy ảnh thuộc diện áp dụng phải mua vé dịch vụ 500.000 đồng, theo quy định chụp ảnh mới của di tích.

Với quy định mới từ 1/8, du khách đến Dinh Độc Lập mang theo 1 máy ảnh cơ sẽ phải trả mức phí 500.000 đồng/máy.

Hội trường Thống Nhất vừa thông báo áp dụng quy định và bảng giá dịch vụ chụp ảnh mới tại Di tích quốc gia đặc biệt Dinh Độc Lập từ ngày 1/8.

Đáng chú ý, mức phí không chỉ áp dụng với các ê-kíp chụp ảnh cưới, nghệ thuật hay hoạt động quay chụp thương mại.

Theo bảng giá mới, du khách mang theo một máy ảnh cơ hoặc thiết bị có chức năng tương đương cũng phải mua vé dịch vụ 500.000 đồng/máy. Vé này cho phép sử dụng thiết bị tại cả khuôn viên ngoài trời và bên trong Dinh, có giá trị đến 18h cùng ngày.

Bên cạnh mức 500.000 đồng/máy dành cho khách tham quan, Dinh Độc Lập cập nhập bảng giá mới đối với các hoạt động chụp ảnh có ê-kíp.

Cụ thể, gói chụp ảnh ngoại cảnh có giá 1,5 triệu đồng, áp dụng cho nhóm tối đa 8 người gồm mẫu và ê-kíp. Khu vực sử dụng giới hạn ở khuôn viên ngoài trời, hướng đến các ê-kíp chụp ảnh cưới, ảnh nghệ thuật, ảnh cặp đôi...

Người sử dụng gói này được mang máy ảnh, máy quay, các loại ống kính và chân máy nhỏ gọn. Đèn LED hoặc đèn hỗ trợ công suất phù hợp và hắt sáng loại nhỏ cũng được phép sử dụng. Ê-kíp được sử dụng phòng trang điểm và vé có hiệu lực đến 18h cùng ngày.

Du khách chụp ảnh dịp lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Nếu muốn chụp cả ngoại cảnh và bên trong Dinh, mức phí tăng lên 3 triệu đồng cho nhóm tối đa 8 người. Khi tác nghiệp trong nhà, ê-kíp không được sử dụng chân hắt sáng, chân đèn; đèn hỗ trợ phải là loại cầm tay. Đặc biệt, đèn flash không được sử dụng nhằm bảo vệ hiện vật và tránh ảnh hưởng đến trải nghiệm của khách tham quan.

Dinh Độc Lập cũng triển khai vé chụp ảnh tháng giá 10 triệu đồng, dành cho ê-kíp tối đa 8 người và chỉ áp dụng tại khuôn viên ngoài trời. Vé có thời hạn 30 ngày kể từ ngày mua, tối đa 10 lần sử dụng trong tháng.

Với nhu cầu chụp ảnh tập thể của trường học, công ty hoặc hoạt động mang tính thương mại như quay MV, TVC, chụp thời trang cao cấp, lookbook..., khách được yêu cầu liên hệ trực tiếp đơn vị quản lý để được tư vấn.

Quy định chung cũng yêu cầu người mẫu và ê-kíp mặc trang phục lịch sự, không tạo dáng phản cảm hoặc không phù hợp với không gian di tích. Việc dựng cảnh trong nhà lẫn ngoài trời và sử dụng flycam đều không được phép.

Dinh Độc Lập từ lâu là địa điểm chụp ảnh quen thuộc với người dân và du khách, đặc biệt vào các dịp lễ, Tết. Không gian lịch sử, kiến trúc đặc trưng và khuôn viên rộng khiến nơi đây thường được lựa chọn để chụp ảnh lưu niệm, áo dài, ảnh cưới hay các bộ ảnh nghệ thuật.

Trước khi quy định mới được áp dụng, Dinh Độc Lập cũng đã thu phí đối với một số hoạt động chụp ảnh chuyên nghiệp, trong đó có các ê-kíp chụp ảnh cưới, thời trang hoặc thực hiện những bộ ảnh có tính chất dịch vụ.

Dinh Độc Lập, còn được gọi là Hội trường Thống Nhất, nằm tại 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, TP.HCM. Công trình là Di tích quốc gia đặc biệt, đồng thời là một trong những điểm tham quan lịch sử nổi bật tại trung tâm TP.HCM. Công trình hiện nay được xây dựng theo thiết kế của kiến trúc sư Ngô Viết Thụ. Dinh gắn với sự kiện ngày 30/4/1975 và hiện lưu giữ nhiều không gian, hiện vật phục vụ khách tham quan, tìm hiểu lịch sử.