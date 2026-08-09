Đi đâu đọc sách ở TP.HCM?

Read Station, Mèo ngủ trên sách, Reading Cabin... là không gian đọc dành cho cộng đồng yêu sách, nơi bạn có thể tìm thấy những đầu sách thú vị và tận hưởng phút giây yên tĩnh.

Một tách cà phê, một quyển sách yêu thích và ngồi yên lặng vài giờ là cách lý tưởng để tạm rời khỏi nhịp sống bận rộn của thành phố. Không khó để tìm thấy một không gian đọc sách ở TP.HCM, từ những thư viện rộng rãi với hàng trăm nghìn đầu sách đến các địa điểm được thiết kế trẻ trung, gần gũi.

Tri Thức - Znews gợi ý 5 địa điểm để bạn dành thời gian đọc sách, thư giãn theo cách riêng.

Read Station

Địa chỉ: Đường Nguyễn Thái Bình, phường Bảy Hiền

Đường Nguyễn Thái Bình, phường Bảy Hiền Giờ mở cửa: 7h-22h30

Read Station (Trạm Đọc) kết hợp mô hình cà phê - thư viện - nhà sách - làm việc trực thuộc Alpha Books. Không gian rộng rãi, bố trí nhiều ổ cắm điện, bàn lớn và ghế cố định. Khu vực thư viện tập trung hơn 10.000 đầu sách thuộc nhiều lĩnh vực như văn học, kinh doanh, công nghệ, nghệ thuật... Sách được phân loại theo chủ đề, chia theo từng khu rõ ràng và đặt trên các kệ mở.

Ngoài đọc tại chỗ, bạn có thể đăng ký thẻ để mượn sách mang về. Các gói sử dụng theo tháng hoặc dài hạn, mức giá từ vài trăm nghìn đồng nhằm tăng khả năng tiếp cận tri thức với chi phí không quá cao. Nếu nán lại trong thời gian dài, bạn có thể gọi thêm đồ uống và món ăn nhẹ.

Thư viện Khoa học Tổng hợp

Địa chỉ: Đường Lý Tự Trọng, phường Bến Thành

Đường Lý Tự Trọng, phường Bến Thành Giờ mở cửa: 7h30-9h (thứ 2 - thứ 5), 9-17h (thứ 7 và Chủ nhật)

Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM là một trong những thư viện công cộng lâu đời nhất Việt Nam. Không gian phục vụ đọc sách và làm việc dài 71 m với bàn ghế gỗ xen kẽ kệ sách, nhiều ánh sáng tự nhiên từ hệ thống cửa sổ lớn. Không khí được điều tiết bằng kiến trúc tường đôi, lam bê tông. Nếu thích không gian mở, bạn có thể ngồi ở các dãy ghế đá dưới bóng cây cổ thụ.

Kho sách đồ sộ của thư viện có hơn 600.000 đầu sách, trải rộng trên nhiều lĩnh vực như khoa học tự nhiên, xã hội, giáo dục, kinh tế, sức khỏe... Song song đó là các tác phẩm văn học Việt Nam, sách thiếu nhi và nguồn sách ngoại văn. Ngoài sách giấy, thư viện còn phát triển hệ thống sách điện tử và tài liệu số, giúp bạn đọc tiếp cận nguồn tri thức sinh động.

Mèo ngủ trên sách

Địa chỉ: Đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Tân Định

Đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Tân Định Giờ mở cửa: 7h-17h30

Mèo Ngủ Trên Sách xây dựng một góc đọc mộc mạc và gần gũi, kết hợp cùng mô hình cà phê, phù hợp để giới trẻ ngồi lâu, nhâm nhi đồ uống và chậm rãi lật từng trang sách. Trên tầng, những kệ sách được bố trí gọn gàng, bàn ghế đặt ở giữa. Tổng thể không gian có sự kết hợp của tone nâu ấm, màu xanh của cây và ánh sáng tự nhiên.

Sách ở đây được tuyển chọn đa dạng nhưng có chọn lọc, thế mạnh là các tác phẩm văn học trong và ngoài nước, sách ngoại văn, truyện tranh. Đến đây, bạn cũng có thể đọc bao quát các tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh như Mắt biếc, Hạ đỏ, Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ...

Reading Cabin

Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Sài Gòn

Đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Sài Gòn Giờ mở cửa: 9-22h

Nằm trong con hẻm nhỏ, Reading Cabin thiên về mô hình văn phòng phẩm kết hợp thư viện. Không gian nhỏ gọn, nhưng lại là nơi trú ẩn dành cho cộng đồng yêu sách và thích yên tĩnh. Tại đây, kệ sách mở được ốp tường, trưng bày theo từng chủ đề và bàn ghế đủ rộng để thoải mái đọc sách trong thời gian dài.

Reading Cabin có gần 1.000 đầu sách tuyển chọn, mang màu sắc văn chương, nghệ thuật, dễ thấy là các tác phẩm văn học của những tác giả Việt Nam và ấn phẩm nghệ thuật. Nơi đây cũng có nhiều sách viết về lĩnh vực khoa học, văn hóa.

Thư viện Idecaf

Địa chỉ: Đường Thái Văn Lung, phường Sài Gòn

Đường Thái Văn Lung, phường Sài Gòn Giờ mở cửa: 7h30-17h (thứ 2 - thứ 6)

Thư viện Idecaf mang đến không gian hiện đại với kệ sách được phân bố đều tại các khu vực đọc. Bàn ghế chia theo từng góc nhỏ, tạo cảm giác riêng tư cho người muốn ngồi lâu. Bên cạnh khu dành cho người lớn, thư viện còn có phòng sách thiếu nhi.

Sách tại đây sắp xếp theo nhiều thể loại, từ tình cảm, trinh thám, kinh dị đến hồi ký. Trọng tâm là văn học Pháp với tiểu thuyết, truyện, tác phẩm đương đại, giúp bạn đọc hiểu hơn về văn hóa Pháp và những biểu tượng nổi tiếng toàn cầu như tháp Eiffel, nhà thờ Đức Bà Paris, cung điện Versailles… Ngoài ra, bạn đọc cũng dễ dàng tìm thấy nhiều tác phẩm, truyện tranh nổi tiếng như Fullmetal Alchemist, Pluto hay bộ Le Petit Nicolas.