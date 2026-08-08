Tỷ phú Ấn Độ tổ chức đám cưới 130 tỷ đồng ở Nha Trang

Siêu đám cưới Ấn Độ sẽ diễn ra tại một hệ thống nghỉ dưỡng trên đảo Hòn Tre (phường Nha Trang, Khánh Hòa) với sự tham dự của 1.400 khách mời đến từ Ấn Độ và nhiều nước khác.

Lễ Haldi (trét bột màu) trong đám cưới của cặp đôi Kulvin Kaur và Dilip Bhagwan hồi tháng 3/2024. Ảnh: Kulvin Kaur.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa cho biết ngày 9-13/12, một cặp đôi Ấn Độ sẽ tổ chức đám cưới tại hệ thống nghỉ dưỡng Vinpearl Nha Trang và Nha Trang Marriott Resort & Spa (phường Nha Trang, Khánh Hòa). Sở cũng phối hợp các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan để tạo điều kiện tốt nhất cho đám cưới.

Theo đó, siêu đám cưới được phối hợp thực hiện bởi 3 đơn vị, gồm Công ty TNHH Blue Lemon Việt Nam, Inventum Global (Thổ Nhĩ Kỳ) cùng đơn vị tổ chức tiệc cưới Ranjeet Jain Weddings (Ấn Độ).

Đây được xem là đám cưới Ấn Độ lớn nhất tại Việt Nam từ trước đến nay với quy mô 1.400 khách mời đến từ Ấn Độ và nhiều nước khác trên thế giới. Gia đình cô dâu, chú rể và khách mời sẽ bay thẳng và hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.

Đội ngũ nhân sự tổ chức và phục vụ đám cưới hơn 600 người. Các đầu bếp ở Ấn Độ sẽ đến Nha Trang để chuẩn bị các món ăn. Tổng chi phí tổ chức dự kiến khoảng 130 tỷ đồng .

Đám cưới xa hoa được tổ chức tại hệ thống nghỉ dưỡng trên đảo Hòn Tre. Ảnh: Vinpearl Nha Trang.

Trong 4 ngày lưu trú tại Nha Trang, khách mời sẽ tham dự chuỗi chương trình được thiết kế riêng theo văn hóa và phong cách Ấn Độ, gồm các nghi lễ truyền thống (sangeet, haldi, baraat), tiệc cưới, chương trình giải trí, ẩm thực, âm nhạc và nhiều trải nghiệm tại hệ thống nghỉ dưỡng.

Đây là lần đầu tiên Khánh Hòa được giới siêu giàu Ấn Độ chọn làm nơi tổ chức tiệc cưới. Trước đó, tháng 10/2025, Khánh Hòa đã đón đoàn famtrip gồm 20 nhà tổ chức tiệc cưới hàng đầu tại Ấn Độ đến khảo sát các sản phẩm, dịch vụ du lịch tại nhiều khu nghỉ dưỡng trên địa bàn. Qua đó tìm kiếm cơ hội hợp tác, tổ chức các lễ cưới quốc tế tại khu vực Nha Trang.

Việc cặp đôi Ấn Độ lựa chọn Nha Trang làm nơi diễn ra đám cưới quy mô lớn thể hiện tiềm năng của Khánh Hòa trong việc thu hút phân khúc du lịch cưới cao cấp, MICE và khách du lịch quốc tế có mức chi tiêu cao.

Đám cưới của cặp đôi Poojan R. và Saloni trên du thuyền ở Hạ Long hồi tháng 1/2025. Ảnh: Luna Halong Cruise.

Vài năm trở lại đây, Việt Nam trở thành nơi tổ chức đám cưới lý tưởng của giới siêu giàu Ấn Độ. Năm 2024, cặp đôi Kulvin Kaur và Dilip Bhagwan đã lựa chọn Đà Nẵng cho đám cưới của mình với 150 phòng nghỉ tại Hyatt Regency Danang Resort and Spa được thuê trọn gói. Sau đó đến một cặp đôi tỷ phú khác tổ chức chuỗi tiệc cưới xa hoa tại Phú Quốc (An Giang).

Tháng 12/2025, một gia đình tỷ phú Ấn Độ cũng bao trọn khu nghỉ dưỡng 5 sao tại Phú Quốc trong 7 ngày, đón hơn 1.130 khách. Đầu tháng 2 năm nay, có 3 đám cưới Ấn Độ liên tiếp diễn ra ở Hạ Long (Quảng Ninh).

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Ấn Độ nằm trong top 10 thị trường gửi khách nhiều nhất đến Việt Nam. Đường bay thẳng, chính sách thị thực thuận lợi cùng sự phát triển của du lịch nghỉ dưỡng, MICE và du lịch cưới cũng đang mở ra dư địa lớn để Việt Nam khai thác thị trường hơn 1,4 tỷ dân này.