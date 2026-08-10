Đóng cửa núi lửa Bromo hút khách Việt gần đây

Núi lửa Bromo (tại Indonesia), điểm đến được nhiều du khách Việt săn đón thời gian gần đây, đóng cửa từ tối 8/8 sau khi cháy rừng lan rộng, thiêu rụi khoảng 176 ha.

Toàn cảnh núi lửa Bromo (bên trái) nhìn từ điểm ngắm cảnh Penanjakan 1, thuộc Vườn quốc gia Bromo Tengger Semeru, Indonesia. Ảnh: The Jakarta Post.

Indonesia điều máy bay cùng hàng trăm nhân viên cứu hộ đến Vườn quốc gia Bromo Tengger Semeru, tỉnh Đông Java, ngày 9/8 để dập đám cháy đang lan rộng tại núi lửa Bromo. Ban quản lý vườn quốc gia thông báo đóng cửa toàn bộ khu vực từ tối 8/8 và chưa xác định thời điểm mở cửa trở lại. Du khách đã mua vé có thể đổi lịch tham quan hoặc yêu cầu hoàn tiền, theo Reuters.

Đám cháy bắt đầu từ ngày 3/8, đến nay thiêu rụi khoảng 176 ha tại núi Bromo, tăng gần gấp 3 lần so với diện tích 60 ha được ghi nhận hôm 6/8. Một số điểm nóng nằm trên các sườn núi lửa dốc khiến lực lượng chữa cháy khó tiếp cận bằng đường bộ.

Hàng trăm lính cứu hỏa, nhân viên ứng phó thiên tai, cảnh sát, quân đội, kiểm lâm và tình nguyện viên được huy động. Trực thăng thả nước và máy bay không người lái phun nước cũng được triển khai, trong khi lực lượng mặt đất tạo các đường băng cản lửa để hạn chế đám cháy lan rộng.

Một người quan sát đám cháy trên sườn đồi tại Vườn quốc gia Bromo Tengger Semeru, tỉnh Đông Java, Indonesia, ngày 9/8. Ảnh: Reuters.

Rudijanta Tjahja Nugraha, người đứng đầu vườn quốc gia, cho biết địa hình hiểm trở đang gây khó khăn cho công tác chữa cháy. Hiện nhà chức trách chưa xác định nguyên nhân vụ cháy, cũng như chưa ghi nhận thương vong.

Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia cho biết gió mạnh và thảm thực vật khô đang làm gia tăng tốc độ lan của các đám cháy. Hiện tượng El Niño kết hợp với gió mùa khô từ Australia cũng làm tăng nguy cơ cháy tại nhiều khu vực.

Khách Việt ngắm bình minh, khám phá sa mạc tro dưới chân núi lửa Bromo, tỉnh Đông Java, Indonesia, năm 2019. Ảnh: Nguyễn Oanh.

Núi Bromo nằm trong Vườn quốc gia Bromo Tengger Semeru, ở độ cao khoảng 2.329 m. Dù không phải ngọn núi cao nhất Indonesia, Bromo được xem là một biểu tượng du lịch của quốc gia này nhờ cảnh quan núi lửa đặc trưng, biển cát rộng lớn và các cung đường trekking.

Tên gọi "Bromo" bắt nguồn từ Brahma, vị thần trong đạo Hindu. Khu vực quanh núi là nơi sinh sống của cộng đồng Tengger, nhóm cư dân bản địa vẫn duy trì nhiều tín ngưỡng và nghi lễ truyền thống.

Những năm gần đây, Bromo trở thành điểm đến được nhiều du khách Việt lựa chọn khi đến Indonesia nhờ các tour ngắm bình minh, săn mây và khám phá cảnh quan núi lửa.

Núi lửa này từng nhiều lần phun tro, nhà chức trách Indonesia thường xuyên theo dõi hoạt động địa chất và có thể tạm đóng một số khu vực khi phát hiện dấu hiệu bất thường để đảm bảo an toàn cho du khách.