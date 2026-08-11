Động đất 7,4 độ tại Colombia, ít nhất 111 người thiệt mạng 

Tổng thống Colombia Abelardo de la Espriella cho biết thảm họa động đất 7,4 độ richter ngày 10/8 khiến ít nhất 111 người thiệt mạng.

Chính phủ lập tức ban bố tình trạng thảm họa quốc gia và điều động quân đội tham gia công tác cứu hộ trên toàn quốc.

Theo Giám đốc Cơ quan Địa chất Colombia (SGC) Julio Fierro Morales, đây là trận động đất mạnh nhất được ghi nhận tại quốc gia này trong một thập kỷ qua.

Tâm chấn được xác định tại San José del Palmar thuộc tỉnh Chocó (tây bắc Colombia), cách thủ đô Bogotá khoảng 240 km về phía tây. Chocó hiện là địa phương nghèo nhất cả nước với hơn 2/3 dân số sống dưới mức nghèo khổ.

Ngoài Chocó, thảm họa còn tàn phá "Trục Cà phê" - trung tâm của ngành công nghiệp cà phê quy mô lớn tại Colombia. Giới chức ghi nhận hàng chục người thiệt mạng tại Risaralda, tỉnh nằm ở vùng lõi của khu vực, cùng các báo cáo thiệt hại diện rộng tại nhiều thành phố lân cận.

Người dân tại Pereira nỗ lực tìm kiếm trong đống đổ nát của một tòa nhà đổ sập sau trận động đất. Ảnh: Reuters.

Thống kê ban đầu cho thấy trận động đất làm 61 tòa nhà đổ và 1.575 ngôi nhà hư hại; tàn phá 18 trung tâm y tế, 52 cơ sở giáo dục, 17 trung tâm cộng đồng cùng 18 tuyến giao thông huyết mạch.

Tám sân bay phải đóng cửa, trong đó 7 sân bay hư hại về cấu trúc, bao gồm Cali, Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago và Buenaventura.

Theo giới chức địa phương, nhiều bệnh nhân hiện vẫn mắc kẹt bên trong bệnh viện bị sập một phần ở Cali.

Hạ tầng viễn thông tê liệt cục bộ, gián đoạn các dịch vụ gọi thoại và dữ liệu di động. Nhiều cơ sở kinh doanh, bao gồm các trạm xăng, buộc phải chuyển sang giao dịch bằng tiền mặt. Đến trưa cùng ngày, hàng loạt siêu thị chưa thể mở cửa.

Nhiều tòa nhà đổ sập tại Cali. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Colombia Abelardo de la Espriella đã triệu tập Ủy ban Quản lý thảm họa khẩn cấp và chính thức ban bố tình trạng thảm họa quốc gia nhằm đẩy nhanh công tác đánh giá thiệt hại và huy động nguồn lực cứu trợ.

Song song đó, Quân đội Colombia điều động 5 trung đội cứu hộ, được trang bị thiết bị dò tìm công nghệ cao cùng chó nghiệp vụ, tiến vào các khu vực bị ảnh hưởng nhằm khẩn trương tìm kiếm những nạn nhân còn mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Ông Espriella nhấn mạnh: "Ưu tiên hàng đầu hiện nay là giải cứu những người còn mắc kẹt". Ông thông báo sẽ thị sát Quibdó, thủ phủ tỉnh Chocó - một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Về công tác cứu trợ, nhà sáng lập World Central Kitchen, ông José Andrés, xác nhận tổ chức này đã kích hoạt mạng lưới ứng phó thảm họa để khẩn trương viện trợ lương thực tới Colombia.

Trả lời phỏng vấn CNN, ông Richard Emblin, Giám đốc tờ The City Paper Bogotá, mô tả thảm họa này là cú sốc tàn khốc đối với người dân Colombia.

Ông cho biết thêm, hệ thống còi báo động tại thủ đô Bogotá vẫn liên tục vang lên nhằm cảnh báo rủi ro tiếp diễn các đợt dư chấn.