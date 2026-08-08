Dự kiến cấm hội phụ huynh tự đặt ra các khoản thu

Theo dự thảo của Bộ GD&ĐT, ban đại diện cha mẹ học sinh không được tự đặt ra khoản thu, quy định mức thu, mức đóng góp hoặc ép buộc, vận động phụ huynh đóng góp.

Học sinh tiểu học tại TP.HCM. Ảnh minh họa: Quỳnh Danh.

Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Thông tư ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Theo đó, dự thảo quy định ban đại diện cha mẹ học sinh (thường gọi là ban phụ huynh) là tổ chức đại diện của cha mẹ học sinh nhưng không phải là bộ phận trong cơ cấu tổ chức của cơ sở giáo dục, không có tư cách pháp nhân, con dấu hoặc tài khoản riêng.

Dự thảo nêu rõ những việc hội phụ huynh không được làm, bao gồm can thiệp vào việc tổ chức bộ máy, quản trị, quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện chương trình giáo dục, nội dung, phương pháp giáo dục, kiểm tra, đánh giá người học và các hoạt động chuyên môn của cơ sở giáo dục.

Hội phụ huynh cũng không được tự đặt ra khoản thu, quy định mức thu, mức đóng góp hoặc ép buộc, vận động cha mẹ học sinh đóng góp dưới bất kỳ hình thức nào trái với nguyên tắc tự nguyện hoặc trái quy định của pháp luật.

Khoản hỗ trợ hoạt động của ban đại diện sẽ do từng cha mẹ học sinh tự nguyện quyết định, không phải là khoản thu của cơ sở giáo dục và không làm phát sinh nghĩa vụ đóng góp.

Hội cũng không được tiếp nhận, quản lý, sử dụng các khoản tài trợ hoặc các nguồn hỗ trợ khác không đúng thẩm quyền hoặc không đúng quy định của pháp luật; không được lợi dụng việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng các khoản hỗ trợ để vụ lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân.

Dự thảo cũng quy định cấm hội phụ huynh ép buộc, gây áp lực, phân biệt đối xử hoặc có hành vi gây bất lợi đối với người học, phụ huynh nếu họ không tham gia hoạt động hoặc hỗ trợ ban đại diện.

Cơ sở giáo dục không được giao ban đại diện thu hộ các khoản thuộc trách nhiệm thu của cơ sở giáo dục. Khoản hỗ trợ tự nguyện không được sử dụng để thay thế trách nhiệm của Nhà nước hoặc cơ sở giáo dục; không được chi cho đầu tư, mua sắm, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất hoặc các hoạt động quản trị, quản lý, điều hành và chuyên môn của cơ sở giáo dục.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng bổ sung phương thức phối hợp thông qua sổ liên lạc điện tử, cổng thông tin, ứng dụng, nhóm trao đổi và các nền tảng số. Việc sử dụng các phương thức này phải bảo đảm an toàn thông tin, quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân; không được thu thập, cung cấp, sử dụng hoặc công khai trái phép thông tin của người học, cha mẹ học sinh, nhà giáo và nhân sự hỗ trợ giáo dục.

Đáng chú ý, Bộ GD&ĐT yêu cầu các nhóm trao đổi và nền tảng số không được sử dụng để gây áp lực đóng góp, công khai việc đóng hoặc không đóng góp, phân biệt đối xử hoặc xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên.

Dự thảo cũng bổ sung cơ chế để cha mẹ học sinh phản ánh, kiến nghị, giám sát và tham gia đối thoại với cơ sở giáo dục; đồng thời quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, tổ chức đối thoại và công khai thông tin.

Ngoài ra, dự thảo cũng quy định mỗi cơ sở giáo dục chỉ thành lập một ban đại diện cha mẹ học sinh cấp cơ sở giáo dục. Đối với cơ sở giáo dục có nhiều cấp học hoặc được tổ chức tại nhiều địa điểm, cơ cấu ban đại diện phải bảo đảm có đại diện cha mẹ học sinh các cấp học, phù hợp với cơ cấu tổ chức và điều kiện hoạt động của cơ sở giáo dục.

Khi được thông qua, thông tư mới sẽ thay thế thông tư số 55/2011 của Bộ GD&ĐT.