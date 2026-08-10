Hoàng Dũng đã đúng

Bật lên mạnh mẽ trên thị trường với bản hit ballad “Nàng thơ”, rồi sau đó là “Giữ em cho ngày hôm qua”, nhiều khán giả đã quên mất rằng R&B mới là sở trường thực sự của anh.

Thời điểm mới xuất hiện tại Giọng hát Việt 2015, Hoàng Dũng là một làn gió mới khá đặc biệt của chương trình. Xuất thân từ những chương trình ca hát sinh viên, Hoàng Dũng có sự phóng khoáng, tự nhiên và khả năng cảm nhịp điệu rất tốt. Ca khúc anh lựa chọn cho vòng giấu mặt là Mùa yêu đầu cũng là một bản R&B thuộc hàng “kinh điển” của đàn anh Đinh Mạnh Ninh. Hoàng Dũng vượt qua những cái tên rất nổi bật trong team Thu Phương thời điểm đó là Kiều Anh, Phùng Khánh Linh, Kimmese để trở thành đại diện duy nhất bước vào đêm chung kết cũng chính nhờ chất riêng hiện đại, văn minh mà anh mang đến chương trình.

Trong suốt thời gian hoạt động, Hoàng Dũng lại bén duyên với ballad, phần lớn những bản hit của anh lại là các ca khúc mang giai điệu nhẹ nhàng, êm ái. Nhưng cách xử lý các ca khúc tưởng như quen tai của Hoàng Dũng vẫn luôn khiến anh có sự khác biệt trên thị trường: điềm tĩnh, vững vàng, tiết tấu chắc chắn, tươi sáng không bi lụy.

Hoàng Dũng sở hữu nhiều bản hit ballad, nên khán giả đã quên sở trường thực sự của anh là R&B.

Trong những dự án gần đây, Hoàng Dũng dường như đang muốn cho khán giả thấy bản ngã thực sự của mình, khi anh hợp tác với nghệ sĩ R&B nổi tiếng của Hàn Quốc là 10cm trong phiên bản tiếng Việt của ca khúc nổi tiếng Phonecert. Tới năm nay, anh tiếp tục hợp tác cùng một nghệ sĩ K-R&B khác là Dept. để phát hành single Nói nhỏ em nghe, vẫn mang những thế mạnh đặc trưng mà Hoàng Dũng không có nhiều dịp thể hiện với khán giả.

Bản ngã của Hoàng Dũng

Nhiều khán giả biết đến Hoàng Dũng qua các bản hit lớn như Nàng thơ, Giữ em cho ngày hôm qua thường nhận định anh là một nghệ sĩ ballad. Trong album của mình, anh cũng thử nghiệm khá nhiều thể loại khác nhau, bao gồm cả synth pop, điện tử, alternative. Số lượng bài thuần túy R&B của anh không quá nhiều, và đó cũng không phải là những bài quá nổi bật, nhận được nhiều sự chú ý trong album.

Gần nhất, trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, Hoàng Dũng cũng gây chú ý với khả năng biến hóa rất đa dạng. Từ sự da diết trong Nửa thập kỷ, Ba mươi cái chớp mắt cho tới dance pop sôi động của Let me go, hay cho tới màn trình diễn hoài niệm trong Ánh sáng của đời tôi, Hoàng Dũng đều có cách xử lý, dựng bài rất khác nhau để truyền tải trọn vẹn ý nghĩa của từng ca khúc. Anh gây ấn tượng mạnh bởi dù đặt vào bất kỳ vị trí, vai trò hay không gian nào, mọi thứ anh làm đều ở mức tốt trở lên.

Tuy nhiên, ở single Nói nhỏ em nghe, khán giả vẫn thấy hình ảnh chàng trai với những xử lý tự nhiên, phóng khoáng từ thuở Mùa yêu đầu hơn 10 năm trước - khi anh vẫn còn tình yêu lớn với R&B cùng cách xử lý vocal rất thoải mái, không cần gò ép trong kỹ thuật thanh nhạc. Trong ca khúc này, anh hợp tác với Dept, cũng là một nghệ sĩ R&B có tiếng, đã từng gây sốt trên nền tảng video ngắn với ca khúc Van Gogh. Dept cũng đã từng kết hợp với 2 nghệ sĩ Việt Nam là Abyxx và M Naive để cho ra mắt phiên bản Việt Nam cho bản hit này.

Hợp tác với nghệ sĩ R&B Hàn Quốc Dept. giúp Hoàng Dũng trở lại là chính mình.

Chính vì thế, khi làm nhạc với Hoàng Dũng, Dept cho thấy sự hòa hợp khá tự nhiên. Anh tỏ ra khá hiểu thị trường nhạc Việt, khi không sử dụng đến những layer âm thanh quá tối, nặng nề hay thấy ở K-R&B, thay vào đó là sound sáng sủa, êm tai, cũng không đặt lớp quá dày đặc, mà mềm mại hơn, tập trung chủ yếu vào sự xây dựng nhịp điệu, phát triển giai điệu. Và đây cũng chính là điểm mạnh nhất của Hoàng Dũng, khi anh sở hữu một vocal có thể nắm bắt tiết tấu rất tốt mà vẫn hát rõ từng lời. Kết cấu bài hát không đặc biệt hay khác lạ, nhưng vẫn đủ sức giữ chân người nghe đến cuối bài nhờ melody chất lượng, dễ nghe dễ nhớ.

Các sáng tác của Hoàng Dũng trong các sản phẩm âm nhạc gần đây đều được viết lyrics thuần Việt, nên nhiều khán giả có thể đã quên rằng Dũng vốn là cựu sinh viên Đại học Ngoại thương với khả năng phát âm tiếng Anh tốt. Lần này, anh đã có dịp “trổ tài” với phiên bản tiếng Anh của Nói nhỏ em nghe có tên Say you remember, chuyển lời khá tự nhiên, mở rộng khả năng tiếp cận quốc tế cho ca khúc.

Định hướng mới của Hoàng Dũng?

Sau 2 album thành công, vừa có chất lượng được giới chuyên môn đánh giá cao, vừa đạt được những thành tựu thương mại nhất định (có hit, tổ chức được concert thu hút khán giả), Hoàng Dũng đang ở giai đoạn chuyển giao giữa các thời kỳ âm nhạc của bản thân. Với cá tính vốn thích thử nghiệm nhiều dòng nhạc khác nhau, Dũng có lẽ không muốn đứng im và “đóng đinh” bản thân với những bản ballad đã giúp mình thành danh.

Bước đi Việt hóa ca khúc Phonecert có thể đã mở ra cho Hoàng Dũng một ý tưởng mới: mang âm nhạc của bản thân vươn ra quốc tế. Phonecert mặc dù là một bản K-R&B đã khá cũ, nhưng khi được Dũng thực hiện bản tiếng Việt, sản phẩm vẫn đạt thành tích khá tốt trên các nền tảng nhạc số. Kiểu R&B êm đềm, dịu nhẹ này không thuộc dạng sẽ gây ấn tượng với khán giả ngay lập tức, có thể bùng nổ công phá bảng xếp hạng ngay ở thời điểm mới phát hành, nhưng sự dễ chịu, dễ nghe của nó có thể khiến người nghe mở đi mở lại, tiềm năng trở thành sleeper hit có thể tồn tại lâu dài. Đây đang là “trào lưu” mới của thị trường âm nhạc, nơi là thuật toán của các nền tảng streaming có thể đẩy một bài hát phát hành ở bất cứ thời điểm nào lên top trending, chứ không nhất định phải là những ca khúc mới phát hành.

Làm nhạc với nghệ sĩ quốc tế, phát hành phiên bản tiếng Anh đều là những hướng đi cho thấy sự nhạy bén của Hoàng Dũng.

Hoàng Dũng thì vốn đã sở hữu nhiều ca khúc có sức sống lâu bền như vậy. Ngoài Nàng thơ hay Giữ em cho ngày hôm qua, anh còn có Đoạn kết mới và Yếu đuối cũng được người nghe thưởng thức và yêu thích trong một thời gian dài. Hay ngay cả Nửa thập kỷ hay Thói quen - những ca khúc từ album đầu tay của Dũng phát hành năm 2020 - cũng thường xuyên được khán giả tán thưởng và tìm nghe lại, dẫu cho ở thời điểm phát hành các ca khúc này không được chú ý quá nhiều. Với những lợi thế có sẵn, Hoàng Dũng đang có những định hướng rất phù hợp cả trong âm nhạc và phát triển sự nghiệp của bản thân.

Ngoài ra, hướng đi hợp tác với nghệ sĩ quốc tế và phát hành phiên bản tiếng Anh trong ca khúc Nói nhỏ em nghe lần này cũng cho thấy sự nhạy bén của Hoàng Dũng. Khi những nền tảng streaming ngày càng phát triển, việc âm nhạc có thể lan tỏa ra thế giới là điều dễ dàng hơn hẳn trước đây. Với thuật toán đề xuất của các platform, một khán giả nước ngoài có thể hoàn toàn không biết nghệ sĩ mình đang nghe là ai, đến từ đâu, nhưng vẫn có thể yêu thích ca khúc đó nhờ việc nó “ăn khớp” với playlist họ đang nghe. Cách tiếp cận thông qua “vibe”, “mood” âm nhạc thay vì danh tiếng hay chiến lược truyền thông bài bản của nghệ sĩ đang rất được ưa chuộng và là một phần quan trọng của thị trường âm nhạc hiện nay. Hoàng Dũng đang đi đúng hướng.