5 bom tấn vượt mốc 1 tỷ USD phòng vé năm 2026

"Người Nhện" dù mới chiếu đã trở thành cái tên dẫn đầu danh sách bom tấn ăn khách nhất 2026. Theo sau là những cái tên nổi tiếng khác như "The Odyssey" hay "Toy Story"...

Spider-Man: Brand New Day sau khoảng 10 ngày chiếu mang về hơn 1,665 tỷ USD toàn cầu, gồm 655 triệu USD tại khu vực Bắc Mỹ và hơn 1 tỷ USD từ thị trường quốc tế. Phim trước đó lập kỷ lục mở màn tại nội địa mới với thành tích khoảng 360 triệu USD , vượt Avengers: Endgame. Những ngày qua, bom tấn MCU không có đối thủ ngoài phòng vé, được kỳ vọng sẽ sớm cán mốc doanh thu 2 tỷ USD .

Lấy bối cảnh sau No Way Home, phần phim mới chứng kiến cuộc đối đầu của Người Nhện với nữ phản diện Jean Grey hùng mạnh. Phim được đánh giá tích cực nhờ câu chuyện có chiều sâu và giàu cảm xúc về hành trình trưởng thành, vượt qua sang chấn.

The Odyssey hiện đã thu khoảng 1,105 tỷ USD toàn cầu, gồm 461,2 triệu USD tại Bắc Mỹ và 643,6 triệu USD từ quốc tế. Thành tích này giúp tác phẩm trở thành phim có doanh thu cao nhất trong sự nghiệp Christopher Nolan, vượt The Dark Knight Rises.

Lấy cảm hứng từ sử thi Odyssey của Homer, phim theo chân Odysseus trong hành trình kéo dài một thập kỷ trở về Ithaca sau chiến tranh thành Troy. Dự án quy tụ dàn sao đồ sộ với Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Charlize Theron và Zendaya... Thành công của tác phẩm đã đẩy lùi định kiến dòng phim sử thi kén khán giả. Thực tế, một phần không nhỏ sức hút The Odyssey tới từ tên tuổi Nolan.

Toy Story 5 hiện tạm giữ vị trí phim ăn khách thứ nhì trong năm 2026, với thành tích xấp xỉ 1,1 tỷ USD toàn cầu. Trong đó 470,4 triệu USD đến từ Bắc Mỹ và 623,6 triệu USD từ quốc tế. Đây là phần thứ ba của thương hiệu hoạt hình vượt mốc 1 tỷ USD doanh thu, sau Toy Story 3 và Toy Story 4.

Chuyện phim xoay quanh việc nhóm đồ chơi truyền thống phải đối mặt với sự cạnh tranh từ chiếc máy tính bảng mới xuất hiện. Phim được giới phê bình đánh giá cao nhờ hình ảnh đẹp, câu chuyện cảm xúc, dù một số ý kiến cho rằng thông điệp và kịch bản vẫn còn quen thuộc.

Michael mang về khoảng 1,016 tỷ USD trên toàn cầu, theo thống kê của Box Office Mojo. Thành tích này đưa tác phẩm trở thành phim tiểu sử âm nhạc có doanh thu cao nhất lịch sử, đồng thời là bộ phim tiểu sử đầu tiên vượt mốc doanh thu 1 tỷ USD trên toàn cầu.

Do Antoine Fuqua đạo diễn, Michael tái hiện cuộc đời Michael Jackson từ những năm đầu sự nghiệp đến khi trở thành biểu tượng âm nhạc toàn cầu. Jaafar Jackson, cháu ruột của Michael, đảm nhận vai chính và nhận nhiều lời khen về màn trình diễn. Tuy nhiên, giới phê bình cho rằng bộ phim hơi an toàn, chưa đào sâu đầy đủ những khía cạnh phức tạp trong cuộc đời ông hoàng nhạc pop.

The Super Mario Galaxy Movie dắt túi 1,012 tỷ USD toàn cầu. Đây là bộ phim đầu tiên của năm 2026 vượt mốc 1 tỷ USD , đồng thời giúp thương hiệu điện ảnh Mario vượt 2 tỷ USD doanh thu cộng dồn.

Phần phim mới đưa Mario, Luigi và các nhân vật quen thuộc bước vào cuộc phiêu lưu ngoài không gian, khám phá những thế giới lấy cảm hứng từ Super Mario Galaxy và đối đầu với các mối đe dọa mới. Phim gây ấn tượng nhờ hình ảnh rực rỡ, tiết tấu nhanh và nhiều chi tiết chiều lòng fan. Dẫu vậy, kịch bản bị đánh giá là đơn giản và thiếu chiều sâu.