Loạt ôtô bị vật sắt nhọn đâm thủng lốp: Thu gom 10kg kim loại

Theo Tổng công ty Đèo Cả, hơn 70 phương tiện bị thủng lốp do vật sắc nhọn đâm. Lực lượng chức năng thu gom hơn 10kg kim loại rơi vãi trên mặt đường.

Liên quan vụ hàng loạt xe thủng lốp trên cao tốc từ Quảng Ngãi vào Khánh Hòa, ngày 7/8, Cục CSGT cho biết, đang tiếp tục xác minh vụ hàng loạt ôtô bị thủng lốp do cán phải các vật sắc nhọn rơi vãi trên các tuyến cao tốc từ Đà Nẵng đến Vân Phong.

Chiếc xe liên quan vụ rơi kim loại trên mặt đường.

Theo Cục CSGT, khoảng 0h30 đến 12h ngày 6/8, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến cao tốc hướng Đà Nẵng - Vân Phong, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 5 (Phòng 6, Cục CSGT) phát hiện nhiều mẫu vật kim loại trên mặt đường, có nguy cơ gây mất an toàn giao thông và làm hư hỏng phương tiện.

Qua phối hợp các đơn vị chức năng, lực lượng CSGT xác định phương tiện liên quan là xe đầu kéo biển số 36H-188.83, kéo theo sơ mi rơ-moóc biển số 36RM-037.12, do ông Vũ Đức Th. (SN 1990, trú xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) lái.

Vụ việc đang được Đội CSGT đường bộ cao tốc số 5 tiếp tục xác minh, thu thập thông tin, tài liệu để xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, Tổng công ty Đèo Cả cho hay, liên quan vụ việc trên, qua truy xuất camera tại các hầm Bình Đê, Cù Mông, Tuy An, Đèo Cả..., đơn vị nhận diện một xe đầu kéo màu cam, biển số 36H-188.83, nghi làm rơi vãi các vật sắc nhọn trên đường.

Đến khoảng 9h30 ngày 6/8, đơn vị quản lý, vận hành tuyến Cam Lâm - Vĩnh Hảo phát hiện chiếc xe đi vào khu vực hầm Núi Vung. Lực lượng CSGT Đội 7 (C08) lập tức chốt chặn, giữ phương tiện tại Trung tâm điều hành hầm Núi Vung.

Mảnh sắc nhọn rơi trên cao tốc.

Theo báo cáo ngày 7/8 của Tổng công ty Đèo Cả, hơn 70 phương tiện bị thủng lốp do vật sắc nhọn đâm. Lực lượng chức năng thu gom hơn 10kg kim loại rơi vãi trên mặt đường. Đến khoảng 17h cùng ngày, các phương tiện gặp sự cố trên tuyến được xử lý, giải phóng và lưu thông an toàn.

Như Báo Điện tử VTC News thông tin, sáng 6/8, nhiều tài xế phản ánh ôtô bị thủng lốp sau khi cán phải vật sắt sắc nhọn trên các tuyến cao tốc này.

Anh Nguyễn Chí Đạt (trú phường Đông Hòa) cho biết, khi điều khiển ôtô trên cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong, đoạn qua xã Tuy An Bắc, xe bất ngờ bị thủng lốp. Kiểm tra, anh phát hiện một mảnh sắt nhọn cắm vào lốp nên buộc phải rời cao tốc xuống Quốc lộ 29 để vá.

Ghi nhận trong sáng 6/8, tại cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong, đoạn qua xã Tuy An Bắc, nhiều ôtô phải dừng khẩn cấp để thay hoặc vá lốp sau khi cán phải các vật sắc nhọn trên mặt đường. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

CSGT tìm người bị hại Cục CSGT đề nghị các chủ phương tiện bị hư hỏng do vật sắc nhọn rơi vãi trên cao tốc hướng Đà Nẵng - Quy Nhơn từ 0h30 đến 12h ngày 6/8 liên hệ Đội CSGT đường bộ cao tốc số 5 để cung cấp thông tin, hình ảnh, chứng từ sửa chữa và tài liệu liên quan.Mọi thông tin gửi về: Đội CSGT đường bộ cao tốc số 5, Phòng 6, Cục CSGT, tại Km4, xã Hòa Tiến, TP Đà Nẵng. Điện thoại trực ban: 0949.05.06.08