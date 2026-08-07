Nghiên cứu cơ chế đặc thù xử lý vi phạm liên quan khu vực FDI

Đại tướng Lương Tam Quang cho biết, Bộ Công an đang xây dựng hồ sơ Nghị quyết về cơ chế đặc thù để xử lý vi phạm liên quan đến kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Nội dung trên được Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đưa ra khi giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội góp ý về dự án Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chiều 7/8.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an.

Trước đề nghị mở rộng phạm vi để áp dụng việc loại trừ trách nhiệm hình sự đối với các vi phạm pháp luật liên quan kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, Đại tướng Lương Tam Quang nói: “Thực hiện chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, cơ quan chủ trì soạn thảo đang xây dựng hồ sơ nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý những vi phạm có liên quan nội dung này và sẽ trình Quốc hội cho ý kiến sớm nhất".

Về ý kiến mở rộng phạm vi điều chỉnh của dự thảo nghị quyết để áp dụng đối với tất cả các hoạt động về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, thay vì chỉ giới hạn ở hoạt động ứng dụng, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, phạm vi hiện nay được xây dựng theo đúng chủ trương của Trung ương.

Theo Bộ trưởng, Nghị quyết 04 Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới) chỉ ban hành nghị quyết đặc thù của Quốc hội để xử lý vi phạm pháp luật trong ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

“Do vậy, cơ quan chủ trì soạn thảo đang chấp hành đúng chủ trương của Trung ương và phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết chỉ áp dụng để xử lý với các vi phạm trong ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; chưa áp dụng đối với các hoạt động khác trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số“, Bộ trưởng Lương Tam Quang nói.

Bên cạnh đó, Đại tướng Lương Tam Quang nêu rõ đây là nghị quyết đặc thù, mang tính chất thí điểm. Sau khi thi hành, cơ quan chức năng sẽ tổng kết, báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét mở rộng hoặc thu hẹp phạm vi áp dụng.

Đối với những vấn đề đang được nghiên cứu trong quá trình xây dựng các bộ luật, Bộ trưởng Bộ Công an thông tin, cơ quan chủ trì sẽ tiếp thu ý kiến để nghiên cứu, bổ sung vào các dự án luật phù hợp.

Đối với đề nghị tích hợp nội dung của Nghị quyết vào dự án Bộ luật Hình sự đang được xây dựng, Đại tướng Lương Tam Quang dẫn chỉ đạo của Trung ương, Nghị quyết này nhằm giải quyết những vấn đề cấp bách từ thực tiễn và dự kiến có hiệu lực ngay sau khi được Quốc hội thông qua.

Trong khi đó, dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi) sẽ được Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất đang diễn ra và dự kiến xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI (tháng 10).

“Nghị quyết này có hiệu lực sẽ hiệu lực thi hành sớm hơn để áp dụng vào thực tiễn. Do đó cơ quan chủ trì soạn thảo đề nghị trình Quốc hội thông qua Nghị quyết tại kỳ họp này.

Bên cạnh, Bộ Công an cũng đã nghiên cứu để tích hợp các nội dung của Nghị quyết vào dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) để đảm bảo tính thống nhất của pháp luật", Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Công an cam kết, cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ phối hợp cơ quan thẩm tra và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến của đại biểu Quốc hội đã phát biểu tại các phiên thảo luận tổ và hội trường, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, bảo đảm chất lượng trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua.