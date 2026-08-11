Malaysia tuyên bố không sợ tuyển Việt Nam

Malaysia thừa nhận Việt Nam là cửa trên, nhưng tuyên bố sẽ bước vào bán kết ASEAN Cup 2026 với tâm thế không e ngại nhà đương kim vô địch.

HLV Tan Cheng Hoe khẳng định Malaysia không e ngại tuyển Việt Nam, dù thừa nhận nhà đương kim vô địch được đánh giá cao hơn.

Truyền thông Malaysia bắt đầu làm nóng trận bán kết ASEAN Cup 2026 với tuyển Việt Nam bằng thông điệp khá rõ ràng: Harimau Malaya có thể bị đánh giá thấp hơn, nhưng không bước vào cuộc đấu với tâm lý sợ hãi.

Ngày 10/8, The Star chạy tiêu đề nhấn mạnh các cầu thủ Malaysia tin họ có thể gây sốc trước Việt Nam và giành quyền vào chung kết. Tờ báo này gọi Việt Nam là đương kim vô địch và ứng viên sáng giá hơn, trong khi HLV tạm quyền Tan Cheng Hoe cho rằng đội bóng của ông không chịu nhiều áp lực và vẫn có quyền đặt mục tiêu đi tiếp.

Malaysia giành vé bán kết sau chiến thắng 1-0 trước Philippines ở lượt cuối bảng B. G. Pavithran ghi bàn duy nhất giúp "Harimau Malaya" kết thúc vòng bảng với 9 điểm, đứng thứ hai sau Thái Lan và giành quyền tiếp Việt Nam ở trận lượt đi ngày 16/8.

Gạt nỗi sợ Việt Nam

Cách truyền thông Malaysia nói về trận đấu cho thấy yếu tố tâm lý đang được đặt lên hàng đầu. Sinar Harian thậm chí đặt tiêu đề bài viết ngày 10/8 là “Gạt bỏ nỗi sợ khi gặp Việt Nam”, nhấn mạnh yêu cầu các cầu thủ phải tin vào khả năng của chính mình.

HLV Tan Cheng Hoe thừa nhận gặp Việt Nam luôn là thử thách khó khăn với Malaysia. Tuy nhiên, ông muốn các học trò bước vào bán kết với sự tự tin cao hơn, đồng thời kỳ vọng lợi thế sân nhà ở Cheras có thể giúp "Harimau Malaya" tạo ra kết quả thuận lợi trước trận lượt về tại Mỹ Đình ngày 19/8.

The Star cũng mô tả Malaysia là đội không được đánh giá cao bằng Việt Nam, nhưng chính điều đó giúp họ có tâm lý thoải mái hơn. Tan Cheng Hoe cho rằng đội bóng của ông đã vượt qua một vòng bảng mà ngay từ đầu ít người tin họ có thể tiến xa, nhất là trong bối cảnh quá trình chuẩn bị không thực sự thuận lợi.

Malaysia kỳ vọng lợi thế sân nhà và tâm lý thoải mái sẽ giúp họ tạo bất ngờ trước tuyển Việt Nam.

Việc lọt vào bán kết vì thế đang tạo thêm niềm tin cho một tập thể có nhiều cầu thủ trẻ. HLV Malaysia cũng kêu gọi khán giả đến sân đông hơn ở lượt đi, bởi ông xem sự cổ vũ trên sân nhà là một trong những yếu tố có thể giúp đội bóng thu hẹp khoảng cách với Việt Nam.

Tuy nhiên, sự tự tin không đồng nghĩa Malaysia đánh giá thấp đối thủ. Tan Cheng Hoe vẫn xem tuyển Việt Nam là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch và thừa nhận "Harimau Malaya" phải cải thiện đáng kể nếu muốn tạo bất ngờ.

Malaysia còn nhiều việc phải làm

Kosmo nhìn trận bán kết theo hướng thực tế hơn. Tờ báo Malaysia cho rằng danh tiếng của tuyển Việt Nam không nên làm "Harimau Malaya" mất tập trung, nhưng nhấn mạnh đội bóng của Tan Cheng Hoe cần nâng cường độ chơi bóng và cải thiện khả năng xử lý những thời điểm chịu sức ép.

Đây là vấn đề đã xuất hiện trong trận thắng Philippines. Tan Cheng Hoe thừa nhận các học trò chưa đạt trạng thái tốt nhất về mặt cá nhân và thể lực, đồng thời không tạo được nhiều cơ hội dù giành trọn 3 điểm. Theo Kosmo, HLV Malaysia xem khoảng thời gian trước bán kết là cơ hội để sửa những điểm yếu này.

Sinar Harian đi sâu hơn vào khâu tấn công. Báo này dẫn lời Tan Cheng Hoe cho rằng Malaysia cần cải thiện những pha phối hợp một-hai giữa tuyến giữa và hàng công, đồng thời phải hiệu quả hơn trong các tình huống một đối một để tránh việc những đợt lên bóng dễ dàng bị hàng thủ Việt Nam chặn lại.

Truyền thông Malaysia đồng loạt nhấn mạnh tâm thế tự tin của Harimau Malaya trước trận bán kết lượt đi ngày 16/8.

HLV Malaysia cũng cho biết ban huấn luyện sẽ nghiên cứu kỹ những trận gần đây của tuyển Việt Nam. Theo The Star, mục tiêu của "Harimau Malaya" là tăng cường độ thi đấu và chuẩn bị tốt hơn cho những thời điểm bị đối phương gây sức ép.

Bởi vậy, tuyên bố không e ngại Việt Nam trước hết mang ý nghĩa về tâm lý. Malaysia hiểu họ không phải đội được đánh giá cao hơn, nhưng chính vị thế cửa dưới giúp thầy trò Tan Cheng Hoe có thể bước vào bán kết với ít sức ép hơn.

The Star, Sinar Harian và Kosmo đều thống nhất ở một điểm: Việt Nam là thử thách lớn, nhưng Malaysia không muốn chấp nhận vai trò đội lót đường.

Trận lượt đi trên sân nhà vì thế có ý nghĩa đặc biệt với Harimau Malaya. Muốn biến tuyên bố “không sợ Việt Nam” thành một cuộc đấu thực sự cân bằng, Malaysia cần làm được nhiều hơn sự tự tin khi bóng bắt đầu lăn.

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