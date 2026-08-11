Messi tạm ngưng thi đấu

Siêu sao Lionel Messi chưa vượt qua được nỗi buồn mất cha và quyết định tạm ngưng thi đấu trong thời gian tới.

Messi chọn ở bên gia đình trong thời điểm nhạy cảm.

Theo truyền thông Argentina, Messi lựa chọn ở bên những người thân tại Rosario (Argentina) sau lễ tang của cha, ông Jorge Messi, cuối tuần trước. Thay vì lập tức trở lại Mỹ để hội quân cùng Inter Miami, siêu sao người Argentina quyết định tạm ngưng thi đấu để vượt qua cú sốc mất người thân.

Hiện Messi chưa đưa ra thời điểm cụ thể cho ngày trở lại. Trang chủ của Inter Miami cũng chưa đưa ra thông báo chi tiết về quyết định của M10.

Sự ra đi của ông Jorge để lại nỗi đau lớn với Messi cùng các thành viên trong gia đình. Người hâm mộ trên khắp thế giới cũng gửi lời chia buồn và động viên Messi trong thời điểm khó khăn này.

Sau World Cup 2026, Messi từng dành thời gian ở Argentina bên cạnh cha trước khi trở lại Inter Miami cách đây khoảng một tuần. Gia đình Messi trước đó cũng đề nghị truyền thông tôn trọng sự riêng tư liên quan đến tình trạng sức khỏe của ông Jorge.

Sự vắng mặt của Messi buộc ban huấn luyện Inter Miami phải lên kế hoạch thay thế cho chặng đường phía trước. Kể từ khi gia nhập đội bóng của David Beckham, tiền đạo 39 tuổi giữ vai trò trung tâm trong lối chơi và là nhân tố quan trọng trên hàng công.

Gần đây, Messi ra sân hai trận cho Inter Miami tại Leagues Cup, ghi 2 bàn và góp 1 kiến tạo trong chiến thắng 4-2 trước San Luis hôm 6/8.

Messi làm náo loạn giải hạng tư Argentina Ngày 25/7, Lionel Messi khiến sân Antonio Di Giacomo chật kín người hâm mộ khi xuất hiện cổ vũ Leones FC, đội bóng thuộc sở hữu của gia đình.