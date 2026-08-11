Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Messi tạm ngưng thi đấu

  • Thứ ba, 11/8/2026 06:34 (GMT+7)
  • 58 phút trước

Siêu sao Lionel Messi chưa vượt qua được nỗi buồn mất cha và quyết định tạm ngưng thi đấu trong thời gian tới.

Messi chọn ở bên gia đình trong thời điểm nhạy cảm.

Theo truyền thông Argentina, Messi lựa chọn ở bên những người thân tại Rosario (Argentina) sau lễ tang của cha, ông Jorge Messi, cuối tuần trước. Thay vì lập tức trở lại Mỹ để hội quân cùng Inter Miami, siêu sao người Argentina quyết định tạm ngưng thi đấu để vượt qua cú sốc mất người thân.

Hiện Messi chưa đưa ra thời điểm cụ thể cho ngày trở lại. Trang chủ của Inter Miami cũng chưa đưa ra thông báo chi tiết về quyết định của M10.

Sự ra đi của ông Jorge để lại nỗi đau lớn với Messi cùng các thành viên trong gia đình. Người hâm mộ trên khắp thế giới cũng gửi lời chia buồn và động viên Messi trong thời điểm khó khăn này.

Sau World Cup 2026, Messi từng dành thời gian ở Argentina bên cạnh cha trước khi trở lại Inter Miami cách đây khoảng một tuần. Gia đình Messi trước đó cũng đề nghị truyền thông tôn trọng sự riêng tư liên quan đến tình trạng sức khỏe của ông Jorge.

Sự vắng mặt của Messi buộc ban huấn luyện Inter Miami phải lên kế hoạch thay thế cho chặng đường phía trước. Kể từ khi gia nhập đội bóng của David Beckham, tiền đạo 39 tuổi giữ vai trò trung tâm trong lối chơi và là nhân tố quan trọng trên hàng công.

Gần đây, Messi ra sân hai trận cho Inter Miami tại Leagues Cup, ghi 2 bàn và góp 1 kiến tạo trong chiến thắng 4-2 trước San Luis hôm 6/8.

Messi làm náo loạn giải hạng tư Argentina Ngày 25/7, Lionel Messi khiến sân Antonio Di Giacomo chật kín người hâm mộ khi xuất hiện cổ vũ Leones FC, đội bóng thuộc sở hữu của gia đình.

Cỗ máy kiếm tiền của bóng đá hiện đại

Messi vs Ronaldo không chỉ kể về hai huyền thoại sân cỏ mà còn bóc tách cách cuộc so tài giữa họ biến thành “mỏ vàng” của bóng đá toàn cầu. Từ La Liga đến các trận Clásico ở Mỹ, mỗi lần Messi và Ronaldo đối đầu đều mở ra cơ hội thương mại khổng lồ, làm thay đổi cách các giải đấu, nhà tài trợ và giới truyền thông vận hành, biến bóng đá thành một cuộc chơi vừa của đam mê, vừa của lợi nhuận.

Duy Luân

Messi David Beckham Messi inter miami

  • David Beckham

    David Beckham

    David Beckham có tên đầy đủ David Robert Joseph Beckham là một cựu cầu thủ bóng đá người Anh từng thi đấu cho các câu lạc bộ Manchester United, Real Madrid, A.C. Milan, Los Angeles Galaxy,... và đội tuyển quốc gia Anh ở vị trí tiền vệ. Anh từng 2 lần được bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của FIFA.

    • Ngày sinh: 2/5/1975
    • Nơi sinh: Leytonstone, London, Anh
    • Chiều cao: 1,83 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Vợ: Victoria Beckam

Đọc tiếp

Musiala khiến một nhà báo bị bắt

Musiala khiến một nhà báo bị bắt

0

Việc phóng viên Burhan Can Terzi bị cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ tạm giữ sau khi đưa tin Jamal Musiala gia nhập Galatasaray gây rúng động mạnh trong giới truyền thông.

Tình trạng đáng lo của Sesko

Tình trạng đáng lo của Sesko

0

Benjamin Sesko khiến MU đứng ngồi không yên khi chưa thể trở lại trạng thái thể lực tốt nhất và khả năng tiếp tục vắng mặt ở trận giao hữu với Leeds United vào ngày 13/8.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý