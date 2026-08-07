Ngoại giao Việt Nam trước yêu cầu phát triển mới

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 đánh dấu bước chuyển trong nhận thức và hành động, khi đối ngoại được xác định là cấu phần năng lực tổng hợp quốc gia.

Chiều 7/8, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề "Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới" đã bế mạc dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung.

Đối ngoại trở thành cấu phần năng lực tổng hợp quốc gia

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 đã vinh dự nhận được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của các đồng chí Lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Phiên khai mạc ngày 1/8 và có buổi làm việc với Lãnh đạo Bộ Ngoại giao và các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài ngày 31/7.

Trong phát biểu chỉ đạo tại Phiên khai mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nhấn mạnh 6 nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngoại giao về nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược; nâng cao hiệu quả các mối quan hệ; đưa ngoại giao phục vụ phát triển đi vào chiều sâu; nâng tầm đối ngoại đa phương và hội nhập quốc tế toàn diện, đồng bộ, hiệu quả; đổi mới mạnh mẽ cơ chế phối hợp, kiểm tra và tổ chức thực hiện; xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Phiên khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33. Ảnh: Báo Nhân Dân.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp toàn thể về ngoại giao phục vụ phát triển đất nước ngày 4/8. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã làm việc và chỉ đạo công tác về đối ngoại Quốc hội với Lãnh đạo Bộ Ngoại giao và các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài ngày 4/8. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp toàn thể về công tác đối ngoại đảng và đối ngoại nhân dân ngày 5/8.

Đồng thời, nhiều đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương, doanh nghiệp đã đến dự, đóng góp nhiều ý kiến quý báu tại Hội nghị.

Hội nghị lần này có ý nghĩa đặc biệt, vượt ra khỏi khuôn khổ hội nghị của ngành ngoại giao, là dịp quan trọng để trao đổi về công tác đối ngoại của cả hệ thống chính trị.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu. Ảnh: TTXVN.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị đã quán triệt sâu sắc đường lối Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế, Nghị quyết số 06-NQ/TW về thực hiện đường lối đối ngoại Đại hội XIV, Nghị quyết 23-NQ/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, Nghị quyết số 250/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế, Kết luận số 49-KL/TW về đối ngoại đảng và nhiều văn bản chỉ đạo khác của Đảng và Nhà nước về phát triển đất nước và công tác đối ngoại.

Đây là Hội nghị Ngoại giao đầu tiên được tổ chức sau khi Đại hội Đảng lần thứ XIV xác định đối ngoại, hội nhập quốc tế là nhiệm vụ "trọng yếu, thường xuyên", và đất nước bước vào giai đoạn chuyển đổi mô hình phát triển sau Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV, trong đó yêu cầu đẩy mạnh đối ngoại trong tất cả các khâu.

Trên cơ sở đó, đối ngoại không đơn thuần là lĩnh vực quan hệ với bên ngoài mà đã trở thành cấu phần năng lực tổng hợp quốc gia, là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị.

Các đại biểu tham dự tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33. Ảnh: Nguyễn Bình.

Qua 20 phiên họp với gần 250 phát biểu và hàng nghìn ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp, Hội nghị đã thống nhất đánh giá tổng thể về cục diện thế giới, khu vực; nhận diện cơ hội, thách thức đặt ra đối với đất nước trong giai đoạn phát triển mới; đồng thời làm rõ ba vấn đề là hiểu đúng đường lối và nhiệm vụ phát triển đất nước gắn với hai mục tiêu 100 năm; hiểu đúng vị trí, nhiệm vụ của đối ngoại, hội nhập quốc tế; và hiểu đúng, quán triệt các tư tưởng, quan điểm và định hướng lớn của Đảng và Nhà nước về đối ngoại trong giai đoạn mới.

Thẳng thắn nhìn nhận những điểm nghẽn

Đánh giá về công tác đối ngoại từ sau Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32, Hội nghị nhận định trong bối cảnh môi trường đối ngoại phức tạp, công tác đối ngoại đã được triển khai hiệu quả, đồng bộ, toàn diện, chủ động, sáng tạo, đổi mới về tư duy, phương thức và tổ chức thực hiện, đạt nhiều thành tựu.

Các lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương, doanh nghiệp đều đánh giá cao những đóng góp to lớn, thiết thực của đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại, ngoại giao - những người đã luôn thể hiện bản lĩnh, trách nhiệm, lòng trung thành với Tổ quốc, đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết, trước hết như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã phát biểu tại Phiên khai mạc Hội nghị ngoại giao lần thứ 33.

Toàn cảnh Phiên bế mạc toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33. Ảnh: Báo Nhân Dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế về công tác nghiên cứu, dự báo còn có lúc, có việc chưa theo kịp diễn biến, việc cụ thể hóa một số nghị quyết, kết luận, thỏa thuận và cam kết quốc tế còn chậm, phối hợp liên ngành có lúc chưa đồng bộ, trong đó xác định rõ những hạn chế không xuất phát từ thiếu chủ trương, mà từ khâu cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện.

Trên cơ sở đó, Hội nghị đã tập trung thảo luận về các biện pháp khắc phục những hạn chế trên, đồng thời đẩy mạnh những nhiệm vụ trọng tâm mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tin tưởng giao phó.

Chuyển quyết tâm thành sản phẩm cụ thể

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; cảm ơn sự phối hợp của các ban, bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và những đóng góp của toàn thể đại biểu để Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 thành công tốt đẹp.

Phát biểu về định hướng công tác thời gian tới, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện và toàn ngành hiểu đúng về trách nhiệm và vinh dự lịch sử trong giai đoạn mới của đất nước, lĩnh hội sâu sắc ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong triển khai công tác.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại Phiên bế mạc. Ảnh: Nguyễn Bình.

Đồng thời, Bộ trưởng đề nghị yêu cầu toàn thể cán bộ ngoại giao tiếp tục nâng cao chất lượng công tác Đảng, xây dựng ngành và bảo vệ chính trị nội bộ; chuyển đổi số, cải cách hành chính mạnh mẽ; tích cực phát huy tinh thần tự học; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, và lãng phí; gắn chặt kỷ luật, kỷ cương với công tác kiểm tra, giám sát.

Đồng thời, Bộ trưởng nhấn mạnh toàn ngành cần tăng cường hơn nữa nhận thức và thống nhất hành động trong hệ thống các cơ quan đối ngoại; đổi mới nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược; nâng cao hiệu quả triển khai các nhiệm vụ đối ngoại.

Sau Hội nghị, Bộ trưởng đề nghị các đơn vị trong nước và các Cơ quan đại diện phải khẩn trương tạo ra sản phẩm cụ thể; xác định nhiệm vụ ưu tiên, tiến độ và trách nhiệm trong triển khai toàn diện các văn kiện chỉ đạo của Đảng và Nhà nước cũng như kết quả của Hội nghị trên tất cả các lĩnh vực như đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân và đối ngoại Quốc hội; tích cực thúc đẩy ngoại giao phục vụ phát triển, ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại, công tác lãnh sự, bảo hộ công dân, công tác người Việt Nam ở nước ngoài; chuẩn bị tốt cho các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng và Nhà nước trong thời gian tới, phục vụ công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Hội nghị đã nhất trí thông qua Nghị quyết và Chương trình hành động của Hội nghị, thể hiện sự quyết tâm cao của toàn ngành trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV và các văn bản chỉ đạo khác của Đảng về phát triển đất nước, công tác đối ngoại trong kỷ nguyên mới.