Real Madrid chần chừ, Barcelona sắp cuỗm Rodri

Real Madrid tưởng như là điểm đến lý tưởng của Rodri trong kỳ chuyển nhượng hè 2026, nhưng sự chần chừ đã khiến đội chủ sân Santiago Bernabeu phải trả giá.

Real sắp mất Rodri vào tay Barcelona.

Theo Sport, ban lãnh đạo Real từng tin rằng họ có thể hoàn tất thương vụ với mức phí thấp hơn nhiều so với yêu cầu của Man City. Tuy nhiên, sự cứng rắn trong đàm phán khiến đội bóng Hoàng gia không thể tạo ra bước đột phá.

Nguồn tin này cho biết Real chỉ đưa ra lời đề nghị khoảng 40 triệu euro và gần như không nâng giá, trong khi Man City kiên quyết yêu cầu mức phí từ 55 đến 70 triệu euro.

Không chỉ thất bại trên bàn đàm phán với đội bóng Anh, Real còn không đạt được thỏa thuận cá nhân với Rodri. Tiền vệ vừa bước sang tuổi 30 ưu tiên trở lại La Liga sau nhiều năm thi đấu tại Premier League, nhưng anh mong muốn nhận được một bản hợp đồng đủ dài để đảm bảo tương lai. Đây là điều Real không thể đáp ứng theo kỳ vọng của cầu thủ.

Rodri tiến gần đến việc gia nhập Barcelona.

Trái ngược với đối thủ, Barcelona nhanh chóng tận dụng cơ hội khi biết Real Madrid chần chừ. Giám đốc Thể thao Deco cùng HLV Hansi Flick trực tiếp thuyết phục Rodri về vai trò của anh trong dự án mới tại Camp Nou. Hai bên nhanh chóng đạt được sự đồng thuận về các điều khoản cá nhân, trong đó Barcelona sẵn sàng trao cho tiền vệ người Tây Ban Nha bản hợp đồng có thời hạn bốn năm.

Dù Rodri sẽ phải điều chỉnh mức lương để phù hợp với quỹ lương và giới hạn tài chính của La Liga, Barcelona vẫn cam kết dành cho anh một trong những mức đãi ngộ cao nhất đội hình. Chính thiện chí này giúp đội bóng xứ Catalonia chiếm ưu thế trong cuộc đua.

Ở chiều ngược lại, Real chuyển hướng sang thương vụ Yan Diomande và dành phần lớn ngân sách cho bản hợp đồng này. Khi đội chủ sân Bernabeu không còn mặn mà với Rodri, Barcelona lập tức tăng tốc đàm phán với Man City.

Với việc nhận được sự ủng hộ từ chính cầu thủ cùng mối quan hệ tốt đẹp với Man City, đội bóng xứ Catalonia đang đứng trước cơ hội rất lớn để hoàn tất thương vụ. Nếu không có biến động vào phút chót, Rodri nhiều khả năng sẽ cập bến Camp Nou.

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