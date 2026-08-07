Tin nắng nóng trên 37°C ở miền Bắc, dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày

Cơ quan khí tượng phát đi bản tin dự báo nắng nóng ở miền Bắc, có nơi trên 37°C, đồng thời nhận định thời tiết Hà Nội 10 ngày tới.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ 9/8, khu vực Đông Bắc Bộ khả năng xảy ra một đợt nắng nóng diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37°C, cục bộ có nơi trên 37°C.

Miền Bắc sắp đón đợt nắng nóng sau chuỗi ngày mưa lớn. Ảnh minh hoạ.

Từ 10/8, nắng nóng diện rộng có thể mở rộng ra khu vực Tây Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi với nền nhiệt độ cao nhất ngày dao động 35-36°C, cục bộ có nơi trên 36°C.

Ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày

Đêm nay và ngày mai 8/8, Hà Nội đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 33-35°C.

Theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới, từ 9/8, Hà Nội bước vào đợt nắng nóng diện rộng kéo dài, nhiệt độ cao nhất 36°C.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. Nguồn: NCHMF.

Cụ thể, từ 9-15/8, khu vực này ít mây, trời chuyển nắng nóng, oi bức với nhiệt độ cao nhất ngày dao động 35-36°C, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 28-29°C.

Trong 2 ngày cuối thời kỳ dự báo (16-17/8), Hà Nội giảm nhiệt nhẹ, cao nhất 34°C, thấp nhất duy trì ngưỡng 29°C, trời có mây, không mưa. Mặc dù không ghi nhận nắng nóng nhưng với mức nhiệt 34°C, thời tiết khu vực này cũng khá oi bức.

Tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Nhận định về đường đi, khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, cơ quan khí tượng cho hay, lúc 19h ngày 7/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 108,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Vịnh Bắc Bộ.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8, di chuyển chậm theo hướng Nam Đông Nam với tốc độ 5-10km/h.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Nguồn: NCHMF.

Khoảng 7h ngày 8/8, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Tây đảo Hải Nam (Trung Quốc), đổi hướng Đông Đông Nam, mỗi giờ đi được 5-10 km, cường độ mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Đến 19h cùng ngày, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc), tiếp tục di chuyển chậm theo hướng Đông Đông Nam, tốc độ 5-10km/h và suy yếu dần thành vùng áp thấp.

Tác động của áp thấp nhiệt đới, khu vực Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng cao 1,5-2,5m, biển động. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng cao 2-4m, biển động mạnh.

“Áp thấp nhiệt đới ít khả năng mạnh lên thành bão và không đi vào đất liền nước ta”, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia nhận định.