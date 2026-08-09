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Tràng An quá tải

  • Chủ nhật, 9/8/2026 15:59 (GMT+7)
  • 16 giờ trước

Ban Quản lý Di sản Tràng An khuyến cáo du khách cân nhắc tham quan từ 14h ngày 9/8 để hạn chế thời gian chờ đợi do lượng khách buổi sáng quá đông.

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Du khách xếp hàng chờ đi thuyền tham quan Tràng An sáng 2/5.

Ngày 9/8, Ban Quản lý Di sản Tràng An (tỉnh Ninh Bình) thông báo lượng khách đến tham quan đang ở mức quá tải, có thể dẫn đến tình trạng chờ đợi lâu. Đơn vị khuyến cáo du khách điều chỉnh lịch trình, ưu tiên đến từ 14h để có trải nghiệm thuận lợi hơn.

Trước đó, cuối tháng 7, mưa lớn kéo dài khiến mực nước tại một số hang động trong khu di sản dâng cao. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách, Ban Quản lý quyết định tạm dừng khai thác tuyến tham quan số 3 từ ngày 31/7-2/8 chờ mực nước rút xuống ngưỡng an toàn.

Trong thời gian tuyến số 3 tạm ngừng khai thác, lượng khách vẫn được điều tiết sang 2 tuyến tham quan còn lại (tuyến 1 và tuyến 2) nên hoạt động đón khách diễn ra bình thường, không xảy ra tình trạng gián đoạn.

Tràng An là một trong những điểm đến nổi tiếng nhất Ninh Bình, được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới. Đây là di sản kép đầu tiên và duy nhất của Việt Nam, thuộc số ít di sản trên thế giới hội tụ đồng thời các giá trị nổi bật về văn hóa và thiên nhiên.

Sức hút của điểm đến tiếp tục tăng trong những năm gần đây. Tháng 10/2025, Tràng An được Tripadvisor vinh danh ở hạng mục "Best of the Best" thuộc Travellers' Choice Awards 2025, danh hiệu cao nhất dành cho nhóm 1% điểm đến được đánh giá xuất sắc nhất toàn cầu.

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Du khách đổ về Tràng An dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.

Ban Quản lý chia khu du lịch thành 3 tuyến tham quan chính bằng thuyền, mỗi tuyến có lộ trình và điểm dừng khác nhau.

Tuyến 1 có lộ trình: Bến thuyền - Đền Trình - Hang Địa Linh - Hang Tối - Hang Sáng - Hang Nấu Rượu - Đền Trần - Hang Ba Giọt - Hang Seo - Hang Sơn Dương - Phủ Khống - Chùa Báo Hiếu - Hang Khống - Hang Trần - Hang Quy Hậu - Bến thuyền.

Tuyến này đưa du khách qua nhiều hang động tự nhiên và các điểm tâm linh như Đền Trần, Phủ Khống, Chùa Báo Hiếu. Hành trình len qua những vách đá, hang có hệ thống thạch nhũ và cảnh quan đặc trưng của Tràng An, phù hợp với du khách muốn tìm hiểu thiên nhiên và không gian tâm linh.

Tuyến 2 có lộ trình: Bến thuyền - Hang Lấm - Vũng Trâm - Đền Thánh Cao Sơn - Hang Vạng - Hang Thánh Trượt - Đền Suối Tiên - Hang Đại - Hành Cung Vũ Lâm - Bến thuyền.

Tuyến đi qua 4 hang động, kết hợp các điểm tham quan như Đền Thánh Cao Sơn, Đền Suối Tiên và Hành Cung Vũ Lâm. Không gian tại Hành Cung Vũ Lâm cũng là điểm được nhiều du khách lựa chọn để chụp ảnh với áo dài, cổ phục.

Tuyến 3 có lộ trình: Bến thuyền - Đền Trình - Hang Mây - Suối Tiên - Hang Địa Linh - Hang Đại - Hành Cung Vũ Lâm - Bến thuyền.

Điểm nổi bật của tuyến 3 là hệ thống hang động xuyên thủy, trong đó có hang dài nhất trong quần thể Tràng An. Du khách di chuyển bằng thuyền qua lòng hang, giữa những khối nhũ đá với nhiều hình thù, sau đó tiếp tục hành trình qua các thung lũng và cảnh quan núi đá vôi đặc trưng.

LƯỢNG KHÁCH DU LỊCH ĐẾN NINH BÌNH 7 THÁNG ĐẦU NĂM 2026
Nguồn: Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình
NhãnTháng 1Tháng 2Tháng 3Tháng 4Tháng 5Tháng 6Tháng 7
Lượt khách Triệu lượt 1.244.12.63.12.61.1

Trong tháng 7, toàn tỉnh Ninh Bình ước đón gần 1,12 triệu lượt khách, tăng 23,53% so với cùng kỳ năm trước, gồm gần 921.000 lượt khách nội địa và hơn 195.000 lượt khách quốc tế. Doanh thu du lịch ước đạt gần 1.384 tỷ đồng, tăng 22,62%.

Lũy kế 7 tháng đầu năm, Ninh Bình ước đón hơn 18,73 triệu lượt khách, tăng 23,34% so với cùng kỳ. Trong đó, khách nội địa đạt hơn 16,725 triệu lượt, khách quốc tế hơn 2,002 triệu lượt. Doanh thu du lịch ước đạt hơn 19.348 tỷ đồng, tăng 21,8%.

Quần thể danh thắng Tràng An tiếp tục là một trong những điểm đến chủ lực của tỉnh, đặc biệt đông khách vào cuối tuần, lễ, Tết và các mùa cao điểm du lịch.

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Châu Sa

Ảnh: Đinh Hà

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