Từ thợ cơ khí thành 'ông già bán đầm đẹp' nổi tiếng ở TP.HCM

Từ một thợ cơ khí gần 30 năm kinh nghiệm, ông Sĩ ở tuổi 58 trở thành “ông già bán đầm đẹp” nổi tiếng trên TikTok, nhờ cách livestream chân chất, hài hước.

“Hello mọi người. Bữa nay ông già có đồ rất là đẹp.

Bé ơi, bé thích đầm body hay dạ hội. Có cái màu tím Huế nè, tím tình yêu của tôi. Chiều tím chiều nhớ thương ai, người em tóc dài. Sầu trên phím đàn, tình vương không gian… Các bạn chưa có người yêu mặc đầm bảo đảm sẽ có người thương tới tìm nha.

Cảm ơn các tình yêu nha!”...

Đó là những lời rao vui vẻ, pha chút ngẫu hứng và cả những câu hát của ông Trần Văn Sĩ (58 tuổi) trong một phiên livestream bán hàng. Vừa nói, ông vừa ướm những bộ cánh đủ màu sắc lên người, nói rõ kích cỡ để khách hàng dễ dàng chọn lựa.

Chưa đầy 10 phút, số mắt xem phiên live đã lên đến gần 1.000.

“Ông già bán đầm đẹp”

Nằm trong một góc nhỏ tại chợ đêm Bắc Ninh (đường Nguyễn Bá Luật, phường Bình Thọ, TP.HCM), kiot của ông Trần Văn Sĩ gần như không thấy ánh sáng mặt trời. Chỉ khi màn đêm buông xuống, ánh sáng đèn livestream bật lên, người ta mới có thể thấy rõ từng đường nét trên gương mặt chủ tiệm.

Kinh doanh quần áo đã gần 8 năm, song ông Sĩ mới chỉ bán hàng livestream được gần 2 năm. Khoảng 10 ngày nay, ông được nhiều người chú ý hơn khi xuất hiện trong nhiều video trên TikTok. Hình ảnh người đàn ông tóc bạc, đeo kính lão miệt mài bán đầm váy khiến nhiều người không khỏi tò mò, thích thú.

“Trước đó tôi cũng có khách nhưng chủ yếu là trung niên. Giờ tôi được nhiều bạn trẻ chú ý, các bạn thấy thương nên ủng hộ rất nhiều”, ông nói.

Sau khi “nổi tiếng”, lượng đơn hàng của ông Sĩ mỗi ngày có thể lên đến 50-70 đơn. Nhưng vì phải một mình làm từ khâu kiểm tra, đóng hàng, gửi đơn vị vận chuyển nên số đơn gửi đi mỗi ngày chỉ khoảng 30 đơn.

Ông Sĩ một mình đóng hàng mỗi khi không có phiên live.

Ông cũng cho biết nhiều người mua hàng ủng hộ nhưng lại quên cung cấp địa chỉ, hoặc số điện thoại nên có đơn phải mất 15-20 phút mới hoàn thành. Cũng có khi, ông đã đóng hàng xong, khách gọi xin đổi cái khác nên phải tháo ra làm lại.

“Không nhanh nhẹn nhưng tôi cố gắng làm, được bao nhiêu thì mừng bấy nhiêu”, ông nói.

Kể về hành trình làm TikToker của mình, ánh mắt ông đầy tự hào. Trước đây, chợ đêm Bắc Ninh là địa điểm mua sắm quen thuộc của học sinh, sinh viên và người dân phía đông thành phố. Nhưng từ sau dịch Covid-19, xu hướng mua hàng online lên ngôi, khách hàng đến chợ ngày càng ít.

Mặt hàng đầm dạ hội, váy kiểu lại khá kén người mua. Vậy nên có tuần ông chỉ bán được 1, 2 đơn. Có lúc ngán ngẩm, ông nghĩ đến chuyện bỏ nghề ra ngã tư bán nước giải khát.

“Lúc ấy tôi thấy bất mãn vô cùng vì không biết làm gì ở tuổi của mình. Tôi định bụng dù bán nước lề đường cũng phải tươm tất, lịch sự và có phong cách riêng. Bán một ngày mấy chục chai thì cũng đủ sống. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, vì số tiền đầu tư vào quần áo quá nhiều rồi nên tôi phải bám víu”, ông nói thêm.

Cách đây 2 năm, trong một lần đi du lịch, ông thấy người em trai liên tục nói chuyện với ai đó trên màn hình điện thoại. Khi hỏi ra thì mới biết đó là livestream.

Người đàn ông tóc bạc ướm lên người những chiếc đầm sặc sỡ để khách hình dung rõ hơn về kiểu dáng sản phẩm.

Được người này giới thiệu, ông nghĩ mình nên thử vì "cứ có người xem thì sẽ có người mua", dù ít vẫn đỡ hơn không bán được. Vậy là ông bắt đầu mày mò, cái gì không hiểu thì hỏi con cái. Lần đầu tiên live, ông Sĩ thậm chí không biết tắt như thế nào, phải cầu cứu người xem.

“Thời gian đầu, tôi không dám nhìn vào màn hình, cứ bắt đầu là nhìn nơi khác rồi nói chuyện tùm lum. Có người đi ngang hỏi mình khùng hay sao cứ nói chuyện một mình, rồi người ta mới giải thích là khi nào có mắt xem mình mới cần nói”, ông cười.

Được vài tháng, ông lại yêu thích công việc này. Dù có lúc bệnh, đau lưng, đau họng, nhưng chỉ cần thấy có người xem, ông lại cảm giác khỏe hẳn.

“Lời văn của tôi lủng củng, nhưng tôi nghĩ chỉ cần mình nói chuyện đàng hoàng để người xem vui, tiếp nhận hàng của mình là được. Lâu lâu nhớ ra bài hát nào hợp hoàn cảnh cũng hát vài câu để tạo điểm nhấn. Chắc mọi người thấy mình lớn tuổi nên thương”, ông Sĩ cười rạng rỡ.

Những kỷ niệm ấy dù ngại ngùng, song ông vẫn luôn tự hào vì bản thân đã vượt qua được giới hạn của chính mình.

Giờ đây, mỗi ngày ông livestream từ 19h đến 22h rồi đóng cửa, về nhà nghỉ ngơi. 7h sáng, ông lại mở cửa tiệm, vừa đợi khách đến nơi nhận hàng, vừa đóng hàng gửi cho những khách ở xa.

Giữ khách bằng sự chân thật

Dù đã nổi tiếng, số lượt mua tăng cao, ông Sĩ không nghĩ đến chuyện tăng giá sản phẩm của mình. Những chiếc đầm của ông đa phần có giá từ 150.000 đồng đến 250.000 đồng. Chỉ những sản phẩm thủ công hoặc chất liệu tốt mới có giá cao hơn.

Trong mỗi phiên live, ông phải liên tục thử lên người những bộ váy nữ. Dù vậy, ông không thấy ngại ngùng mà xem đó là một điểm nhấn, cũng để người xem dễ hình dung hơn về sản phẩm của mình.

Theo ông, nhiều người mua lần đầu chỉ vì thấy tội, nhưng khi hàng đến tay, thấy chất lượng tốt họ đã quay lại mua thêm. Nếu khách hàng không hài lòng, ông vẫn cho đổi trả, đó là cách để ông giữ chân khách hàng.

“Áo quần bây giờ bão hòa rồi, nên tôi phải theo nhu cầu khách hàng. Họ cho mình gạo, mình phải nâng niu hạt gạo đó. Nếu mình cãi khách hàng thì dù mình thắng cũng thành thua”, ông đúc rút kinh nghiệm sau nhiều năm kinh doanh.

Ông Sĩ luôn giữ cho mình năng lượng tích cực dù việc buôn bán có nhiều bấp bênh.

Trước khi bước vào con đường kinh doanh, ông Sĩ có gần 30 năm làm thợ cơ khí. Khi công ty dời đi quá xa, ông mới về phụ vợ bán quần áo.

Người đàn ông đột ngột mất nghề đã có lúc chạnh lòng, khi bán hàng chỉ dám nhìn xuống chân. Một lần, ông bị khách hàng hỏi: “Ông làm gì mà tối ngày cứ nhìn dưới đất vậy? Bán hàng mà như vậy làm sao khách mua?”.

Ông chợt hiểu ra rằng, nếu mãi giữ cái tôi của bản thân, chính gia đình mình sẽ phải khổ. Ông học cách làm quen với sự đổi thay của cuộc đời. Từ một người không biết phân biệt các loại vải, không phân biệt được các size, ông trở thành trợ thủ đắc lực của vợ.

Được vài năm, ông và vợ tách ra kinh doanh riêng. Vợ ông chuyên bán đồ bộ, áo thun, quần jeans, còn ông chỉ chuyên bán đầm dạ hội và váy nữ.

Hỏi về kinh nghiệm bán hàng, ông cho rằng chỉ cần "bán bằng cái tâm, nói bằng sự thật". Mỗi khi khách hàng thử đồ, nếu thấy không hợp ông sẽ nói thẳng để khách cân nhắc. Khách thấy không bị chèo kéo, lại chọn lựa đồ phù hợp nên quay lại nhiều lần.

Gần 60 tuổi, mắt kém, công nghệ không rành rọt nên đôi khi, ông Sĩ cũng chốt đơn cho nhầm người, hoặc tạo đơn sai giá cho khách. “Tôi không muốn làm vậy nhưng trong sự xáo trộn của phiên live mình không để ý tới, mình cứ xin lỗi thì khách sẽ bỏ qua”, ông nói.

Cũng có lần, khách mua đơn 2,4 triệu đồng mà ông Sĩ chỉ gửi mã đơn 240.000 đồng mà không hề nhận ra. Vị khách phải chủ động nhắn lại để chuyển thêm tiền hàng. Những lần như thế khiến ông càng thêm tin rằng, chỉ cần làm việc bằng cái tâm, mình sẽ được đền đáp.

“Ông già bán đầm đẹp” chào khán giả trước khi kết thúc phiên live.

“Cái nghề này tôi phải làm đến khi cảm thấy sức mình không còn làm được nữa. Một là vì khách hàng yêu quý mình, hai là để con cháu mình noi theo, biết chịu thương chịu khó để làm lụng, sinh sống”, ông nói.

Gần đây, có vài tiểu thương trong chợ ngỏ ý muốn học ông livestream, ông cũng nhiệt tình rủ họ qua live cùng. Bởi ông tin rằng, nếu mọi người đều bán được hàng, chợ truyền thống sẽ được “hồi sinh”.

“Mình phải chấp nhận thay đổi để tiếp cận với môi trường, cái gì không hiểu thì hỏi con cái, hỏi người xung quanh. Tôi học từ cái cơ bản trước, rồi từ đó mới biết những kiến thức cao hơn. Nếu cứ nghĩ “tôi không biết” thì sẽ dần dần bị bỏ lại phía sau”, chủ tiệm bộc bạch.

Trời nhá nhem tối, những kiot trên con đường Nguyễn Bá Luật lên đèn, góc nhỏ của ông Sĩ cũng bừng sáng.

“Ông già bán đầm đẹp xin chào mọi người nha”. Tiếng ông Sĩ lại vang vọng trong góc nhỏ của khu chợ vắng.