Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Tuyển thủ Anh đắt hàng sau World Cup 2026

  • Thứ năm, 6/8/2026 19:51 (GMT+7)
  • 19:51 6/8/2026

Djed Spence trở thành một trong những cái tên được săn đón nhất trên thị trường chuyển nhượng sau màn trình diễn ấn tượng tại World Cup 2026.

Djed Spence gây chú ý trên thị trường chuyển nhượng hè 2026. Ảnh: Reuters.

Theo SunSport, Liverpool đã đưa hậu vệ của Tottenham vào danh sách mục tiêu trong kỳ chuyển nhượng hè. Spence, 25 tuổi, gây tiếng vang khi thi đấu nổi bật trong các trận knock-out của tuyển Anh trước Mexico, Na Uy và Argentina. Khả năng chơi tốt ở cả hai cánh giúp anh được đánh giá là mẫu hậu vệ phù hợp yêu cầu chiến thuật của nhiều đội bóng lớn.

Tuy nhiên, tương lai Spence tại Tottenham không còn được đảm bảo. Anh hiện xếp sau Pedro Porro và Andy Robertson trên bảng ưu tiên, trong khi HLV Roberto De Zerbi đang tiến hành cuộc cải tổ mạnh mẽ đội hình sau hai mùa giải thất vọng của Spurs.

Tottenham được cho là sẵn sàng bán Spence nếu nhận khoảng 35 triệu bảng. Mức giá này được xem là hợp lý với một cầu thủ vừa tạo dấu ấn ở sân chơi World Cup và vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển.

Dù Liverpool đánh giá cao Spence, đội chủ sân Anfield chưa phải ứng viên sáng giá nhất ở thời điểm hiện tại. Inter Milan đã đàm phán với Tottenham từ đầu mùa hè, còn AC Milan cũng đang theo sát hậu vệ người Anh. Một số CLB Premier League khác cũng bày tỏ sự quan tâm.

Động thái theo đuổi Spence cho thấy Liverpool ưu tiên nâng cấp chiều sâu hàng phòng ngự trước mùa giải mới. Hậu vệ đa năng của Tottenham có thể mang đến thêm lựa chọn ở cả hai hành lang cánh, đồng thời phù hợp với xu hướng sử dụng các hậu vệ biên giàu tốc độ và khả năng hỗ trợ tấn công.

Trong bối cảnh Tottenham cần cân đối ngân sách sau kỳ mua sắm mạnh tay, thương vụ Spence nhiều khả năng sẽ là một trong những điểm nóng đáng chú ý của những tuần cuối kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Tỷ phú Hàn Quốc sắp đón tin vui từ Arsenal, Liverpool

Lyon có thể thu về gần 16 triệu euro từ hai thương vụ liên quan đến Bruno Guimaraes và Bradley Barcola, qua đó cải thiện đáng kể tình hình tài chính khó khăn của CLB.

35:2114 hôm qua

Salah có bến đỗ mới

Mohamed Salah được cho là đã đạt thỏa thuận gia nhập Trabzonspor theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi rời Liverpool vào cuối mùa giải 2025/26.

05:49 5/8/2026

Liverpool thua ngược không tưởng trên đất Mỹ

Liverpool đánh rơi lợi thế dẫn 2-0 và để Leeds United ghi liền bốn bàn trong hiệp hai, qua đó nhận thất bại 2-4 ở trận giao hữu trên sân Soldier Field (Chicago, Mỹ) rạng sáng 3/8.

06:07 3/8/2026

Highlights Anh 6-4 Pháp Sáng 19/7, Anh vượt qua Pháp 6-4 để giành vị trí thứ ba chung cuộc tại World Cup 2026.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Đào Trần

Anh Djed Spence Tottenham Hotspur tuyển Anh World Cup 2026 Liverpool

    Đọc tiếp

    Quang Hải vượt kỷ lục của Công Vinh

    Quang Hải vượt kỷ lục của Công Vinh

    0

    Đá chính trận gặp tuyển Campuchia trên sân Mỹ Đình tối 7/8, Nguyễn Quang Hải trở thành cầu thủ ra sân nhiều nhất lịch sử tuyển Việt Nam.

    Singapore 0-0 Indonesia: Bỏ lỡ cơ hội

    Singapore 0-0 Indonesia: Bỏ lỡ cơ hội

    0

    Lúc 20h ngày 7/8, trận đấu giữa Singapore và Indonesia trên sân Jalan Besar được coi là "màn đối đầu sinh tử" cho tấm vé vào bán kết ở bảng A ASEAN Cup 2026.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý