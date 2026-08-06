Tuyển thủ Anh đắt hàng sau World Cup 2026

Djed Spence trở thành một trong những cái tên được săn đón nhất trên thị trường chuyển nhượng sau màn trình diễn ấn tượng tại World Cup 2026.

Djed Spence gây chú ý trên thị trường chuyển nhượng hè 2026. Ảnh: Reuters.

Theo SunSport, Liverpool đã đưa hậu vệ của Tottenham vào danh sách mục tiêu trong kỳ chuyển nhượng hè. Spence, 25 tuổi, gây tiếng vang khi thi đấu nổi bật trong các trận knock-out của tuyển Anh trước Mexico, Na Uy và Argentina. Khả năng chơi tốt ở cả hai cánh giúp anh được đánh giá là mẫu hậu vệ phù hợp yêu cầu chiến thuật của nhiều đội bóng lớn.

Tuy nhiên, tương lai Spence tại Tottenham không còn được đảm bảo. Anh hiện xếp sau Pedro Porro và Andy Robertson trên bảng ưu tiên, trong khi HLV Roberto De Zerbi đang tiến hành cuộc cải tổ mạnh mẽ đội hình sau hai mùa giải thất vọng của Spurs.

Tottenham được cho là sẵn sàng bán Spence nếu nhận khoảng 35 triệu bảng. Mức giá này được xem là hợp lý với một cầu thủ vừa tạo dấu ấn ở sân chơi World Cup và vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển.

Dù Liverpool đánh giá cao Spence, đội chủ sân Anfield chưa phải ứng viên sáng giá nhất ở thời điểm hiện tại. Inter Milan đã đàm phán với Tottenham từ đầu mùa hè, còn AC Milan cũng đang theo sát hậu vệ người Anh. Một số CLB Premier League khác cũng bày tỏ sự quan tâm.

Động thái theo đuổi Spence cho thấy Liverpool ưu tiên nâng cấp chiều sâu hàng phòng ngự trước mùa giải mới. Hậu vệ đa năng của Tottenham có thể mang đến thêm lựa chọn ở cả hai hành lang cánh, đồng thời phù hợp với xu hướng sử dụng các hậu vệ biên giàu tốc độ và khả năng hỗ trợ tấn công.

Trong bối cảnh Tottenham cần cân đối ngân sách sau kỳ mua sắm mạnh tay, thương vụ Spence nhiều khả năng sẽ là một trong những điểm nóng đáng chú ý của những tuần cuối kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Highlights Anh 6-4 Pháp Sáng 19/7, Anh vượt qua Pháp 6-4 để giành vị trí thứ ba chung cuộc tại World Cup 2026.

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