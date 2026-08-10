Cuộc đua vô hình của ngành Logistics đằng sau mỗi đơn hàng thành công

Từ kho hàng đến tay người nhận, mỗi đơn hàng phải đi qua nhiều mắt xích. Sự phát triển của thương mại điện tử đặt ra nhiều thách thức cho ngành logistics về tốc độ và hiệu quả.

Người tiêu dùng ngày càng kỳ vọng cao về thời gian giao hàng, khả năng theo dõi đơn hàng và sự ổn định của chuỗi cung ứng.

Mua sắm trực tuyến đã trở thành thói quen của nhiều người. Điều này kéo theo kỳ vọng ngày càng cao về thời gian giao hàng, khả năng theo dõi đơn hàng và sự ổn định của chuỗi cung ứng.

Mỗi đơn hàng đến đúng nơi, đúng thời điểm là sự phối hợp của nhiều khâu, từ lưu kho, vận chuyển, phân phối đến quản lý dòng hàng hóa. Đây cũng chính là lĩnh vực hoạt động của ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng - một mắt xích quan trọng trong sự vận hành của nền kinh tế hiện nay.

Một ngành học, trăm cánh cửa nghề nghiệp

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng quản trị toàn bộ dòng chảy hàng hóa, thông tin và tài chính từ nơi sản xuất đến tay người tiêu dùng. Vì vậy, người học không bị giới hạn ở một vị trí nghề nghiệp cố định mà có thể lựa chọn nhiều hướng phát triển khác nhau.

Trong đó, quản lý và vận hành chuỗi cung ứng tập trung vào việc hoạch định, điều phối dòng luân chuyển hàng hóa; giao nhận vận tải quốc tế phụ trách các đơn hàng xuyên biên giới bằng đường biển, đường bộ và đường hàng không.

Ở khâu kho bãi và phân phối, nhân sự đảm nhiệm việc tối ưu không gian lưu trữ, luồng hàng hóa, trong khi lĩnh vực khai báo hải quan và xuất nhập khẩu yêu cầu người làm nắm vững quy định pháp lý, đảm bảo quá trình thông quan diễn ra đúng quy trình.

Sự đa dạng về vị trí việc làm tạo ra nhu cầu nhân lực tương đối ổn định cho ngành, đặc biệt trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu và thương mại điện tử tại Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng.

Nhân sự ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng cần có tư duy logic cùng khả năng xử lý tình huống linh hoạt.

Cùng với đó, thị trường lao động ngành logistics đang đặt ra những tiêu chuẩn mới. Bên cạnh khả năng đàm phán và ngoại ngữ, nhân sự logistics ngày càng cần tiếp cận các công cụ quản trị như ERP, phần mềm quản lý kho, phần mềm vận tải và các nền tảng phân tích dữ liệu.

Ngoài ra, các chứng chỉ chuyên môn quốc tế như FIATA (do Liên đoàn các Hiệp hội Giao nhận Vận tải Quốc tế cấp) hay chuẩn APICS trong quản trị chuỗi cung ứng đang trở thành điểm cộng lớn, giúp tăng lợi thế cạnh tranh cho nhân sự khi ứng tuyển vào các tập đoàn đa quốc gia.

Thực tế cho thấy ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng không chỉ yêu cầu nhân sự biết tính toán mà còn đòi hỏi tư duy logic cùng khả năng xử lý tình huống linh hoạt để thích ứng tốt với sự biến động liên tục của thị trường.

Đào tạo chú trọng thực hành tại trường Đại học Văn Lang

Nhằm thu hẹp khoảng cách giữa lý thuyết và thực tế, trường Đại học Văn Lang (VLU) xây dựng chương trình đào tạo ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng gắn với thực tiễn, giúp sinh viên hiểu toàn diện về vận tải, kho bãi, phân phối, sản xuất, xuất nhập khẩu, tối ưu vận hành và quản lý chuỗi cung ứng.

Chương trình chú trọng sự kết hợp giữa kiến thức quản trị, công nghệ vận hành và tư duy phân tích. Sinh viên được tiếp cận các học phần như vận hành logistics, quản trị vận tải đường biển, quản trị vận tải hàng không, vận tải đa phương thức quốc tế, hoạch định nguồn lực doanh nghiệp, phân tích dữ liệu trong quản trị chuỗi cung ứng, quản trị logistics trong thương mại điện tử, thiết kế chuỗi cung ứng và hệ thống logistics.

Chương trình đào tạo ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng VLU gắn với thực tiễn.

Bên cạnh nền tảng lý thuyết, người học được rèn luyện qua dự án, đồ án môn học, bài toán mô phỏng vận hành và các hoạt động gắn với nhu cầu doanh nghiệp. Cách tiếp cận này giúp sinh viên không chỉ hiểu logistics trên khái niệm, mà từng bước hình thành năng lực lập kế hoạch, phân tích dữ liệu, tối ưu quy trình và đề xuất giải pháp cho các tình huống thực tế.

Một điểm đáng chú ý là chương trình tích hợp FIATA Diploma in Freight Forwarding, giúp sinh viên có thêm nền tảng nghề nghiệp quốc tế trong lĩnh vực giao nhận vận tải. Đây là lợi thế quan trọng với những bạn muốn theo đuổi các vị trí liên quan đến vận tải quốc tế, xuất nhập khẩu, giao nhận, chứng từ hoặc quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu.

Khi logistics "bắt tay" hàng không, đón đầu xu hướng vận tải toàn cầu

Điểm nổi bật trong mô hình đào tạo tại VLU là sự kết nối giữa ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng với ngành Kỹ thuật Hàng không - một trong những lĩnh vực trường đào tạo chính quy.

Vận tải hàng hóa hàng không (Air Cargo) là mắt xích quan trọng đối với các mặt hàng đòi hỏi tiến độ nhanh như linh kiện điện tử, dược phẩm hay hàng thương mại điện tử xuyên biên giới. Việc trang bị kiến thức nền tảng về vận hành hàng không kết hợp cùng hạ tầng kỹ thuật sẵn có giúp sinh viên mở rộng lộ trình phát triển nghề nghiệp ở các phân khúc dịch vụ đòi hỏi tính chuẩn xác cao.

Logistics không chỉ đơn thuần là cầu nối thương mại, mà chính là "trái tim" vận hành, giữ cho mọi hoạt động của doanh nghiệp luôn trôi chảy. Giữa nhịp đập sôi động của giao thương toàn cầu, cơ hội cho những người trẻ lành nghề trong lĩnh vực này đang rộng mở hơn bao giờ hết.

Nếu chọn một môi trường học tập coi trọng thực hành, công nghệ và sự kết nối với doanh nghiệp, người học sẽ có nền tảng tốt hơn để bước vào thị trường lao động, tích lũy kinh nghiệm từ sớm và chủ động xây dựng lộ trình nghề nghiệp dài hạn trong một lĩnh vực đang ngày càng quan trọng với nền kinh tế.