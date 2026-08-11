Điểm chuẩn Công nghệ lập đỉnh, Báo chí giảm sâu

Khối ngành Công nghệ duy trì sức hút khi điểm chuẩn lập đỉnh tuyệt đối, trong khi đó, ngành Báo chí có xu hướng giảm mạnh.

Tính đến hết ngày 10/8, hầu hết trường đại học đã công bố điểm chuẩn. Theo khảo sát của Tri Thức - Znews, mặt bằng điểm chuẩn có sự phân hóa giữa các nhóm ngành, phương thức xét tuyển và tốp các trường.

Nhóm ngành Công nghệ lập đỉnh

Thuộc diện có điểm chuẩn cao nhất các năm trước, năm nay, nhóm ngành STEM (khoa học, kỹ thuật, công nghệ, toán học) tiếp tục duy trì vị thế, dẫn đầu về điểm chuẩn ở nhiều trường. Đặc biệt là các ngành gắn với công nghệ cao, dữ liệu và bán dẫn.

Trong đó, ngành Trí tuệ nhân tạo tại trường Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM) có điểm trúng tuyển cao chạm đỉnh với 100/100, tương đương 30 điểm khi quy đổi về thang điểm 30. Mức này tăng 0,4 điểm so với năm ngoái.

Tương tự, ở trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM), với thang điểm 30, ngành Khoa học máy tính chương trình tiên tiến dẫn đầu với 29,32 điểm. Tiếp đến là ngành Trí tuệ nhân tạo với 28,68 điểm, Thiết kế vi mạch 27,93 điểm. Đây cũng là các ngành thuộc tốp đầu trong các năm trước.

Tại trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM), ngành Kỹ thuật bán dẫn dẫn đầu với 85,8/100 điểm. Loạt ngành có điểm chuẩn từ 80 trở lên cũng thuộc khối STEM như Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính, nhóm ngành Điện - điện tử - Viễn thông - Tự động hóa - Thiết kế vi mạch, Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật cơ điện tử... Hầu hết ngành đều tăng điểm chuẩn so với năm ngoái.

Ở khu vực phía bắc, điểm chuẩn vào một số ngành của Đại học Bách khoa Hà Nội cũng tiệm cận 30. Cụ thể, ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo chương trình tiên tiến lấy điểm chuẩn 29,54, tăng so với mức 29,39 ở năm ngoái.

Tiếp đến là chương trình Khoa học máy tính và An toàn không gian số (chương trình tiên tiến), điểm chuẩn lần lượt là 29,27 và 29,01. Nhiều chương trình lấy điểm chuẩn trên 28 như Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá (EE2) với 28,98 điểm; Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano lấy 28,64 điểm; Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông lấy 28,57 điểm; Kỹ thuật Cơ điện tử với 28,47 điểm.

GS Vũ Văn Yêm, Phó giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, cho biết điểm chuẩn trúng tuyển vào các chương trình nhìn chung đều tăng so với năm 2025, đặc biệt là khối ngành đào tạo về STEM do hiệu ứng từ chính sách học bổng của Chính phủ cũng như nhu cầu về thị trường lao động.

Nhóm ngành Khoa học cơ bản cũng khởi sắc. Ở trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), ngành Toán học, Hóa học, Sinh học, Hải Dương học... đều tăng điểm chuẩn so với năm trước.

Sinh viên trường Công nghệ, Đại học Kinh tế Quốc dân. Ảnh: Việt Linh.

Nhóm Kinh tế mũi nhọn duy trì sức hút

Sức nóng không chỉ nằm ở nhóm STEM. Ở lĩnh vực Kinh tế, mặt bằng điểm chuẩn cho thấy sức hút của nhóm Kinh tế mũi nhọn vẫn rất lớn, đặc biệt ở những trường top đầu.

Cụ thể, ngành Kinh tế đối ngoại (chương trình tiên tiến) dẫn đầu điểm chuẩn trường Đại học Ngoại thương với 29,7/30 điểm. So với năm ngoái, mức này tăng 1,2 điểm. Tiếp đến là ngành Kinh doanh quốc tế và Phân tích dữ liệu kinh doanh (i-Hons) với 29,5 điểm.

Nhiều chương trình như Kinh tế đối ngoại, Kinh tế quốc tế, Kinh doanh quốc tế, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Chương trình tiên tiến Tài chính - Ngân hàng có mức điểm trúng tuyển từ 28 điểm trở lên.

Ở Đại học Kinh tế Quốc dân, ngành Kiểm toán lấy điểm chuẩn cao nhất với 28,84 điểm, tiếp đến là ngành Thương mại điện tử với 28,62 điểm. Nhiều ngành khác có điểm chuẩn trên 28 gồm Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Kinh doanh quốc tế, Kinh tế quốc tế, Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế, Hệ thống thông tin quản lý.

Trong khi đó, ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng lấy điểm chuẩn 97/100, cao nhất Đại học Kinh tế TP.HCM trong năm đầu trường xét tuyển tổng hợp. Nhiều ngành cũng có điểm chuẩn trên 90, gồm Kiểm toán, Phân tích dữ liệu, Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện, Công nghệ Marketing, Kinh doanh quốc tế, Marketing, Tài chính quốc tế.

Cơ cấu những ngành có điểm cao cũng phản ánh xu hướng thí sinh ngày càng quan tâm tới liên ngành kinh doanh với công nghệ, dữ liệu và thương mại số.

Ở chiều ngược lại, một số trường tầm trung ghi nhận điểm chuẩn giảm, song điểm chuẩn vẫn ở mức 23-26 điểm.

Cụ thể, ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng lấy điểm chuẩn 26,5, cao nhất trường Đại học Thương mại, nhưng đã giảm 1,3 điểm so với năm ngoái. Một số ngành lấy từ 25 điểm là Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (chương trình IPOP), Kinh doanh quốc tế, Thương mại điện tử, Ngôn ngữ Trung Quốc (cả chương trình chuẩn và IPOP). So với năm ngoái, hầu hết ngành của trường này đều giảm điểm chuẩn, phổ biến trong khoảng 1-2 điểm.

Tương tự, tại trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội), điểm chuẩn ngành Kinh tế quốc tế dẫn đầu với 25,17, song đã giảm 0,55 điểm so với năm ngoái. Các ngành còn lại của trường có điểm chuẩn từ 24,2 trở lên, trong đó ngành Kinh tế phát triển thấp nhất với 24,2 điểm.

Trường Đại học Công thương TP.HCM cũng ghi nhận xu hướng tương tự, dù số lượng thí sinh đăng ký đông. Điểm chuẩn các ngành như Marketing, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Thương mại điện tử... đều giảm so với năm trước, mức giảm khoảng 2-2,5 điểm.

Nhóm ngành Báo chí ghi nhận mức điểm chuẩn giảm sâu. Ảnh minh họa: Thái An.

Báo chí, Truyền thông trái ngược

Nhóm ngành Báo chí cũng ghi nhận mức điểm chuẩn giảm. Cụ thể, tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), điểm chuẩn ngành Báo chí giảm mạnh, còn 22 điểm ở tất cả tổ hợp.

Mức này thấp hơn đáng kể so với năm ngoái, khi ngành Báo chí của trường lấy 28,2 điểm với tổ hợp C00, tổ hợp D01 24,7 điểm; các tổ hợp D14, D15, D66, C03, C04 đều trên 25 điểm. Nếu lấy C00 năm 2025 làm mốc tham chiếu, điểm chuẩn ngành Báo chí năm nay giảm 6,2 điểm.

Tương tự, tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, so với năm 2025, điểm chuẩn nhiều chuyên ngành Báo chí giảm đáng kể, phổ biến khoảng 3-6 điểm. Chẳng hạn, ở thang điểm 40, điểm chuẩn chương trình Ảnh báo chí giảm từ mức 34-35 xuống còn khoảng 28 điểm ở năm nay; chương trình Báo mạng điện tử cũng giảm từ 34-35 điểm xuống 31-32 điểm (tùy tổ hợp).

Trái ngược với ngành Báo chí, các ngành gắn với Truyền thông vẫn duy trì mức điểm đầu vào cao. Cụ thể, ngành Truyền thông đa phương tiện là một trong hai ngành lấy điểm chuẩn cao nhất Nhân văn Hà Nội, với 25,5 điểm ở mọi tổ hợp. Ngành Quan hệ công chúng cũng lấy điểm chuẩn tới 24,2.

Ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Truyền thông đa phương tiện và Quan hệ công chúng (chương trình Truyền thông Marketing) cùng đứng đầu với 27,23/30 điểm.

Ngành Truyền thông đa phương tiện cũng vươn lên dẫn đầu trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) với 88,8 điểm.

Khối ngành Y, Dược vẫn giữ được sức hút lớn trong mùa tuyển sinh năm nay. Ảnh: Phương Lâm.

Khối ngành Y, Dược tăng điểm

Khối ngành Y, Dược vẫn giữ được sức hút lớn trong mùa tuyển sinh năm nay. Điểm chuẩn nhóm này có phần tăng so với năm ngoái. Điều này đã được dự đoán từ trước, khi điểm trung bình thi tốt nghiệp và trung vị của thí sinh tăng mạnh.

Cụ thể, tại trường Đại học Y Dược TP.HCM, ngành Y khoa dẫn đầu với 27,95 điểm, tăng 0,61 điểm. Các ngành còn lại ghi nhận xu hướng tương tự. Biến động mạnh nhất là ngành Y tế công cộng, Hộ sinh, Y học cổ truyền, Điều dưỡng... đều tăng hơn 2 điểm.

Cùng với ngành Y khoa, ngành Răng Hàm Mặt vươn lên dẫn đầu trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch với 25,8 điểm. Trong đó, ngành Răng Hàm Mặt yêu cầu điểm Toán cao hơn với 8,25/10 do nhiều thí sinh bằng điểm nhau. Hầu hết ngành còn lại của trường này đều lấy 20 điểm trở lên, tăng từ 0,25 đến hơn 2 điểm so với năm trước.

Ngành Điều dưỡng ghi nhận mức tăng mạnh nhất trường Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội), từ 19 điểm năm ngoái lên 22,76 điểm năm nay. Ngành Răng Hàm Mặt cũng tăng 0,2 điểm, lên 27,19 điểm năm nay. Trong khi đó, ngành Y khoa lấy 27,43 điểm, tương tự năm ngoái.

Điểm chuẩn ở Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam cũng có xu hướng tăng. Trong đó, ngành Y học cổ truyền tăng từ 21 lên 22,3 điểm; ngành Y khoa tăng 0,25 điểm, còn ngành Dược học tăng 0,65 điểm.