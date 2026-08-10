Khen thưởng hai ngư dân lao xuống biển cứu người phụ nữ bị sóng cuốn

Một phụ nữ 60 tuổi bị sóng lớn cuốn xuống biển Làng Lò, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk. Đang tất bật đưa cá lên bờ, hai ngư dân lập tức lao xuống nước, kịp đưa người gặp nạn vào bờ.

Sóng lớn cuốn phụ nữ ra biển, 2 ngư dân lập tức lao xuống ứng cứu Sóng lớn bất ngờ cuốn một phụ nữ 60 tuổi ra xa bờ ở biển Làng Lò (Đắk Lắk). Đang đưa cá lên bờ, hai ngư dân phát hiện sự việc, lập tức lao xuống biển và đưa nạn nhân vào bờ an toàn.

Ngày 10/8, trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Huỳnh Nguyễn Ngọc Giang, Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp (tỉnh Đắk Lắk), cho biết địa phương vừa biểu dương, khen thưởng đột xuất hai ngư dân có hành động dũng cảm cứu người bị sóng cuốn tại khu vực biển Làng Lò.

Theo ông Giang, sự việc xảy ra sáng 7/8. Khi đó, bà H. (60 tuổi) đang ngồi gần mép biển thì bất ngờ bị một đợt sóng mạnh vỗ vào bờ, cuốn ra xa. Vừa trở về sau chuyến ra khơi và đang đưa hải sản từ thuyền lên bờ, anh Trương Duy Vũ (26 tuổi) và anh Trần Công Lại (38 tuổi) lập tức chạy xuống nước kéo người gặp nạn vào bờ.

Hai ngư dân đều sinh sống ở địa phương. Chia sẻ về việc làm của mình, cả hai không xem đây là điều đặc biệt mà cho rằng trong tình huống đó, ai phát hiện cũng sẽ cố gắng cứu người.

Lãnh đạo phường Hòa Hiệp thông tin thêm những ngày qua, khu vực biển địa phương chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, sóng lớn liên tục đánh vào bờ. Chính quyền đã bố trí các biển cảnh báo nguy hiểm tại một số khu vực bờ biển và tổ chức các đội cứu hộ ven biển nhằm ứng phó khi xảy ra tình huống bất ngờ. Sóng biển bất ngờ dâng cao hôm 7/8 khiến người dân không kịp phản xạ và bị cuốn ra xa.

Vụ việc cũng là lời cảnh báo đối với người dân khi tiếp cận khu vực biển trong thời điểm thời tiết xấu, bởi những đợt sóng lớn có thể xuất hiện bất ngờ và cuốn người khỏi khu vực an toàn.

Chị Phương Tôn (người mua bán cá ở biển Làng Lò) cùng nhiều ngư dân chứng kiến sự việc. Chị cho hay ban đầu, chị chỉ dùng điện thoại ghi lại cảnh các tàu cá cập bến. Khi thấy người phụ nữ bị sóng cuốn, chị cùng mọi người xung quanh la lớn để báo động và tình cờ ghi lại hành động đẹp của anh Vũ, anh Lại.

"May mắn là hai ngư dân vừa từ biển trở về và đang đưa cá lên bờ. Họ nhìn thấy người gặp nạn rồi lao ra rất nhanh", chị kể.

Đoạn video về vụ việc sau đó được chị Phương Tôn chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý. Nhiều người dành lời khen cho phản ứng nhanh nhẹn của hai ngư dân trong tình huống nguy cấp.