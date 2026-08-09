Mbeumo tỏa sáng trước PSG

Đêm 7/8, Bryan Mbeumo ghi bàn giúp Manchester United hòa PSG 1-1 ở trận giao hữu tại Thụy Điển.

Video bàn thắng trận MU 1-1 PSG Đêm 8/8, Manchester United hòa PSG 1-1 trong trận giao hữu trước thềm mùa giải 2026/27.

Hiệp một diễn ra sôi động ngay sau tiếng còi khai cuộc. PSG chỉ mất 2 phút để mở tỷ số khi Ibrahim Mbaye đá nối cận thành sau pha phối hợp tấn công sắc bén. MU nhanh chóng đáp trả và tạo ra nhiều cơ hội. Mbeumo suýt gỡ hòa với cú đánh đầu ở phút 7, trước khi liên tục thử tài thủ môn Matvei Safonov bằng cú đá phạt nguy hiểm.

Sau nhiều nỗ lực, phút 32, Mbeumo cuối cùng cũng tỏa sáng. Tiền đạo MU thoát xuống trong pha phản công rồi tung cú sút chéo góc cực mạnh, khiến Safonov không thể cản phá, đưa trận đấu về vạch xuất phát. Đây là pha lập công thứ 3 trong 2 trận gần nhất của tiền đạo người Cameroon.

MU thi đấu khá tốt trước nhà đương kim vô địch châu Âu.

PSG vẫn nguy hiểm với những pha phản công nhanh, nhưng không thể tận dụng cơ hội. Những phút cuối, Safonov tiếp tục cứu thua xuất sắc.

Hiệp hai diễn ra với thế trận giằng co khi PSG tung dàn sao đội hình chính vào sân, nhưng sức ép của đại diện nước Pháp vẫn chưa đủ để xuyên thủng hàng thủ MU. Phút 54, Mbeumo đi bóng từ cánh phải rồi dứt điểm nhanh, song Safonov tiếp tục cứu thua xuất sắc.

PSG đáp trả bằng những cú sút xa nhưng lần lượt đi thiếu chính xác. Trong khi đó, MU vẫn nguy hiểm với các pha phản công. Phút 72, Safonov băng ra giữa sân phá bóng bằng đầu, vô tình mở ra cơ hội cho MU nhưng cú dứt điểm cuối cùng lại đưa bóng ra ngoài.

Những phút cuối, hai đội liên tục ăn miếng trả miếng nhưng không thể ghi thêm bàn. Tân binh Youri Tielemans vào sân ở nửa cuối hiệp hai và có màn thể hiện chắc chắn ở giữa sân. Thầy trò Michael Carrick còn hai trận giao hữu với Leeds và AC Milan, trước khi gặp Hull City ở vòng 1 Premier League vào ngày 22/8.