Nghệ sĩ Việt dời lịch ra mắt sản phẩm

Trong 2 ngày Quốc tang, một số nghệ sĩ thông báo dời lịch phát hành sản phẩm nghệ thuật. Cuộc thi hoa hậu Miss World Vietnam cũng dời lịch khai mạc.

Theo thông tin từ BTC, lễ khai mạc cuộc thi Hoa hậu Thế giới (Miss World) lần thứ 73 tại tỉnh Quảng Ninh sẽ dời lịch, nhằm thực hiện nghiêm các quy định trong thời gian diễn ra Quốc tang Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Xaysomphone Phomvihane.

Cụ thể, Lễ khai mạc với chủ đề "Welcome Miss World to Quảng Ninh - Việt Nam" sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 12/8 tại Quảng trường biển Halong Marina (phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh), thay vì ngày 11/8 như kế hoạch ban đầu. Bên cạnh đó, chương trình tổng duyệt Lễ khai mạc cũng được chuyển sang 9h ngày 12/8 tại cùng địa điểm.

"Trước sự ra đi của Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane, xin bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc và thành kính phân ưu cùng Đảng, Nhà nước, Nhân dân Lào và gia quyến. Trong thời gian Quốc tang tại Việt Nam từ ngày 10 - 11/8, xin được dành những phút tưởng niệm trang nghiêm, bày tỏ lòng kính trọng đối với đồng chí Saysomphone Phomvihane và sự trân trọng đối với tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam và Lào", phía BTC Miss World Vietnam chia sẻ.

Trước đó, một số nghệ sĩ Việt cũng lên tiếng về việc dời lịch ra mắt các sản phẩm nghệ thuật. Tối 9/8, Phương Mỹ Chi thông báo lùi lịch phát hành MV Thiên đường với người thương sang ngày 12/8, thay vì 10/8 như kế hoạch ban đầu.

Huỳnh Lập và Phương Mỹ Chi thông báo dời lịch phát hành các sản phẩm mới. Ảnh: NVCC.

Đạo diễn Huỳnh Lập cũng thông báo dời ngày ra mắt MV Rực rỡ - OST của bộ phim Nghỉ hè sợ nghỉ hưu do anh cầm trịch.