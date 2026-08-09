Khoảnh khắc 'viral' của mỹ nhân giống hệt AI

Khoảnh khắc thổi pháo giấy rơi trên môi của Karina trong đêm diễn 8/8 được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Nữ ca sĩ nhận được nhiều lời khen về ngoại hình nổi bật.

Theo Nate, aespa vừa tổ chức concert 2026-27 aespa LIVE TOUR-SYNK : COMPLaeXITY, diễn ra tại Seoul trong hai ngày 7/8 - 8/8. Nhóm nhạc Hàn Quốc làm bùng nổ sân vận động Gocheok Sky Dome khi trình diễn loạt ca khúc làm nên tên tuổi của nhóm.

Một trong những chủ đề được bàn luận sôi nổi về concert là thành viên Karina. Mỹ nhân sinh năm 2000 xuất hiện trên sân khấu với ngoại hình thu hút cùng vũ đạo bắt mắt. Mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip nữ ca sĩ trong bộ trang phục đậm tinh thần casual Y2K, với áo thun trắng dáng rộng, được kéo lệch vai, tạo cảm giác phóng khoáng và tôn phần eo thon gọn, kết hợp quần short đen cạp cao giúp kéo dài đôi chân.

Karina và khoảnh khắc viral trong concert. Ảnh: X.

Ở phần kết màn, khoảnh khắc pháo giấy hình trái tim rơi trên môi người đẹp được nhiều khán giả ghi lại. Người đẹp ban đầu tỏ ra ngơ ngác, sau đó thổi pháo giấy và nở nụ cười rạng rỡ trước ống kính. Đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hơn 2 triệu lượt xem và hàng trăm nghìn lượt yêu thích chỉ sau ít giờ đăng tải. Dân mạng để lại nhiều lời khen về nhan sắc ấn tượng của thành viên aespa.

Trước đó, Karina đã nhiều lần gây chú ý vì visual khác biệt so với chuẩn vẻ đẹp nữ tính quen thuộc của Kpop. Sức hút của cô đến từ gương mặt nhỏ, mắt to, sống mũi cao và vóc dáng nổi bật. Nữ idol được nhiều khán giả nhận xét có vẻ đẹp siêu thực, giống nhân vật AI hay bước ra từ thế giới ảo.

Karina còn được xem là một trong những idol có năng lực trình diễn đáng chú ý của thế hệ Gen 4. Trong aespa, cô giữ vai trò trưởng nhóm, thường đảm nhận vị trí trung tâm, thể hiện được khả năng ở nhiều mảng như vũ đạo, rap, hát và biểu cảm sân khấu.

Theo ETnews, concert mới nhất của Karina và các thành viên aespa thu hút tổng cộng 35.000 khán giả. Lấy album phòng thu thứ hai LEMONADE làm điểm khởi đầu cho một thế giới quan mới, aespa xây dựng chương trình thành năm phần tách biệt, qua đó mang đến nhiều concept và câu chuyện âm nhạc thú vị.