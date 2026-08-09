Khoảnh khắc 'viral' của mỹ nhân giống hệt AI

Theo Nate, aespa vừa tổ chức concert 2026-27 aespa LIVE TOUR-SYNK : COMPLaeXITY, diễn ra tại Seoul trong hai ngày 7/8 - 8/8. Nhóm nhạc Hàn Quốc làm bùng nổ sân vận động Gocheok Sky Dome khi trình diễn loạt ca khúc làm nên tên tuổi của nhóm.
Một trong những chủ đề được bàn luận sôi nổi về concert là thành viên Karina. Mỹ nhân sinh năm 2000 xuất hiện trên sân khấu với ngoại hình thu hút cùng vũ đạo bắt mắt. Mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip nữ ca sĩ trong bộ trang phục đậm tinh thần casual Y2K, với áo thun trắng dáng rộng, được kéo lệch vai, tạo cảm giác phóng khoáng và tôn phần eo thon gọn, kết hợp quần short đen cạp cao giúp kéo dài đôi chân.
Karina và khoảnh khắc viral trong concert. Ảnh: X.
Ở phần kết màn, khoảnh khắc pháo giấy hình trái tim rơi trên môi người đẹp được nhiều khán giả ghi lại. Người đẹp ban đầu tỏ ra ngơ ngác, sau đó thổi pháo giấy và nở nụ cười rạng rỡ trước ống kính. Đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hơn 2 triệu lượt xem và hàng trăm nghìn lượt yêu thích chỉ sau ít giờ đăng tải. Dân mạng để lại nhiều lời khen về nhan sắc ấn tượng của thành viên aespa.
Trước đó, Karina đã nhiều lần gây chú ý vì visual khác biệt so với chuẩn vẻ đẹp nữ tính quen thuộc của Kpop. Sức hút của cô đến từ gương mặt nhỏ, mắt to, sống mũi cao và vóc dáng nổi bật. Nữ idol được nhiều khán giả nhận xét có vẻ đẹp siêu thực, giống nhân vật AI hay bước ra từ thế giới ảo.
Karina còn được xem là một trong những idol có năng lực trình diễn đáng chú ý của thế hệ Gen 4. Trong aespa, cô giữ vai trò trưởng nhóm, thường đảm nhận vị trí trung tâm, thể hiện được khả năng ở nhiều mảng như vũ đạo, rap, hát và biểu cảm sân khấu.
Theo ETnews, concert mới nhất của Karina và các thành viên aespa thu hút tổng cộng 35.000 khán giả. Lấy album phòng thu thứ hai LEMONADE làm điểm khởi đầu cho một thế giới quan mới, aespa xây dựng chương trình thành năm phần tách biệt, qua đó mang đến nhiều concept và câu chuyện âm nhạc thú vị.
Sự lôi cuốn của thanh âm
Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.
Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.