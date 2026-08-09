Mức lương của dàn diễn viên phim bom tấn ra sao?

Tom Holland là ngôi sao nhận thù lao cao nhất Brand New Day khi vào vai Peter Parker/Spider-Man. Theo The Economic Times, tài tử nhận khoảng 20-30 triệu USD, mức lương cao nhất trong các lần anh tham gia đóng phim về Người Nhện. Con số này được cho là bao gồm 5-8% lợi nhuận phòng vé. Trước đó, Tom Holland từng nhận khoảng 10 triệu USD khi tham gia No Way Home. Ảnh: IGNV.
Trong Brand New Day, Zendaya trở lại với vai MJ, bạn gái của Peter Parker. Nữ diễn viên sinh năm 1996 dắt túi khoảng 8 triệu USD. Đây là mức thù lao đáng kể, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với Tom Holland dù Zendaya hiện là một trong những sao nữ hàng đầu Hollywood. Ảnh: IGNV.
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Mark Ruffalo cũng góp mặt trong Brand New Day với vai Bruce Banner/Hulk. Nhân vật của tài tử gây thích thú khi xuất hiện để hỗ trợ Peter tìm cách kiểm soát những biến đổi bất thường trong cơ thể bằng công nghệ ức chế gen, đồng thời tạo ra một trong những cảnh hành động ấn tượng của phim. Mark Ruffalo được cho là nhận khoảng 8-12 triệu USD cho vai diễn này, dù thời lượng lên hình không quá nhiều. Con số này đưa Ruffalo vào nhóm những diễn viên được trả lương cao nhất phim, chỉ sau Tom Holland. Ảnh: Marvel Studios.
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Jon Bernthal là một mảnh ghép thú vị trong vai Frank Castle/Punisher, cộng sự với tính cách trái ngược của Peter Parker. Đây là lần đầu nhân vật Punisher chính thức góp mặt trong một dự án ảnh MCU. Punisher tham gia trực tiếp vào tuyến truyện chính, hỗ trợ Peter đối đầu phản diện Jean Grey. Khoản cát-xê của Bernthal vì vậy cao hơn đáng kể so với nhiều diễn viên phụ khác, ước tính khoảng 4-6 triệu USD. Ảnh: Netflix.
Sadie Sink xuất hiện trong Brand New Day với vai dị nhân Jean Grey. Nhiều nguồn tin ước tính mức cát-xê của người đẹp vào khoảng 2-4 triệu USD. Marvel từng giữ kín danh tính nhân vật của Sink trong thời gian dài, khiến vai diễn của Sadie Sinl trở thành một trong những bí mật lớn nhất của chiến dịch quảng bá và gây bất ngờ khi phim công chiếu.
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Jacob Batalon trở lại với vai Ned Leeds, người bạn thân của Peter Parker nay đã quên mất cậu do phép xóa ký ức của Dr. Strange. Thù lao của nam diễn viên được ước tính khoảng 1-2 triệu USD. Dù thấp hơn đáng kể so với các ngôi sao chính, Batalon vẫn giữ vai trò quan trọng trong trục cảm xúc câu chuyện. Khoảnh khắc cú bắt tay của Ned và Peter ở hồi cuối phim tạo xúc động mạnh với khán giả hâm mộ. Ảnh: Sony.
Spider-Man là siêu anh hùng nổi tiếng và được yêu thích nhất của Marvel. Càng nổi tiếng, áp lực đối với Người Nhện càng nhiều và cuối cùng bài học xương máu đã đến. Trong Spider-Man #9, siêu anh hùng mang tính biểu tượng này đã nhận ra rằng mình không thể thực sự cứu mọi người và điều này đã hủy hoại người hùng trẻ tuổi. Nhìn xa hơn, Peter không thể là chiếc chìa khóa vạn năng để giải quyết hết mọi vấn đề trong vũ trụ Marvel Comics.