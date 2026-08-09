Mức lương của dàn diễn viên phim bom tấn ra sao?

Mark Ruffalo cũng góp mặt trong Brand New Day với vai Bruce Banner/Hulk. Nhân vật của tài tử gây thích thú khi xuất hiện để hỗ trợ Peter tìm cách kiểm soát những biến đổi bất thường trong cơ thể bằng công nghệ ức chế gen, đồng thời tạo ra một trong những cảnh hành động ấn tượng của phim. Mark Ruffalo được cho là nhận khoảng 8- 12 triệu USD cho vai diễn này, dù thời lượng lên hình không quá nhiều. Con số này đưa Ruffalo vào nhóm những diễn viên được trả lương cao nhất phim, chỉ sau Tom Holland. Ảnh: Marvel Studios.