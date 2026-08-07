Trấn Thành có chiêu gì mới sau 'Thỏ ơi'?

Sau nhiều dự án thành công phòng vé, Trấn Thành vừa xác nhận trở lại đường đua phim Tết 2027 với dự án điện ảnh mới mang tên "Em".

Hôm 7/8, Trấn Thành tổ chức lễ khai máy phim điện ảnh Em. Buổi lễ có sự xuất hiện của nam diễn viên cùng ê-kíp, bên cạnh một số đại diện nhà phát hành. Đây là dự án tiếp theo do anh đạo diễn, sau Bố già, Nhà bà Nữ, Mai, Bộ tứ báo thủ và Thỏ ơi. Phim dự kiến ra rạp vào dịp Tết Nguyên đán 2027.

Trên trang cá nhân, nam đạo diễn cũng chia sẻ loạt ảnh tại buổi lễ khai máy dự án điện ảnh mới với tiết lộ "dàn cast năm nay xịn". Tiết lộ của Trấn Thành khiến dân mạng bàn tán. Trên mạng xã hội, khán giả suy đoán về những gương mặt tiếp theo sẽ xuất hiện trong phim Tết của nam đạo diễn.

Trấn Thành tại buổi lễ khai máy phim mới. Ảnh: NVCC.

Thời điểm hiện tại, Trấn Thành vẫn giữ kín toàn bộ thông tin liên quan đến nội dung phim, chủ đề khai thác cũng như dàn diễn viên tham gia nhằm mục đích tạo sự bất ngờ cho khán giả.

Chia sẻ về quá trình thực hiện dự án mới, đạo diễn Em cho biết: "Bình thường tôi sẽ rất hồi hộp mỗi khi khai máy dự án mới, nhưng hôm nay lại thấy bình yên, giống như đây là chuyện nhất định phải đến vậy. Vốn tôi đang chuẩn bị cho một câu chuyện khác, nhưng sự rung động đối với câu chuyện của Em mãnh liệt đến mức tôi quyết định để dành dự án kia cho một thời điểm thích hợp hơn".

Đạo diễn cho hay sau khi tham gia dự án phim tại Hàn Quốc, anh đã học hỏi được nhiều điều và sẽ áp dụng những kinh nghiệm có được sau trải nghiệm đó cho phim Tết của mình.

"Ê-kíp họ làm việc liên tục và luôn giữ tinh thần trách nhiệm cực kỳ cao. Tôi luôn yêu mến, ngưỡng mộ và biết ơn những người đặt trách nhiệm lên đầu. Hy vọng ê-kíp của Em cũng sẽ làm tốt nhất có thể những gì cần làm cho dự án này”, Trấn Thành nói.

Trấn Thành sinh năm 1987, là MC, diễn viên trước khi chuyển hướng làm đạo diễn điện ảnh. Những năm gần đây, anh tạo được dấu ấn qua loạt phim thành công về mặt doanh thu. Cả 5 dự án anh đạo diễn gồm Bố già, Nhà bà Nữ, Mai, Bộ tứ báo thủ và gần nhất là Thỏ ơi đều vượt mốc trăm tỷ phòng vé.

Các phim của Trấn Thành trước đó đều thành công về doanh thu. Ảnh: ĐPCC.

Đặc biệt, Mai đạt doanh thu hơn 550 tỷ đồng , là phim Việt doanh thu cao thứ nhì trong lịch sử chỉ sau Mưa đỏ (hơn 700 tỷ đồng ). Loạt dự án thành công cũng giúp Trấn Thành trở thành đạo diễn Việt ăn khách nhất lịch sử, với tổng doanh thu phòng vé vượt 2.000 tỷ đồng .

Song, phim của Trấn Thành cũng không ít lần gây tranh luận liên quan tới nội dung, kịch bản. Điển hình là Bộ tứ báo thủ, thu hơn 300 tỷ đồng , nhưng không được giới chuyên môn lẫn khán giả đánh giá cao vì kịch bản lỏng lẻo, diễn xuất chưa thuyết phục. Mới nhất, Thỏ ơi (có sự tham gia của Lyly, Vĩnh Đam, Pháo, Văn Mai Hương, Quốc Anh...) cũng vấp tranh cãi về kịch bản, diễn xuất của dàn cast chính.