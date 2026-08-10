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Thể thao

Nước đi táo bạo của Mbappe

  • Thứ hai, 10/8/2026 19:02 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sau hơn một thập kỷ gắn bó, Kylian Mbappe nhiều khả năng đã quyết định chấm dứt hợp đồng với Nike để bắt tay cùng một thương hiệu đầy tiềm năng trong tương lai.

Kylian Mbappe chuẩn bị chia tay Nike.

Theo nhà báo Thibaud Vezirian, tuyển thủ Pháp đã ngừng sử dụng các sản phẩm của Nike kể từ ngày 31/7, chấm dứt giao kèo béo bở giúp ngôi sao sinh năm 1998 đút túi khoảng 14 triệu euro mỗi mùa.

Đáng chú ý, "bến đỗ" tiếp theo của anh không phải những cái tên quen thuộc như Adidas hay Puma mà là một thương hiệu hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn. Đây được xem là bước đi mang tính đột phá khi thương hiệu này dự định thâm nhập thị trường bóng đá thông qua các dòng giày cao cấp gắn liền với tên tuổi Mbappe.

Thay vì chỉ là một gương mặt đại diện thông thường, chân sút sinh năm 1998 sẽ được sở hữu dòng thương hiệu riêng và nắm giữ cổ phần trực tiếp trong công ty. "Mọi thứ đang tiến triển rất nhanh. Một ngôi sao bóng đá hàng đầu sẽ giúp thương hiệu này có màn ra mắt rầm rộ vào thế giới túc cầu bằng những sản phẩm cao cấp", Vezirian tiết lộ.

Thay đổi này không chỉ đơn thuần là một bản hợp đồng tài trợ mà còn là một chiến lược kinh doanh dài hạn, biến Mbappe từ một vận động viên quảng cáo thành một đối tác chiến lược có quyền lợi sở hữu doanh nghiệp.

Quyết định của tuyển thủ Pháp phản ánh xu hướng mới của các siêu sao thể thao hàng đầu khi ưu tiên quyền tự chủ và giá trị sở hữu thương hiệu thay vì những bản hợp đồng quảng bá truyền thống.

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Huy Trưởng

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