Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Sạt lở trên đèo Con Ó, hàng nghìn mét khối đất đá tràn xuống đường

  • Chủ nhật, 9/8/2026 13:37 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Mưa lớn kéo dài khiến hàng nghìn mét khối đất đá từ taluy dương đổ xuống mặt đường đèo Con Ó (Lâm Đồng), gây cản trở giao thông.

Ngày 9/8, lãnh đạo UBND xã Đạ Tẻh 3, tỉnh Lâm Đồng xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng trên đèo Con Ó.

đèo Con Ó ảnh 1

Lực lượng chức năng khẩn trương giải phóng đất đá trên mặt đường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 8/8, tại Km158 tỉnh lộ 725, đoạn qua đèo Con Ó (xã Đạ Tẻh 3), mưa lớn kéo dài khiến đất đá từ taluy dương bất ngờ sạt xuống mặt đường.

Hàng nghìn mét khối đá lớn từ trên cao lăn, trượt xuống, tràn ra hơn 2/3 mặt đường, gây cản trở giao thông. Nhiều khối đá có kích thước lớn nằm chắn ngang tuyến đường.

Rất may, thời điểm xảy ra sạt lở không có người và phương tiện lưu thông qua khu vực nên không gây thiệt hại về người.

đèo Con Ó ảnh 2

Lãnh đạo xã Đạ Tẻh 3 chỉ đạo khắc phục sạt lở trên đèo Con Ó.

Ngay trong đêm, UBND xã Đạ Tẻh 3 huy động lực lượng Công an, Ban Chỉ huy Quân sự xã đến hiện trường, căng dây cảnh báo, bố trí lực lượng túc trực và hướng dẫn người dân lưu thông qua khu vực sạt lở.

Đến khoảng 10h30 ngày 9/8, hiện trường cơ bản được giải phóng, giao thông qua đèo Con Ó được khơi thông. Hàng chục mét khối đất đá đã được di chuyển khỏi mặt đường.

Tuy nhiên, do khu vực đèo tiếp tục có nguy cơ sạt lở khi mưa lớn, các lực lượng chức năng xã Đạ Tẻh 3 vẫn được bố trí theo dõi, cảnh báo và tiếp tục triển khai các biện pháp khắc phục.

đèo Con Ó ảnh 3đèo Con Ó ảnh 4

Đèo Con Ó xuất hiện nhiều điểm sạt lở sau mưa lớn.

Chính quyền xã Đạ Tẻh 3 khuyến cáo người dân khi lưu thông qua đèo Con Ó cần giảm tốc độ, chú ý quan sát và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, đặc biệt trong thời điểm mưa lớn kéo dài.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

Tìm thấy thi thể người mất tích vụ sạt lở đất tại thủy điện ở Lào Cai

Sau hơn 2 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông Quàng Văn Hoàng, người mất tích trong vụ sạt lở đất tại khu vực thủy điện Mý Háng Tầu.

25:1471 hôm qua

Mưa lớn gây sạt lở nhiều tuyến đường ở Lào Cai, ách tắc cục bộ

Nhiều tuyến đường Quốc lộ, tỉnh lộ, đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai bị sạt lở nghiêm trọng do mưa lớn, gây ách tắc cục bộ.

15:47 7/8/2026

Hai người mất tích, nhiều tuyến đường ở Lào Cai bị chia cắt

Mưa lớn trút xuống Lào Cai những ngày qua khiến 2 người mất tích, gây nhiều điểm sạt lở, chia cắt giao thông và buộc 34 hộ dân phải di dời khẩn cấp.

10:11 7/8/2026

https://tienphong.vn/sat-lo-tren-deo-con-o-hang-nghin-met-khoi-dat-da-tran-xuong-duong-post1866427.tpo

Thái Lâm/Tiền Phong

đèo Con Ó Lâm Đồng sạt lở đổ taluy dương Lâm Đồng

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý