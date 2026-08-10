5 dấu hiệu bất thường về sức khỏe của phụ nữ sau sinh

Không chỉ những đêm mất ngủ sau khi sinh con, nhiều dấu hiệu bất thường có thể là cảnh báo sức khỏe của mẹ bỉm đang gặp vấn đề.

Sau khi em bé chào đời, người mẹ phải liên tục cho con bú, thay tã, chăm sóc trẻ và thích nghi với cuộc sống mới. Vì quá tập trung vào em bé, nhiều bà mẹ có xu hướng gạt đi các triệu chứng bất thường của bản thân. Dưới đây là 5 vấn đề sức khỏe sau sinh mà phụ nữ không nên xem nhẹ.

Buồn bã, lo âu kéo dài

Thay đổi cảm xúc sau sinh khá phổ biến. Người mẹ có thể dễ khóc, buồn bã, lo lắng hoặc cảm thấy quá tải trước những trách nhiệm mới. Tuy nhiên, nếu những cảm xúc này kéo dài, ngày càng nghiêm trọng hoặc ảnh hưởng đến khả năng chăm sóc bản thân và em bé, đây có thể là dấu hiệu của trầm cảm hoặc rối loạn lo âu sau sinh.

Các triệu chứng về sức khỏe tinh thần không nên bị xem là chuyện "bình thường vì mới sinh con". Người mẹ cần được chia sẻ, hỗ trợ và tìm kiếm sự tư vấn y tế khi cần thiết.

Phụ nữ sau sinh không nên xem thường những thay đổi cảm xúc kéo dài. Ảnh: Shutterstock.

Chảy máu nhiều hoặc kéo dài

Chảy máu âm đạo sau sinh là hiện tượng bình thường khi cơ thể đào thải sản dịch. Lượng máu thường giảm dần theo thời gian. Tuy nhiên, chảy máu quá nhiều hoặc kéo dài bất thường có thể là dấu hiệu của một biến chứng sau sinh và cần được kiểm tra.

Đặc biệt, nếu tình trạng chảy máu đột ngột tăng lên, kèm theo chóng mặt, yếu, tim đập nhanh hoặc cảm giác choáng váng, người mẹ không nên chờ đợi mà cần được chăm sóc y tế kịp thời.

Các vấn đề liên quan đến sàn chậu

Sau quá trình mang thai và sinh con, cơ sàn chậu có thể bị yếu hoặc tổn thương. Một số phụ nữ gặp tình trạng són tiểu, khó kiểm soát đại tiện, cảm giác nặng hoặc đau vùng chậu.

Nhiều người cho rằng đây là hậu quả tất yếu của việc sinh con và sẽ tự biến mất. Tuy nhiên, nếu các triệu chứng kéo dài hoặc ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày, chúng không nên bị bỏ qua. Việc đánh giá và phục hồi chức năng sàn chậu có thể giúp người mẹ cải thiện khả năng kiểm soát bàng quang, giảm khó chịu và phục hồi thể chất sau sinh.

Luôn cảm thấy kiệt sức

Chăm sóc trẻ sơ sinh chắc chắn khiến người mẹ thiếu ngủ và mệt mỏi. Nhưng tình trạng kiệt sức kéo dài không phải lúc nào cũng chỉ do những đêm mất ngủ.

Nếu người mẹ liên tục cảm thấy thiếu năng lượng, khó thực hiện các hoạt động thường ngày hoặc tình trạng mệt mỏi không cải thiện dù đã có thời gian nghỉ ngơi, đây là vấn đề cần được chú ý.

Đau đầu, đau ngực hoặc khó thở

Đây là nhóm triệu chứng đặc biệt không nên xem nhẹ. Đau đầu dữ dội, đau ngực hoặc cảm giác khó thở sau sinh có thể liên quan đến những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng và cần được đánh giá y tế.

Đặc biệt, người mẹ cần nhanh chóng tìm kiếm sự chăm sóc y tế nếu các triệu chứng xuất hiện đột ngột, dữ dội hoặc đi kèm với chóng mặt, ngất xỉu, tim đập bất thường hay các biểu hiện đáng lo ngại khác.