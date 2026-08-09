Đã có phản diện thay thế Thanos

Dị nhân sẽ thay thế các Avengers để đối đầu với một mối đe dọa không kém cạnh Thanos trong series dài kỳ "Maximum X-Men".

Theo CBR, Marvel Comics vừa chính thức công bố series mang tính bước ngoặt tiếp theo mang tên Maximum X-Men, do Christopher Yost chấp bút và Tony S. Daniel đảm nhiệm phần minh họa. Cả hai sẽ đưa đội X-Men vào một trong những giai đoạn dữ dội và bùng nổ nhất mà nhóm dị nhân từng trải qua.

Bìa của Maximum X-Men #1. Ảnh: Marvel Comics.

Phần giới thiệu chính thức của Marvel Comics về Maximum X-Men #1 cho biết sau những sự kiện của Avengers: Armageddon, những siêu anh hùng mạnh nhất Trái Đất không còn tồn tại. Vì vậy, người sẽ đứng ra bảo vệ Trái Đất không ai khác ngoài biệt đội X-Men.

Marvel lần đầu được hé lộ về Maximum X-Men tại San Diego Comic-Con, cho biết series mới sẽ chứng kiến Storm tập hợp một đội hình anh hùng mới sau thời gian cô sát cánh cùng Avengers. Nhóm X-Men này sẽ phải đối mặt với những mối đe dọa trải rộng từ quy mô toàn cầu đến liên vũ trụ, trong đó cuộc xâm lược sắp tới được hứa hẹn có quy mô tương đương những sự kiện như Annihilation.

"Maximum X-Men là tất cả những gì tôi yêu thích ở truyện tranh được gói gọn trong một tác phẩm - những người hùng yếu thế đứng lên giải cứu thế giới trước những mối đe dọa ở cấp độ Avengers lớn nhất có thể tưởng tượng. Đó là những màn hành động và kịch tính khiến người đọc phải choáng ngợp, cùng tất cả những gì khán giả mong đợi ở X-Men, nhưng vẫn mang đậm màu sắc kinh điển của thời kỳ Chris Claremont", biên kịch Christopher Yost chia sẻ về series mới.

Sau Thanos, Trái Đất tiếp tục phải đối diện với siêu phản diện hùng mạnh trong Maximum X-Men. Ảnh: Marvel Studios.

Yost chia sẻ thêm series dài kỳ mới sẽ chứa đựng những màn hành động kịch tính đến choáng ngợp, cùng tất cả những gì độc giả mong đợi ở X-Men. Song, tác phẩm này vẫn mang đậm màu sắc kinh điển của thời kỳ Chris Claremont.

Tập truyện Maximum X-Men #1 của Marvel Comics ấn định lịch phát hành vào ngày 2/12.