HLV Kim Sang-sik bị cấm mặc áo đen ở trận gặp Campuchia

Trong chiến thắng 3-1 trước Campuchia tối 7/8, HLV Kim Sang-sik gặp sự cố hy hữu khi bị trọng tài yêu cầu mặc áo bib đè lên chiếc áo đen "phong thuỷ”.

Ông Kim Sang-sik không được mặc áo đen như thường lệ. Ảnh: Minh Chiến.

Sự cố trang phục kể trên diễn ra ngay trước giờ bóng lăn trong trận đấu tối ngày 7/8. Chiến lược gia người Hàn Quốc xuất hiện với chiếc áo đen yêu thích, tuy nhiên, trọng tài chính từ chối cho phép ông mặc trang phục này do trùng màu áo thi đấu của đội tuyển Campuchia.

Theo điều lệ giải, nhằm tránh gây nhầm lẫn cho các cầu thủ và trọng tài biên, nhà cầm quân 49 tuổi buộc phải mặc thêm áo bib bên ngoài trong suốt thời gian chỉ đạo. Phải đến khi trận đấu kết thúc, ông mới được cởi bỏ lớp áo phụ để ăn mừng cùng các học trò.

Ông Kim Sang-sik phải mặc áo bib vì yêu cầu của trọng tài. Ảnh: Minh Chiến.

Về diễn biến chuyên môn, tuyển Việt Nam nhanh chóng khẳng định sức mạnh dù có những thời điểm thi đấu mất tập trung. Phút 18, sau đường kiến tạo của Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Đình Bắc xử lý kỹ thuật và dứt điểm quyết đoán mở tỷ số trận đấu.

Sang hiệp hai, huấn luyện viên Kim Sang-sik tung tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son vào sân nhằm tìm kiếm thêm bàn thắng. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra ở phút 71 khi Phạm Xuân Mạnh xử lý thiếu an toàn, tạo cơ hội cho Bento thoát xuống đánh bại Lê Giang Patrik, quân bình tỷ số 1-1. Đây cũng là bàn thua đầu tiên của tuyển Việt Nam tại giải đấu năm nay.

Dù vậy, bản lĩnh của đội chủ nhà đã lên tiếng đúng lúc. Phút 84, nỗ lực của Xuân Son khiến hậu vệ Im Vakhim bên phía Campuchia lóng ngóng phản lưới nhà. Đến phút 89, Đình Bắc hoàn tất cú đúp với pha lốp bóng tinh tế, ấn định thắng lợi 3-1.

Với 3 điểm trọn vẹn, đội tuyển Việt Nam chính thức tiến vào bán kết ASEAN Cup 2026 với vị trí nhất bảng A. Đối thủ của "Những chiến binh Sao vàng" sẽ là đội nhì bảng B, được xác định sau loạt trận quyết định giữa Thái Lan, Myanmar, Malaysia và Philippines diễn ra vào tối 8/8.

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Highlights Việt Nam 3-1 Campuchia Tối 7/8, Việt Nam vượt qua Campuchia với tỷ số 3-1 ở lượt trận cuối bảng A ASEAN Cup 2026, qua đó tiến vào bán kết với vị trí nhất bảng.