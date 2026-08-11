Kim Hiền trải lòng về cuộc sống ở Mỹ

Sau biến cố hôn nhân, Kim Hiền thường xuyên chia sẻ về cuộc sống tại Mỹ. Nữ diễn viên cho biết đang học cách sống chậm, tìm sự cân bằng.

Thời gian gần đây, Kim Hiền thường xuyên chia sẻ về cuộc sống đời thường và hình ảnh bên các con. Những bài đăng của nữ diễn viên chủ yếu xoay quanh gia đình, việc nấu ăn, cây cỏ và suy nghĩ về cách cân bằng cuộc sống. Những tâm sự xuất hiện trong giai đoạn nữ diễn viên dần ổn định sau biến cố hôn nhân.

Kim Hiền cho biết cô dành nhiều thời gian hơn cho những công việc thường ngày. Theo nữ diễn viên, việc vào bếp và tự chuẩn bị bữa ăn giúp cô tập trung vào hiện tại, thay vì suy nghĩ nhiều về những chuyện đã qua.

Kim Hiền thường xuyên chia sẻ về cuộc sống tại Mỹ. Ảnh: @kimhien.

"Có những lúc bình an không đến từ việc mình đi đâu xa, mà từ những điều rất bình thường mình làm mỗi ngày. Vào bếp, chuẩn bị món ăn, nghe tiếng nước chảy, mùi thức ăn, nhìn căn nhà… tự nhiên tâm trí chậm lại. Với Kim Hiền, có lẽ căn bếp đang trở thành một khoảng thời gian để sống trong hiện tại, không cần nghĩ quá nhiều về ngày hôm qua hay ngày mai”, Kim Hiền chia sẻ.

Trước đó, nữ diễn viên cũng đề cập đến những thay đổi trong suy nghĩ khi bước qua một giai đoạn nhiều biến động. Cô cho biết hiện không muốn tiếp tục giữ những chuyện không vui trong quá khứ hay để các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống.

“Hiền không muốn sống trong những sai lầm hay giữ mãi những muộn phiền. Mỗi ngày, Hiền chọn sự bình an. Chọn sức khỏe qua từng bữa ăn. Chọn không để những điều bên ngoài chi phối tâm trí mình”, cô viết.

Theo Kim Hiền, để duy trì trạng thái cân bằng như hiện tại không dễ dàng. Nữ diễn viên cho rằng niềm tin giúp cô thích nghi với những thay đổi, đồng thời nhìn mỗi ngày như một cơ hội để trưởng thành và ổn định lại cuộc sống.

Sau biến cố hôn nhân, nữ diễn viên cho biết muốn sống chậm. Ảnh: @kimhien.

Ở một chuyến đi biển khác, Kim Hiền tiếp tục nhắc tới việc điều chỉnh nhịp sống: “Biển vẫn vỗ, cát vẫn lặng, bánh xe vẫn lăn. Còn mình, học cách sống chậm để cảm nhận nhiều hơn…”.

Đầu năm 2026, Kim Hiền xác nhận đã ly hôn doanh nhân Việt kiều Andy Lê, khép lại cuộc hôn nhân kéo dài nhiều năm. Thực tế, nữ diễn viên đã nộp đơn ly hôn từ tháng 5/2023 và thủ tục pháp lý hoàn tất vào tháng 7/2025, nhưng cô giữ kín chuyện riêng trong thời gian dài.

Kim Hiền sang Mỹ định cư năm 2015 cùng chồng Andy Lê và con trai riêng Sonic. Từ đó, nữ diễn viên gần như rút khỏi showbiz Việt, dành phần lớn thời gian chăm sóc gia đình và thích nghi với cuộc sống mới. Cô từng chia sẻ những năm đầu tại Mỹ không dễ dàng do khác biệt ngôn ngữ, môi trường sống và việc phải xây dựng lại công việc từ đầu. Tháng 7/2015, cô sinh con gái Yvona.

Sau đổ vỡ, Kim Hiền hạn chế chia sẻ về nguyên nhân ly hôn hay nhắc đến chồng cũ. Cô cho biết muốn khép lại cuộc hôn nhân trong sự tôn trọng, đồng thời tập trung cho các con, công việc và cuộc sống riêng.

Diễn viên Kim Hiền sinh năm 1982 tại TP.HCM, nổi tiếng qua các phim Dốc tình, Mùi ngò gai, Hương phù sa (vai Út Ráng).