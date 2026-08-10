Tại sao khách Australia đổ xô đến Việt Nam?

Tỷ giá thuận lợi, chi phí hợp lý cùng hệ sinh thái trải nghiệm đa dạng giúp Việt Nam ngày càng được du khách Australia quan tâm khi lượng khách từ thị trường này tăng trưởng mạnh.

Cặp đôi du khách Australia khám phá khu ẩm thực Bến Nghé Street Food (TP.HCM) năm 2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

7 tháng đầu năm, Việt Nam đón 13,9 triệu lượt khách quốc tế, tăng 13,8% so với cùng kỳ 2025, hoàn thành khoảng 56% mục tiêu 25 triệu lượt trong năm. Australia nằm trong nhóm 10 thị trường gửi khách lớn nhất, với khoảng 397.000 lượt, tăng 22,5%.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đánh giá đà tăng trưởng từ Australia cũng như các thị trường có khả năng chi tiêu cao không chỉ bổ sung lượng khách mà còn góp phần nâng giá trị ngành nhờ thời gian lưu trú dài và mức chi tiêu bình quân cao hơn.

Sức hút từ thị trường này đang thể hiện rõ qua hoạt động kinh doanh. Theo news.com.au, Luxury Escapes, doanh nghiệp du lịch Australia, ghi nhận lượng đặt tour Việt Nam trong tháng 7 tăng 64% so với cùng kỳ năm ngoái. TP.HCM, Hội An, Đà Nẵng và Hà Nội là những điểm đến được lựa chọn nhiều.

Intrepid Travel, doanh nghiệp chuyên tổ chức tour nhóm nhỏ, cũng ghi nhận lượng khách đến Việt Nam tăng 87% trong tháng 6 và 17% trong tháng 7.

LƯỢNG KHÁCH AUSTRALIA ĐẾN VIỆT NAM 7 THÁNG ĐẦU NĂM 2026 Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nhãn Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Lượt khách Lượt khách 75021 45121 54035 71861 46236 44382 59992

Tỷ giá tạo thêm cú hích

Một trong những yếu tố thúc đẩy xu hướng này là sức mua của đồng AUD. Tristan Dakin, Giám đốc thị trường Australia của Wise, công ty chuyên về chuyển tiền, cho biết AUD đã tăng khoảng 8% so với đồng Việt Nam và 18% so với rupiah Indonesia trong một năm qua.

"Khi tỷ giá thuận lợi kết hợp với mức giá thấp tại điểm đến, ngân sách du lịch sẽ kéo dài hơn đáng kể", ông nói.

Lợi thế này càng rõ khi Việt Nam vốn được biết đến là điểm đến có chi phí hợp lý, tương tự Indonesia - một thị trường quen thuộc với người Australia. Khi giá cả tại điểm đến và tỷ giá cùng có lợi, du khách có thể sử dụng cùng một ngân sách cho nhiều trải nghiệm hơn.

Brett Mitchell, Giám đốc điều hành doanh nghiệp lữ hành Intrepid Travel tại Australia, cho rằng giá trị đồng tiền đang trở thành yếu tố được cân nhắc nhiều hơn trong bối cảnh chi phí sinh hoạt gia tăng. Những điểm đến có tỷ giá thuận lợi vì thế dễ trở nên hấp dẫn hơn.

Theo ông, sức hút của Việt Nam không chỉ nằm ở giá cả. Ẩm thực, các đô thị sôi động, cảnh quan tự nhiên và trải nghiệm văn hóa tạo nên sự kết hợp phù hợp với nhiều nhóm du khách Australia.

Jack (áo xanh, du khách Australia) dạo chơi chợ Bến Thành, TP.HCM, đầu năm 2024. Ảnh: Linh Huỳnh.

Tristan Dakin nhận định Việt Nam có thể đáp ứng nhiều nhu cầu trong cùng một hành trình, từ đô thị, biển, núi đến văn hóa cà phê và ẩm thực đường phố. Hệ thống giao thông ngày càng thuận tiện cũng giúp du khách dễ xây dựng lịch trình theo sở thích.

"Du khách có thể tận hưởng kỳ nghỉ biển theo phong cách cao cấp với chi phí hợp lý hoặc thực hiện những chuyến khám phá kiểu du lịch bụi", ông nói.

Dữ liệu của Cục Thống kê Australia (ABS) cũng cho thấy xu hướng này không chỉ xuất hiện trong vài tháng gần đây. Trong 12 tháng tính đến tháng 2/2026, số chuyến đi từ Australia đến Việt Nam đạt 527.880, tăng 16,1% so với cùng kỳ. Đây là mức tăng cao nhất trong nhóm các điểm đến quốc tế được nêu trong số liệu, nhỉnh hơn Trung Quốc với 15,9% và Nhật Bản với 15,6%.

Nếu AUD tiếp tục duy trì sức mạnh và áp lực chi phí còn ảnh hưởng đến quyết định đi du lịch của người dân Australia, ông Dakin cho rằng Việt Nam sẽ tiếp tục nằm trong nhóm điểm đến được quan tâm.

CƠ CẤU KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM 7 THÁNG ĐẦU NĂM 2026 THEO CHÂU LỤC Nguồn: Cục Thống kê (Bộ Tài chính) Nhãn Châu Á Châu Âu Châu Mỹ Châu Úc Châu Phi Lượt khách % 74 16.9 5.7 3.1 0.3

Không chỉ là câu chuyện một chiều

10 năm trước, Việt Nam là điểm đến phổ biến thứ 5 ở Đông Nam Á đối với người dân Australia. Đến năm 2024, Việt Nam trở thành quốc gia được ghé thăm nhiều thứ 3 trong khu vực, sau khi vượt Singapore và Malaysia. Số lượng khách Australia trở về từ các chuyến đi ngắn ngày đến Việt Nam tăng từ 246.000 lượt năm 2016 lên 528.000 lượt năm 2026.

Sự tăng trưởng của thị trường Australia diễn ra trong bối cảnh quan hệ du lịch giữa 2 quốc gia ngày càng mở rộng. Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh cho biết năm 2025, Việt Nam đón khoảng 550.000 lượt khách Australia, tăng khoảng 12% so với năm 2024. Cùng năm, gần 200.000 lượt người Việt Nam đến Australia.

Australia luôn nằm trong top 10 thị trường nguồn của Việt Nam, trong khi Việt Nam cũng thuộc top 20 thị trường khách quốc tế của Australia. Theo ông Khánh, những con số này cho thấy dư địa hợp tác du lịch giữa hai nước còn lớn.

Du khách Australia mua sắm, uống trà sữa ở TP.HCM; ăn phở, bánh cuốn tại Hà Nội. Ảnh: Linh Huỳnh, Trần Hiền.

Bên lề Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2026, Michael Helleman, Trưởng Ban Du lịch và Kinh tế Khách du lịch thuộc Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), nhận định du lịch 2 chiều phản ánh sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam.

Theo ông, Việt Nam đang trở thành thị trường tiềm năng đối với Australia, đồng thời ngày càng hấp dẫn với người Australia. Quan hệ hợp tác được hỗ trợ bởi cộng đồng người Việt tại Australia, đặc biệt ở Sydney, cùng sự tham gia của các doanh nhân trong lĩnh vực du lịch.

Austrade đang triển khai các hoạt động hỗ trợ thị trường Việt Nam, cũng như phát triển thêm sản phẩm theo xu hướng du lịch cộng đồng, thiên nhiên và bền vững.

Du khách quốc tế phấn khích khi thấy đoàn tàu chạy sát con phố nhỏ ở Hà Nội, tháng 7/2025. Ảnh: Châu Sa.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng muốn khai thác sâu hơn thị trường Australia, không chỉ thông qua quảng bá điểm đến mà còn nâng năng lực của doanh nghiệp.

Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh đề xuất hai bên tăng cường phối hợp, tiến tới ký Biên bản ghi nhớ hợp tác du lịch; triển khai các dự án nâng cao năng lực cho doanh nghiệp lữ hành Việt Nam và tổ chức các roadshow quảng bá tại Australia.

"Việt Nam có thể học hỏi kinh nghiệm của Australia về phát triển du lịch cộng đồng, du lịch xanh, thống kê và nghiên cứu du lịch, vốn là những thế mạnh nổi bật của ngành du lịch Australia", ông nhấn mạnh.

Theo đặc phái viên TTXVN, đúng 20h55 ngày 9/8 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay Sydney Kingsford Smith, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Australia (từ ngày 9 đến 12/8/2026) theo lời mời của Toàn quyền Australia Sam Mostyn. Việt Nam và Australia chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 26/2/1973. Kể từ đó đến nay, hai nước đã xây dựng một mối quan hệ mạnh mẽ và bền bỉ với lợi ích đa dạng và ngày càng tăng.