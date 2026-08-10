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Thể thao

Arsenal thua liên tiếp hai trận

  • Thứ hai, 10/8/2026 05:43 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tối 9/8, Arsenal tiếp tục gây thất vọng khi thua Borussia Dortmund 2-3, đánh dấu trận giao hữu thứ hai liên tiếp để lọt lưới 3 bàn chỉ một tuần trước thềm mùa giải mới.

Arsenal thua trận thứ hai liên tiếp với hàng thủ bị thủng lưới 3 bàn. Ảnh: Reuters.

Sau thất bại 1-3 trước Real Betis hồi giữa tuần, Arsenal tiếp tục nhận thêm một cú sốc tại Emirates Cup khi gục ngã 2-3 trước Borussia Dortmund ngay trên sân nhà. Kết quả này khiến thầy trò Mikel Arteta đối mặt nhiều dấu hỏi trước trận Community Shield gặp Manchester City vào ngày 16/8.

Điều đáng lo không chỉ nằm ở kết quả mà còn ở cách Arsenal để thủng lưới. Dortmund chỉ mất 6 phút để mở tỷ số sau sai lầm của hàng thủ Arsenal, trước khi Konstantinos Karetsas nhân đôi cách biệt bằng cú sút đẹp mắt khi tuyến giữa Arsenal gần như mất kiểm soát.

Ethan Nwaneri rút ngắn tỷ số xuống 1-2 đầu hiệp hai, nhưng Arsenal tiếp tục để Joane Gadou ghi bàn từ một tình huống phạt góc lộn xộn. Viktor Gyokeres ghi bàn từ chấm phạt đền để đưa tỷ số về 2-3 ở phút 69, song đội chủ sân Emirates không thể gỡ hòa.

Đây là trận thứ hai liên tiếp Arsenal để lọt lưới 3 bàn trong giai đoạn tiền mùa giải. Trước đó, Real Betis cũng khai thác triệt để những khoảng trống trong hệ thống phòng ngự của đội bóng thành London.

Arteta vẫn có thể viện dẫn việc nhiều trụ cột như Declan Rice, Martin Zubimendi, Bukayo Saka, Mikel Merino và Ebere Eze chưa trở lại, trong khi Jurrien Timber và William Saliba vẫn chấn thương. Tuy nhiên, màn trình diễn hiện tại cho thấy Arsenal đang gặp vấn đề ở cả khâu kiểm soát tuyến giữa lẫn tổ chức phòng ngự.

Tân binh Bruno Guimaraes được ra mắt trước trận nhưng chưa thi đấu. Sự thiếu vắng của anh cùng nhiều ngôi sao khiến Arsenal tỏ ra mỏng manh ở khu trung tuyến và thường xuyên để Dortmund triển khai phản công nguy hiểm.

Sau trận, hai đội còn thực hiện một loạt sút luân lưu mang tính biểu diễn và Arsenal giành chiến thắng với tỷ số 4-2. Tuy nhiên, kết quả này không thay đổi việc thầy trò Mikel Arteta đã lỡ cơ hội giành Emirates Cup lần thứ năm liên tiếp.

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Đào Trần

Arsenal Arsenal Emirates Cup Borussia Dortmund

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